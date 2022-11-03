Неизвестная война: Как наши пехотинцы и артиллеристы отстаивали «Грауденицкий плацдарм»

Атаку «тигров» советским бойцам пришлось отражать гранатами и зажигательными бутылками. Фото: архив Минобороны РФ.

Через Вислу

В ходе Млавско-Эльбингской операции части 15-й стрелковой дивизии 65-й армии 2-го Белорусского фронта к исходу дня 26 января вышли к реке Висла в 10 километрах южнее города Грауденц (теперь польский Грудзендз) в Западной Пруссии. Чтобы обеспечить форсирование водной преграды, комдив Кузьма Гребенник приказал захватить плацдарм на западном берегу. Выполнение задачи было поручено 321-му стрелковому полку.

Проведя рекогносцировку местности, командир полка пришел к выводу, что Вислу, ширина которой в этом месте доходила до 400 метров, а глубина достигала семи, лучше всего сначала попытаться пересечь 1-му стрелковому батальону, за которым в случае успеха последуют главные силы.

Капитан Георгий Леладзе. 1945 год. Фото: сайт «Память народа».

Комбат - капитан Георгий Леладзе, в свою очередь, после совещания командирами рот и поддерживающий подразделений решил осуществить форсирование двумя эшелонами: одной ротой с усилением в виде пулеметного и саперного взводов в первом и двумя - во втором. Предполагалось сначала уничтожить противника, окопавшегося в районе ручья, затем овладеть небольшой возвышенностью в 400 метрах от берега и закрепиться там фронтом на запад и юго-запад в готовности к отражению неизбежных контратак. Ну а 2-я рота с приданным ей пулеметным взводом должна была при поддержке батареи полковой артиллерии овладеть первой траншеей немцев и закрепиться фронтом на север. Одновременно с ней реку предстояло форсировать 3-й роте – тоже с пулеметным взводом, чтобы развить успех. После создания плацдарма саперам предписывалось сразу же приступить к прокладке по разрушенному во многих местах разрывами мин и снарядов льду деревянного настила для доставки на другой берег артиллерии и прочей боевой техники, а также наведению сразу нескольких переправ для остальных батальонов дивизии.

На исходных позициях для атаки батальон Леладзе сосредоточился ночью 27 января. В 3:30 началась артподготовка, длившаяся 20 минут, из которых первые семь по переднему краю противника работали пушки и минометы с закрытых позиций. Затем артиллерия перенесла огонь в глубину немецкой обороны, и гитлеровский «передок» с противоположного берега принялись обстреливать орудия прямой наводки, к которым присоединились станковые пулеметы.

Под прикрытием этого огневого вала рота старшего лейтенанта Павла Терехова развернулась цепью и повзводно начала выдвигаться на лед. Когда атакующих заметили немцы, было уже поздно – наши бойцы ворвались в первую траншею, не понеся потерь. Следом через Вислу перешли две другие роты батальона. К 4:30 удалось выбить немцев с господствующей высотки, продвинувшись на расстояние от 200 до 250 метров от берега и примерно на 400 метров по фронту. До утра бойцы спешно рыли новые окопы и щели, оборудовали наблюдательные пункты и огневые позиции, запасались боеприпасами. В том, что враг приложит все усилия, чтобы отбить утраченные позиции, не сомневался никто.

Отбивая атаки

Около девяти часов утра показались 10 немецких танков в сопровождении примерно батальона пехоты. Главный удар пришелся по 1-й роте, окопавшейся на безымянной высоте. Капитан Леладзе запросил поддержку артиллерии с другого берега. Потеряв три танка и немалое количество живой силы, гитлеровцы откатились. Но вскоре последовала следующая атака, а потом еще одна. Тяжелый бой длился весь день, в течение которого на западный берег переходили батальоны второго эшелона 321-го и 47-го стрелковых полков, а также 676-го стрелкового полка, сходу вступавшие в дело. Наступившей ночью по деревянному настилу начала переправляться полковая артиллерия.

