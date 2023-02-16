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Общество16 февраля 2023 15:58

Топ-10 красивых дверей, которые восстановили в Калининградской области

«Комсомолка» составила подборку старинных входных дверей, получивших благодаря реставраторам вторую жизнь
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
На восстановленные двери устанавливают не менее интересные ручки.

На восстановленные двери устанавливают не менее интересные ручки.

Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининградской области продолжается программа капитального ремонта старых зданий. Последние годы региональный Фонд капремонта подходит к делу основательно – приводят в порядок не только фасады и крыши, но и входные двери. Их все больше ценят как неотъемлемый элемент архитектуры здания.

Кажется, прошли те времена, когда красивые, пусть и обшарпанные деревянные двери заменяют новыми, безликими и однотипными металлическими листами. Теперь не только краеведы и историки, но и простые горожане понимают, что дверь может быть городским декором и, несомненно, предметом для восторга и обожания. А еще – уважения и бережного отношения.

В Калининградской области с 2020 отреставрировали уже более 60 исторических дверных полотен. А еще изготовили порядка 350 реплик. Как пояснили в региональном Фонде капремонта, двери мастера восстанавливают по архивным фотографиям. В тех домах, где исторические двери уже были утрачены и в какой-то период времени были заменены на железные листы, сейчас снова ставят деревянные. Они смотрятся куда органичнее, согласитесь! Для вас мы отобрали десятку самых красивых дверей в Калининградской области.

Железнодорожный, ул. Красноармейская, 15.

Железнодорожный, ул. Красноармейская, 15.

Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Зеленоградск, Ленина, 12.

Зеленоградск, Ленина, 12.

Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Калининград, Зоологическая, 46-48.

Калининград, Зоологическая, 46-48.

Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Калининград, Леонова, 2.

Калининград, Леонова, 2.

Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Калининград, Офицерская, 20-22.

Калининград, Офицерская, 20-22.

Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Калининград, ул. Радищева, 80-80А.

Калининград, ул. Радищева, 80-80А.

Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Калининград, ул. Шота Руставели, 4.

Калининград, ул. Шота Руставели, 4.

Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Советск, ул. Рабочая,4.

Советск, ул. Рабочая,4.

Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Черняховск, ул. Калинина, 18.

Черняховск, ул. Калинина, 18.

Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Черняховск, ул. Садовая, 25.

Черняховск, ул. Садовая, 25.

Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

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