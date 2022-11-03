Капитан полиции Александр Мартынов: «По закону у участкового – тысяча и одна обязанность»

Александр Мартынов служит органах внутренних дел с 2008 года. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

С 1 ноября начался финальный этап XII Всероссийского конкурса «Народный участковый», который традиционно поддерживает «Комсомолка». От Калининградской области в нем примет участие победитель регионального этапа – капитан полиции Александр Мартынов. В органах внутренних дел офицер служит с 2008 года.

- Я со школы хотел быть или военным, или милиционером, - говорит он. – Так получилось, что поступил в калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России. И когда после окончания учебы получил предложение служить в качестве участкового уполномоченного полиции, сразу согласился. А что, очень интересная работа!

Правда, в Озерске, куда сначала распределили Мартынова, головоломные преступления ему расследовать не довелось. Скромный райцентр с не самой высокой даже по меркам нашего региона плотностью населения и в криминогенном отношении является городом довольно, в общем, вполне благополучным.

- Самое подходящее место для того, кто хочет спокойно доработать до пенсии, - вспоминает Александр. – Но если хочется расти по службе, совершенствоваться в профессиональном плане, то Калининград для этого предоставляет куда больше возможностей. Тут и с ФСБ доводилось взаимодействовать, и с Центром по противодействию экстремизма, с оперуполномоченными Управления угрозыска – в общем, практически со всеми службами.

После перевода в областной центр Мартынов получил в ведение участок в границах улицы Театральной – площади Победы. Практически самое беспокойное место города. Среди 3,5 тысячи подопечных жителей есть и поднадзорные, и ранее судимые, и условно осужденные. По словам участкового, ему повезло, что хотя бы особо буйные рецидивисты отсутствуют. Зато хлопот добавляют многочисленные торговые центры, расположенные на территории участка – помимо традиционной для любого участкового «бытовухи» Александру нередко приходится расследовать еще и магазинные кражи. Только за последний год он лично выявил 157 административных правонарушений и раскрыл больше двух десятков преступлений.

- Кроме хищений имущества нередко случаются драки с нанесением телесных повреждений, а еще нарушения миграционного законодательства – как правило, связанные с фиктивной регистрацией иностранных граждан. В погонях участвовать и в засадах сидеть не приходится, но работы, в целом, хватает. Какое-то время все может быть относительно тихо, и вдруг неожиданно происходит какая-то вспышка правонарушений… Плюс еще постоянные поручения от дознавателей: собрать материал, характеризующий фигуранта уголовного дела, доставить человека, который не является на допросы, ну и тому подобное, - описывают свою работу участковый.

В общем, вполне логично, что самым трудным фактором своей работы капитан полиции Мартынов считает вечную нехватку времени.

- Если посмотреть, что согласно ведомственному приказу должен делать участковый, можно с ума сойти – там тысяча и одна обязанность! В УМВД каждое подразделение занимается своим делом: угрозыск – тяжкими преступлениями, Управление по противодействию коррупции – экономическими, Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков – ну, понятно… А всем, что ниже, занимается участковый. Поэтому он должен обладать хотя бы основами знаний по всем направлениям криминалистики.

А еще участковому приходится присутствовать на каждом городском празднике и вообще на любом массовом мероприятии. Включая протестные митинги - не столько для того, чтобы им препятствовать, сколько ради защиты участников от недовольных окрестных жителей: «Что вы тут стоите, орете, флагами машете? Ступайте-ка лучше по домам!»

Как уверен сам Александр, после победы на региональном этапе конкурса спрос с него возрастет:

- Все, кто узнают, будут чуть что сразу: «Ты же народный участковый, как же так?!» Но если работаю, как и до этого работал, бояться мне нечего. Я же после этого не буду сидеть – ноги на стол, мои повседневные обязанности за меня выполнять никто не станет. Конечно, приятно, что так вот оценили, но по большому счету в моей службе-то ничего не изменилось.

На финальном этапе конкурса проголосовать за Александра Мартынова можно до 10 ноября на нашем сайте. После финального голосования победители конкурса определятся на основе индекса доверия граждан – результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

Торжественная церемония награждения и вручения призов состоится в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.