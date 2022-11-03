В музеи - до самой темноты: Что приготовила калининградцам «Ночь искусств»-2022

Музей изобразительных искусств приглашает на экскурсии, лекцию и новую выставку. Фото: Александр Подгорчук

Если вы давно не выбирались в театр или музей, то сейчас – самое время. Десятки культурных площадок в Калининградской области объединились и подготовили специальные программы к акции «Ночь искусств» (0+). В этом году она приурочена ко Дню народного единства и посвящена теме «Наши традиции». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и клубы проведут тематические вечера, в том числе в онлайн-формате.

- Калининградская область всегда активно участвует в федеральной акции. В этом году в муниципалитетах региона почти сорок площадок присоединятся к «Ночи искусств», в Калининграде - больше 15, – рассказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. – Наши учреждения подготовили разнообразные программы на 3 и 4 ноября: это тематические экскурсии, лекции, выставки, мастер-классы и многое другое.

Стоит отметить, что «Ночь искусств» не подразумевает открытые двери всех музеев с бесплатным входом. Библиотеки - да, они как правило проводят презентации и мастер-классы не по билетам. Остальные учреждения, особенно если речь идет про концерты и выставки, вход объявили платный. Как пояснили «Комсомолке» в региональном минкульте, стоимость билетов нужно уточнять непосредственно на каждой площадке.

В особом положении обладатели «Пушкинской карты». Они могут воспользоваться ей, приобретя билет, если музеи поддерживают эту федеральную программу. Кстати, в «Ночь искусств» посетители смогут получить консультацию по оформлению «Пушкинской карты». В историко-художественном музее, Музее изобразительных искусств и «Янтарь-холле» специалисты разъяснят порядок ее получения для школьников и студентов.

Мы выбрали самые интересные, на наш взгляд, мероприятия.

КАЛИНИНГРАД

Калининградская областная филармония, 3 ноября

В 19.00 у всех желающих будет возможность послушать выступление лауреата международных конкурсов Веры Данилиной (гитара, Москва) в рамках цикла «Виртуозы гитары». Девушка играет с 5 лет: блестящая техника, красивый звук, мощная сценическая подача материала делают ее выступления завораживающими.

В программе: Лобос, Бах, Хосе, Дюмонд , Моцарт и другие авторы.

Кафедральный собор, 3 ноября

В 18.00 начнется торжественная церемония вручения премии «Органист года», хит-парад органистов

Церемония пройдет в Кафедральном соборе в третий раз. В «Ночь искусств» перед зрителями выступят 10 именитых органистов из 8 городов России и концертный хор «Радость» из детской музыкальной школы имени Глиэра.

Музей изобразительных искусств, 4 ноября

Главное событие в музее – открытие выставки «Первые переселенцы». Посетителям предлагают взглянуть на становление региона через личные истории людей: их прямую речь, семейные фотографии и реликвии. Это рассказ о тех, кто посвятил себя делу восстановления Калининградской области. С 17:00 до 18:00 пройдет кураторская экскурсия по выставке.

С 18:00-19:30 в музее можно послушать лекцию искусствоведа Ивана Чечота «Камерный пейзаж, перекличка эпох. Проблема безвременья». В это же время пройдет интерактивная квест-игра для детей «Львиные истории».

19:30-20:30 – открытие выставки пейзажей Натальи Пономаревой «Калининград. Переменная облачность».

19:30-20:30 – обзорная экскурсия по постоянным экспозициям.

«Музей янтаря», 4 ноября

Музей будет открыт до наступления темноты. Начнет программу в 18.00 лекция «Пруссия в XIV веке: светская и военная жизнь (торговля янтарем, литовские походы)», которую прочитает ученый секретарь Ирина Кривонос.

С 18.00 до 20.30 дети и взрослые могут пройти квест по экспозиции «Бел-горюч камень», а также принять участие в интерактивной программе. В 19.30 посетителям предложат подняться на смотровую площадку башни «Дона» и посмотреть на город с высоты птичьего полета.

В 19.00 и 20.00 состоятся экскурсионные сеансы по выставке современного ювелирного искусства «Национальное достояние. Художники-ювелиры Ольга и Феликс Кузнецовы».

Музей Мирового океана, 4 ноября

Гостей ждут с 18.00 до 21.00. Будут открыты объекты Набережной исторического флота: Главный корпус, НИС "Витязь", выставочный центр "Пакгауз". Из мероприятий - музыкальные, литературные, научные развлечения, мастер-классы и встречи, которые помогут разгадать тайны и загадки океана, больше узнать о морской культуре и традициях.

Особый пункт программы - премьерные показы голографического фильма «Петр I. Я - ученик и ищу себе учителей».

Юношеская библиотека им. Маяковского, 4 ноября

В библиотеке на ул. Б. Хмельницкого, 27-31 посетителей ждут в онлайн-режиме. Состоится викторина о жизни и творчестве художника Виктора Васнецова, посвященная 175-летию живописца.

Кроме того, в этот же день состоится онлайн-экскурсия по выставке одной картины русского художника Бориса Кустодиева «Портрет Шаляпина».

ОБЛАСТЬ

Советск

3 ноября Тильзит-театр приглашает всех на вечер современной поэзии. С 19.00 будет работать «Открытый микрофон». Публика услышит новые произведения современных русских авторов. Стихи прочтут, в том числе, и профессиональные актеры.

Янтарный

В местном ДК 3 ноября состоится мастер-класс по аэробике. Открытый урок пройдет с 18.00 А с 17.00 до 20.00 желающие могут присоединиться к танцевальным занятиям.

Янтарная городская библиотека приглашает на вечер поэзии, посвященный 130-летию Марины Цветаевой. Тут же пройдет книжная выставка «Я бренная пена морская».

Зеленоградск

Зеленоградская центральная библиотека приглашает 3 ноября познакомиться с жизнью и творческой деятельностью знаменитых людей, посвятивших себя искусству: работники музея «Бабушкин альбом» представят коллекцию этнографического костюма различных регионов России, Украины, Белоруссии и других местностей. Вокалистка из Калининграда выступит с эстрадной программой.

Также в программе - показ фильма к 100-летию со дня рождения Анатолия Папанова.

Светлогорск

4 ноября в Светлогорске состоится большой патриотический проект «Война и мир без срока давности. Великая музыка непокоренной России». Это Совместный проект фонда «Русское исполнительское искусство» и Калининградского областного симфонического оркестра. Начало в 18.00.

Отрадное

Дом-музей Германа Брахерта готовит на 4 ноября программу «В плену Георгенсвальде». Гостей ждет лекционная часть об истории курорта Отрадное, мифах и легендах края, особенностях архитектуры.

Также состоится презентация видео-арт проекта «Ткани», посвященного истории поселка Отрадное. Автор проекта – фотохудожник Михаил Барановский.