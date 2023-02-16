Топ-10 красивых дверей, которые восстановили в Калининградской области

На восстановленные двери устанавливают не менее интересные ручки.
Фото: Фонд капремонта Калининградской области.
В Калининградской области продолжается программа капитального ремонта старых зданий. Последние годы региональный Фонд капремонта подходит к делу основательно – приводят в порядок не только фасады и крыши, но и входные двери. Их все больше ценят как неотъемлемый элемент архитектуры здания.
Кажется, прошли те времена, когда красивые, пусть и обшарпанные деревянные двери заменяют новыми, безликими и однотипными металлическими листами. Теперь не только краеведы и историки, но и простые горожане понимают, что дверь может быть городским декором и, несомненно, предметом для восторга и обожания. А еще – уважения и бережного отношения.
В Калининградской области с 2020 отреставрировали уже более 60 исторических дверных полотен. А еще изготовили порядка 350 реплик. Как пояснили в региональном Фонде капремонта, двери мастера восстанавливают по архивным фотографиям. В тех домах, где исторические двери уже были утрачены и в какой-то период времени были заменены на железные листы, сейчас снова ставят деревянные. Они смотрятся куда органичнее, согласитесь! Для вас мы отобрали десятку самых красивых дверей в Калининградской области.
Железнодорожный, ул. Красноармейская, 15.
Фото: Фонд капремонта Калининградской области.
Зеленоградск, Ленина, 12.
Фото: Фонд капремонта Калининградской области.
Калининград, Зоологическая, 46-48.
Фото: Фонд капремонта Калининградской области.
Калининград, Леонова, 2.
Фото: Фонд капремонта Калининградской области.
Калининград, Офицерская, 20-22.
Фото: Фонд капремонта Калининградской области.
Калининград, ул. Радищева, 80-80А.
Фото: Фонд капремонта Калининградской области.
Калининград, ул. Шота Руставели, 4.
Фото: Фонд капремонта Калининградской области.
Советск, ул. Рабочая,4.
Фото: Фонд капремонта Калининградской области.
Черняховск, ул. Калинина, 18.
Фото: Фонд капремонта Калининградской области.
Черняховск, ул. Садовая, 25.
Фото: Фонд капремонта Калининградской области.