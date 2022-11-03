«ЕР» проводит ко Дню народного единства акцию «Россия – единая семья!»

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В честь Дня народного единства партия «Единая Россия» проводит акцию “Россия – единая семья!” В ходе акции субъекты страны направили наборы с подарками семьям мобилизованных и добровольцев.

В каждом наборе отражена особенность региона: они состоят из национальных и местных продуктов, сувениров с достопримечательностями и писем со словами поддержки. Так, волонтеры удмуртского регионального партийного отделения направили подарки в Омскую область, а представители “Единой России” на Кубани – многодетным семьям Мариуполя. Наборы доставили в гуманитарный центр “Единой России”, работающий там с марта 2022 года. Центр уже оказал поддержку десяткам тысяч жителей. Активисты “Единой России” будут и адресно доставлять наборы с подарками тем семьям, которые не могут доехать до гуманитарного центра.

В Ленинградскую область направили подарки из Иркутской области: чай из байкальских и таёжных трав, варенье, кедровые орешки, конфеты, сироп из молодых шишек, кружки-сувениры с изображением карты Байкала. Подарки из Перми направят семьям мобилизованных в Саратовской области, наборы из Оренбурга получат в Вологодской области, Орловская обменяется подарками с Амурской, Калужская – с Курганской. Участниками партийной акции “Россия – единая семья!” стали все региональные отделения “Единой России”, в том числе в новых субъектах РФ.

Кроме того, в День народного единства партия продолжит помогать семьям мобилизованных, решать их бытовые вопросы, организует экскурсии и праздники для детей беженцев. Партийные депутаты передадут мобилизованным бойцам экипировку и снаряжение, навестят раненых участников спецоперации в госпиталях. Состоятся уже ставшие традиционными автопробеги, тематические флешмобы в честь единства народов РФ, пройдет раздача лент-триколоров.

Стоит отметить, что Андрей Турчак, секретарь партийного генсовета, направил в адрес премьер-министра Михаила Мишустина письмо, где предложил установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников, вне зависимости от места жительства. Как пишет сайт ER.ru, в числе предложений – единоразовая выплата в размере не менее 195 тысяч рублей для россиян, призванных на воинскую службу, и добровольцев; неначисление процентов на основной долг по ипотеке и потребительским кредитам военнослужащих - участников СВО и членов их семей во время кредитных каникул; бесплатное двухразовое питание для детей военнослужащих - участников СВО и погибших ветеранов боевых действий, которые учатся в школе или на дому, и другие меры помощи.