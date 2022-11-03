Имя гвардии майора установили по погонам: Под Черняховском обнаружили братскую могилу времен войны

Поисковики обнаружили сохранившиеся фрагменты погонов с большой звездой. Фото: Руслан Хисамов

Братскую могилу, в которой были погребены 29 советских солдат, обнаружили в окрестностях поселка Михайловка (до войны Мулинен) Черняховского района. Поисковая экспедиция региональной организации «Совесть» проходила в рамках проекта «Историческая память» при участии и поддержке администрации Черняховска.

Убитых и умерших от ран солдат и офицеров похоронили в шести неглубоких могилах. Фото: Руслан Хисамов

- Тела убитых и умерших от ран солдат и офицеров хоронили вместе, друг на друга, в шести неглубоких могилах. У некоторых погибших имеются следы ампутаций, некоторым были наложены медицинские шины, – рассказал «Комсомолке» руководитель поисковой организации «Совесть» Руслан Хисамов. – Искореженный нагрудный знак «Гвардия», повреждения черепов, раздробленные кости верхних и нижних конечностей свидетельствуют о полученных осколочных и пулевых ранениях.

По архивным данным министерства обороны России, в январе 1945 года 22-й гвардейский отдельный медсанбат хоронил воинов из 16-й гвардейской стрелковой дивизии, павших в боях на подступах и в ходе штурма города Инстербург, крупного опорного пункта вермахта.

Установить имена и звания 23 погибших помогли специалисты из общественной организации «Наказ».

На месте раскопок были найдены части военной амуниции, пуговицы, поясные ремни, ботинки, нагрудный знак «Отличный артиллерист», орденская планка, монеты… Также поисковики обнаружили сохранившиеся фрагменты погонов с большой звездой. Благодаря им возможно удастся идентифицировать одного из погибших.

- Это, вероятно, гвардии майор 46-го гвардейского стрелкового полка, 16-й гвардейской стрелковой дивизии Вениамин Александрович Соков 1916 года рождения, уроженец Татарской АССР, города Казани, - сообщил Руслан Хисамов.

Судя по всему, останки принадлежат уроженцу Казани Вениамину Сокову.

Останки героев будут перезахоронены с отданием воинских и духовных почестей на мемориальном комплексе поселка Калужское Черняховского района.

Интересно, что 3 ноября стало известно о еще одном захоронении времен Великой Отечественной войны. Скелетированные останки человека обнаружили рабочие в Балтийске во время проведения ремонтно-восстановительных работ на территории военно-морской базы. На то, что это военное захоронение, указали данные судебно-медицинской экспертизы и найденная фурнитура и фрагменты одежды, соответствующие форме военнослужащего Красной армии.

Согласно историческим документам, в этой местности во время Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои. 25 апреля 1945 года войска 3-го Белорусского фронта овладели портовым городом Пиллау.

Сейчас прорабатывается вопрос перезахоронения останков красноармейца в братскую могилу, расположенную в мемориальном комплексе Балтийска. В последний раз здесь перезахоронили останки троих воинов в апреле 2014 года.