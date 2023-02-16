Топ-10 красивых дверей, которые восстановили в Калининградской области

На восстановленные двери устанавливают не менее интересные ручки. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининградской области продолжается программа капитального ремонта старых зданий. Последние годы региональный Фонд капремонта подходит к делу основательно – приводят в порядок не только фасады и крыши, но и входные двери. Их все больше ценят как неотъемлемый элемент архитектуры здания.

Кажется, прошли те времена, когда красивые, пусть и обшарпанные деревянные двери заменяют новыми, безликими и однотипными металлическими листами. Теперь не только краеведы и историки, но и простые горожане понимают, что дверь может быть городским декором и, несомненно, предметом для восторга и обожания. А еще – уважения и бережного отношения.

В Калининградской области с 2020 отреставрировали уже более 60 исторических дверных полотен. А еще изготовили порядка 350 реплик. Как пояснили в региональном Фонде капремонта, двери мастера восстанавливают по архивным фотографиям. В тех домах, где исторические двери уже были утрачены и в какой-то период времени были заменены на железные листы, сейчас снова ставят деревянные. Они смотрятся куда органичнее, согласитесь! Для вас мы отобрали десятку самых красивых дверей в Калининградской области.

Железнодорожный, ул. Красноармейская, 15. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Зеленоградск, Ленина, 12. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Калининград, Зоологическая, 46-48. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Калининград, Леонова, 2. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Калининград, Офицерская, 20-22. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Калининград, ул. Радищева, 80-80А. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Калининград, ул. Шота Руставели, 4. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Советск, ул. Рабочая,4. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Черняховск, ул. Калинина, 18. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.