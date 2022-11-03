Выставка о первых переселенцах: Калининградская область в историях о людях

Посетителям предлагают взглянуть на становление Калининградской области через личные истории людей. Фото: Александр МЕЛЕХОВ

В Калининградском музее изобразительных искусств открылась выставка «Первые переселенцы. История самого западного региона России» (0+). Это совместный проект с региональным Центром «Добровольцы серебряного возраста». Он реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Посетителям предлагают взглянуть на становление Калининградской области через личные истории людей: их прямую речь, семейные фотографии и реликвии. Организаторы говорят, что не хотели делать рядовую выставку, которые за многие годы, конечно, уже случались в регионе.

Представленные архивные снимки из семейных альбомов бережно хранились многие годы. Фото: Александр МЕЛЕХОВ

- Мы хотели показать эстетически выверенный взгляд на человека и, прежде всего, сделали акцент на личности. Ведь именно через личность просвечивает эпоха, - рассказала «Комсомолке»куратор выставки Екатерина Сычева. - Посредниками в нашей выставке выступили в первую очередь фотографии Александра Матвеева, который известен своей концептуальной фотосъемкой. Здесь он сосредоточился на создании портретов переселенцев и пейзажей тех мест, в которых они жили.

Часть выставки - интерактивная: сменяющиеся фотографии размещены на экранах. Фото: Александр МЕЛЕХОВ

Нашли свое место на выставке и архивные фотографии первых переселенцев. Это снимки из их семейных альбомов, которые бережно хранились многие годы. Интересно, что старые фотокарточки экспонируется в светящихся боксах, а размещены они на фоне ткани из домов переселенцев.

- Такой вот концептуальный коллаж. Фотография на ткани, связанной с жизнью человека, сразу приобретает определенный объем и фактуру, ощущается не просто как распечатанный снимок, а как новое произведение, говорящее о личности через мир вещей, – поясняет куратор.

Вещи также представлены в экспозиции. Однако их не очень много - не стоит ждать выставку со швейными машинками, чемоданами, сапогами, самоварами и прочим бытом. Авторы выбрали самые значимые предметы первых калининградцев: плетеные кружева, фартуки из лоскутов, театральный ридикюль, перчатки из черной вязи… Впрочем, как говорит Екатерина Сычева, и в этом минимализме есть свой особый смысл.

Вещи также представлены в экспозиции, но их не очень много. Фото: Александр МЕЛЕХОВ

- Если изучить истории первых переселенцев, то можно увидеть, что вещей у них было не так много. Хороших и качественных вещей часто не хватало. Платье было, например, одно, а сумочки вовсе не было – это прямая цитата из истории. Все это значимо в контексте нашего проекта. Он и о том, как наличие различных лишений, присутствие боли и соприсутствие смерти близких, приводило людей в предельное состояние. Этот опыт многие из нас не испытывали в жизни, и, даст бог, не испытаем, - говорит Екатерина. – Несмотря на все кризисные ситуации прошлого, нехватку, боль, голод и прочее, многие герои нашего проекта – очень жизнелюбивые люди, в них чувствуется крепость, сила духа.

Экспозиционное пространство выставки разделено на несколько частей. Сначала зритель попадает во входную зону с картой СССР и картой Калининградской области, а которой помечены места, откуда приезжали переселенцы. Например, вы знали, что Зеленоградский район заселяли преимущественно приезжими из Горьковской, Владимирской и Ярославской области? А в Багратионовск - из Тамбовской, Рязанской и Куйбышевской областей?

Далее посетитель знакомится с самим проектом и людьми, которые над ним работали. Есть зал, в котором архивные фото помещены в пейзажи. Здесь же транслируется 16 видеоинтервью с переселенцами, показаны подлинные документы. Следующее пространство знакомит с ныне живущими переселенцами. Наконец, есть зал, в котором уже дети первых переселенцев рассказывают истории своих родителей.

Всего в рамках проекта отобраны, записаны и отредактированы рассказы 30 переселенцев и членов их семей.

Выставка интерактивна - обращайте внимание на QR-коды и переходите в большие публикации в интернете. В самой же экспозиции представлены выжимки и цитаты из текстов, над которым работали создатели.

Экспозиция будет работать до 11 декабря.