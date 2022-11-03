Программа мероприятий 4 ноября 2022 года в Калининграде: как отметим День народного единства

В этот раз нас ждет насыщенная концертная программа. Фото: Александр Подгорчук

Может быть в праздник и грустно, и весело? Грустно, потому что эта неделя – последняя в году короткая рабочая неделя. Впереди же День народного единства, который отмечается 4 ноября. А весело, потому что праздник все-таки, выходной день!

Как провести праздничный день и выходные - зависит только от вас. Мы же предлагаем несколько сценариев для отдыха.

Программа мероприятий 4 ноября 2022 года

Так получилось, что празднование Дня народного единства совпало с ежегодной акцией «Ночь искусств» (12+). Она в этом году официально приурочена как раз к празднику и посвящена теме «Наши традиции». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия в офлайн и онлайн-формате. Из плюсов – можно особо не торопиться, по аналогии с «Музейной ночью» площадки будут работать допоздна.

На Набережной исторического флота будут открыты все объекты. Фото: Александр Подгорчук

Одним из главных событий 4 ноября станет большой праздничный концерт «Война и мир без срока давности. Великая музыка непокоренной России» (6+), который пройдет в светлогорском «Янтарь-холле». Гостей ждут музыкальные номера в исполнении Калининградского симфонического оркестра под управлением Михаила Кирхгоффа, а также при участии известных артистов и творческих коллективов региона. Литературные отрывки в чтении актеров театра будут сопровождаться фото и видео. Начало в 18.00.

Еще два концерта пройдут 4 ноября в Калининграде. В 17.00 в областной филармонии начнется музыкальная программа (6+), состоящая из песен о России и родной природе.

А в Доме искусств в 18.00 состоится концерт «От воронежских просторов до янтарных берегов» (6+) ансамбля русской песни «Воронежские девчата» в сопровождении Калининградского областного оркестра русских народных инструментов.

Если очень громкие концерты вам не подходят, то отправляйтесь в культурный поход по музеям. Например, областной историко-художественный музей 4 ноября проводит мероприятия в рамках Года культурного наследия народов России. С 19:00 до 22:00 пройдут творческие встречи и мастер-классы от участников студии умного танца «Метамарфозы», образцового ансамбля народной песни «Вечорки» и национально-культурных сообществ Калининградской области. Посетителей, конечно, ждут и экскурсии по залам музея.

А в арт-пространстве «Ворота» на Литовском валу до 13 ноября проходит фотовыставка «Сила традиций: народы России» (0+), посвященная Году культурного наследия народов России. На выставке, которая с бесплатным входом работает ежедневно с 9 до 21 часа, представлены фотографии лауреатов всероссийских фотоконкурсов Центра культуры народов России Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова.

Главные герои фотографий – хранители традиций: люди разных возрастов и профессий, участники фольклорных коллективов, мастера декоративно-прикладного творчества, все те, кто сохраняет культуру и традиции нашей страны.

Чем еще заняться на праздничных выходных

5 ноября в «Янтарь-холле» пройдет гала-концерт к 100-летию российского джаза (6+). Начало в 17.00. В этот вечер перед калининградцами и гостями города выступят легенды отечественного джаза: глава первой в России Академии джаза и знаменитый музыкант — Игорь Бутман, Лариса Долина, одна из главных фигур российского джаза и отечественной музыкальной сцены Даниил Крамер, звезда российского джаза Андрей Кондаков, ведущий оркестров мира и главный катализатор развития джазового искусства в России - Московский джазовый оркестр, джазовый гитарист и композитор Евгений Побожий, пианист Олег Аккуратов, а также участница девятого сезона проекта «Голос» на Первом канале певица FANTINE.

В этот вечер перед калининградцами и гостями города выступят легенды отечественного джаза. Фото: Предоставлено организаторами

Тему поддержит и серия концертов в Калининградской филармонии, где с 11 по 19 ноября стартует Международный фестиваль «JAZZ в филармонии».

Сразу 12 музеев Калининграда подготовили специальные программы в рамках семейно-музейного фестиваля «Острова». Он традиционно проходит в дни осенних школьных каникул и продлится до 6 ноября. Это значит, что ребят и их родителей ждут 12 приключений, 12 открытий, 12 поводов побыть вместе. Музеи предлагают посетителям маршруты для детей 6-8, 9-11 лет и 12+. Музейно-семейные маршруты можно проходить в любое удобное время в часы работы каждого музея.Чтобы пройти маршрут, надо приобрести специальный билет на каждого участника. Стоимость билета одинакова во всех музеях: 100 рублей с ребенка и столько же со взрослого. Путеводитель – в придачу.

Всегда рад посетителям Калининградский зоопарк. Тем более, есть что показать. А точнее – кого! В зоопарке же случилось прибавление в семействе дикобразов, и у вас есть шанс увидеть маленьких колючих детенышей. Ну а пожалуй, главное событие в зоопарке– тыквенная радость. Дело в том, что целую неделю зоопарк принимал у населения тыквы, которые меняли на входные билеты. Оранжевых красавиц накопилось много. 4-го ноября акция заканчивается. А уже 5 ноября с 11.00 до 15.00 состоится череда показательных кормлений животных собранными тыквами.

К морю, в бор!

Одна из последних новостей с Куршской косы – там завершил работу полевой стационар «Фрингилла» биостанции «Рыбачий». Ученые-орнитологи кого только не ловили в специальные огромные сети: удодов, синиц, поползней, сов, скворцов и даже красногрудых снегирей. Увы, с орнитологами теперь не пообщаться. Но природа на косе так же прекрасна. Чего стоят только бордовая и золотая листва леса!

Прекрасный повод приехать на Куршскую косу – 35-летие со дня основания национального парка, которое отметят 6 ноября. В этот день в Визит-центре «Музейный комплекс» и на экологических тропах «Королевский бор» и «Высота Мюллера» пройдут тематические занятия и экскурсии. Мероприятия пройдут с 10:00. Вход свободный, участие бесплатное.

Также в программе:

С 12:00 до 12:45 при наличии благоприятной погоды состоится флешмоб на побережье Балтийского моря или на пирсе у Куршского залива.

13:00 – 13:45 – мастер-классы, викторины и игры на свежем воздухе на территории Визит-центра.

В 13:45 – итоги конкурса на лучшую эмблему Куршской косы.