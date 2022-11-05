Ковид уходит. Накроет ли теперь Калининград эпидемия гриппа?

По прогнозу Всемирной организации здравоохранения в предстоящий эпидсезон на европейской территории страны будут циркулировать новые штаммы. Фото: Мария ЛЕНЦ

На-ча-лось. В Калининградской области выявлены первые случаи гриппа.

Как сообщил региональный Роспотребнадзор, зарегистрирован случай вируса AH1N1. Заболевший – неорганизованный (то есть, не посещающий образовательные организации) ребенок не был привит.

- При активном обследовании взрослых в домашнем очаге выявлен еще один случай гриппа у лица, не привитого против этой инфекции, - отметили в ведомстве. - Материал от заболевших направлен для детального изучения в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести формах.

Как известно, прошлая и позапрошлая зимы в Калининградской области прошли под знаком борьбы с коронавирусом. А грипп – словно и не было его никогда. По данным регионального Роспотребнадзора, в прошлом году в нашей области были официально зарегистрированы 205 случаев гриппа, в том числе 177 – среди детей.

- Заболеваемость была ниже среднемноголетних показателей, но утверждение «грипп мы не заметили из-за того, что активно себя вел коронавирус» - неверно, - отмечает главный санитарный врач области Елена Бабура. - На уровень эпидемического процесса влияет формирование специфического иммунитета в общей популяции, среди уязвимых групп, а также своевременное проведение комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий.

По прогнозу Всемирной организации здравоохранения в предстоящий эпидсезон на европейской территории страны будут циркулировать новые штаммы, отличные от разновидностей прошлого сезона. Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ ожидает циркуляцию гриппа типа А (H1N1, H3N2), типа В. Он характеризуется острым началом, лихорадкой (температура +38 и выше), общей интоксикацией и поражением дыхательных путей.

От этой новости многие сильно напряглись и заинтересовались вакцинацией против сезонной напасти. Между тем, в нашей области кампания по иммунизации от гриппа фактически завершается – почти половина калининградев привита. Но вакцина есть, поэтому все желающие могут посетить и поликлиники, и мобильные пункты. График их работы еженедельно размещается на сайте регионального правительства, в СМИ и соцсетях. Для формирования надежного коллективного иммунитете необходимо вакцинировать 60 процентов населения.

КОНКРЕТНО

Где привиться в Калининграде

Иммунизацию от гриппа и коронавируса 3-6 ноября. можно пройти:

– в торговом центре «Балтия-молл» (Приморское кольцо, 2) с восточного входа – с 10 до 20 часов с перерывами с 13.00 до 13.30 и с 17.00 до 17.30;

– во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) – с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.30;

– в ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30), вход со стороны Гвардейского проспекта – с 10.00 до 20.00 с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

– в медицинском пункте вокзала РЖД «Калининград-Южный» (ул. Железнодорожная, 15/23) – с 10 до 19 часов с перерывами с 12.00 до 12.30, с 14.30 до 14.45 и с 16.45 до 17.00.

Помимо этого, от гриппа вакцинация будет проводиться на первом этаже ТЦ «Европа» – ежедневно с 10 до 20 часов, перерыв – с 14.45 до 15.15.