Но и немцы подтянули резервы: пехотный полк, до 30 танков и штурмовых орудий, минометный батальон, зенитные дивизионы автоматических пушек и артиллерийский полк. Утром 28 января в небе над плацдармом появилось около полутора десятков штурмовиков люфтваффе. Построившись, как обычно, в круг, они поочередно пикировали на советские позиции. Едва «лаптежники», отбомбившись, скрылись, последовал очередной артобстрел, а в 10:00 – сильная атака с обоих флангов: на левый обрушились шесть танков и более роты автоматчиков, на правый - более 10 «панцеров» и «штугов» вместе с батальоном пехоты.

«В этот напряженный момент полностью оправдали себя действия пулеметных рот, стрелявших поверх своих войск с восточного берега, - писал позже Николай Калуцкий, который, будучи тогда в звании капитана, в боях за плацдарм командовал батареей 2-го дивизиона 1229-го гаубичного артполка (и за проявленный героизм удостоился звания Героя Советского Союза). - Их огонь не только наносил урон контратакующей пехоте (особенно на флангах), но и оказывал сильное моральное воздействие на врага, прижимал его к земле». Над полем боя появились теперь уже советские штурмовики, чрезвычайно эффективно отработавшие по немцам. Воспользовавшись замешательством врага, 3-я стрелковая рота поднялась в контратаку и расширила плацдарм еще на 200-250 м по фронту и до 150 м в глубину.

Огонь на себя

Однако на правом фланге немцам удалось обеспечить перевес в силах, и они смогли преодолеть зону заградительного артиллерийского огня, вклинившись в наши боевые порядки. Несколько танков и до взвода автоматчиков прорвались к НП командира 2-го дивизиона 1229-го гаубичного артполка капитана Александра Шевченко. Пришлось артиллеристам браться за автоматы. Уничтожив с десяток вражеских пехотинцев, они заставили залечь остальных, но танки быстро приближались. Шевченко приказал бойцам приготовить противотанковые гранаты и зажигательные бутылки.

Воодушевляя подчиненных личным примером, головной «тигр» Шевченко пропустил танк над собой, вскочил на ноги и метнул в моторный отсек немецкого танка гранату, а затем угостил «коктейлем Молотова». Сержант Петр Кириллин расправился с другим «тигром», который успел пройтись по его окопу. Но боец выбрался из-под завалов земли и поджег вражеский танк.

Последний из прорвавшихся T-VI устремился прямиком на командный пункт 1-го батальона. Пулеметной очередью были убиты оба номера расчета ПТР, и тогда к ружью бросился сам капитан Леладзе. Ему удалось подбить танк. Сам комбат оказался ранен, но продолжал руководить действиями своего подразделения. Как и Николай Калуцкий, он закончил войну Героем Советского Союза.

Были вынуждены вступить в схватку с танками и артиллеристы 6-й батареи 1229-го полка. Один из «тигров» уничтожил командир взвода управления лейтенант Михаил Комашко, а комсорг дивизиона сержант Вацлав Гильбурд и ефрейтор Алексей Воронов сожгли немецкое штурмовое орудие. Однако показалось еще несколько вражеских машин, за которыми бежали густые цепи автоматчиков. Тогда с батарейного НП решили вызвать на себя огонь артиллерии с другого берега Вислы. Накрытие вышло удачным – задымили немецкий танк и самоходка, пехоту разбросало взрывами. Старший лейтенант Терехов поднял бойцов в контратаку, обратив гитлеровцев в бегство. К сожалению, сам офицер в этом бою пал смертью храбрых.

До конца этого дня и весь следующий день наши батальоны продолжали стойко отражать натиск немцев. Наконец, саперы, расчистив лед, навели через Вислу паромную переправу для переброски тяжелой техники. К утру 30 января 15-я стрелковая дивизия, усиленная танками и САУ, сосредоточилась на плацдарме в готовности к общему наступлению войск левого крыла и центра 2-го Белорусского фронта, которое началось 10 февраля.