«Будто кто-то за тобой наблюдает»: калининградские копатели поделились жуткими историями о встречах в лесу

Не секрет, что в Калининградской области давно сформировалось целое сообщество копателей. Это те, кто ходит по лесам, полям и пляжам с металлодетектором в надежде «назвонить» и откопать редкую монету, солдатскую награду или пряжку от ремня, золотое кольцо, ну или хотя бы просто старую пуговицу. Копатели, искатели, копари – как только их не называют. Есть среди них и мужчины, и женщины, люди разных возрастов и профессий. Но что их часто еще роднит, кроме увлечения – так это некая суеверность. Ну, или как минимум уважительное отношение к потусторонним силам, параллельным мирам и призракам.

На «Форуме копателей Калининграда» в «ВКонтакте» поисковики часто делятся своими мистическими историями и приключениями. Мы собрали для вас самые интересные.

Призрак солдата и старушки-немки

Конечно, у каждого копателя есть свои направления и места для поиска. Одни годами исследуют определенные районы (как правило, что поближе к дому), другие колесят по Калининградской области в поиске «невыбитых» полей. А потом рассказывают друг другу, где и что с ними приключилось.

Одним из загадочных мест считается Янтарный, бывший немецкий Пальмникен. Зимой 1945 года здесь были зверски убиты семь тысяч евреев: тогда нацисты жестоко расправились с узниками концлагеря Штутгоф, в основном это были женщины и дети.

«Очень странные чувства тревоги и отчаяния бывают на пляже в Янтарном, где памятник стоит. Вроде бы откуда!? Шикарное море, пляж, а неуютно там и совсем нерадостно. Когда читаешь историю, все встает на свои места», - пишет на форуме калининградка Марта.

«Я с дайверами общался как-то на Виштынце. Так они сказали, что тут нырять в кайф, не то, что в Синявино. Там энергетика хреновая, тяжело ныряется!», - подтверждает еще один форумчанин.

Кто-то говорит, что видит в Янарном призраков, кто-то улавливает что-то неприятное в холодном ветре на морском побережье…

Испугалась даже овчарка

Еще одно место, окутанное мистикой – Бальга. На берегу залива в районе руин замка там до сих пор находят старые монеты, в лесу – предметы прошедшей войны. Локация у копателей очень популярная, хотя и земля «уставшая» от вечных покопушек. Там же часто остаются, чтобы порыбачить.

«Лет 10 назад ребята поехали на рыбалку на Бальгу, я осталась возле костра, - поделилась историей одна из участниц форума.- Со мной был мой пес, кавказская овчарка, с ним ничего не боялась. Но когда он прижался ко мне и начал скулить, смотря на замок, я сама чуть в штаны не наложила. Дрова, которые были припасены до утра, я сожгла за час и почти все спиртное выпила. После этого я только днем могу там находиться».

Отклик на этот случай написала девушка по имени Юлия. Она тоже вспомнила свое приключение на Бальге, куда ездила отдыхать с подругами около 13 лет назад. Поставили на пляже, палатки, развели костер, шашлычки, выпивка...

После всего вышеперечисленно и небольшой прогулки Юля легла спать.

«И снится мне сон. Вокруг все белым было, открывается передо мной дверь и входит русский солдат в гимнастерке, галифе, пилотке со звездочкой красной. Под ручкой с маленькой старушкой-немкой. Она как лунь седая, прям божий одуванчик. Говорит ему что-то на ухо, и пальцем на меня показывает. Он смотрит на меня, несколько раз называет по имени и заставляет встать. Открываю я глаза, темнотища вокруг, пытаюсь встать, а у меня все ниже пояса не шевелится! Я на руках выползла из палатки, нашла минералку, вылила на себя, пыталась позвать подруг, но голоса не было вообще! Кое-как опустила руками ноги на песок, прислонилась к дереву спиной и потеряла сознание».

Девушка уверяет, что очнулась, лежащей лицом в песке: «Сколько пролежала, не знаю. Весь следующий день я просто лежала на пляже, закутанная в куртки и одеяла с головой, потому что колбасило меня как будто я из ледника вылезла».

Юля уверена, что ночные прогулки и выпивка тут не при чем:

«Я считаю, что такое совпадение места и людей, которые приснились, не случайно. Если бы не этот русский солдат и не бабушка-немка, я бы, наверное, не проснулась тогда. Вот и не верь после этого в духов!»

«Нет тебе хода сюда» - и перекрестить дверь

Еще один копатель вспоминает странные ощущения под Черняховском. Говорит, что в лесу нашел идеальную немецкую аллею, а рядом – овраг, заросший колючим кустарником. И что-то манило, буквально тянуло его в этот овраг.

Любопытство взяло свое.

«В этом буреломе были свалены либо могильные плиты очень древние, либо памятники. Страшно стало, честно сказать, свалил я по-быстрому оттуда», - пишет Евгений.

На «страшно стало» мгновенно отреагировали друзья-форумчане, со стороны которых посыпались советы.

Сергей пишет: «Если стало страшно, пойте песни! Нечисть любит тишину, или наоборот ей пение нравится. Не знаю. Но страх проходит!».

«Крестик на шею, Библию в карман, воду святую в диспенсер, осиновый кол в руки», - то ли в шутку, то ли серьезно советует Оксана.

Но у Егора, кажется, есть более проверенный совет: «Еще, говорят, нечисть нецензурную брань не любит! Надо с чувством, громко материться и чем забористее, тем эффективнее! Правда, правда!».

Павел его корректирует: «Это от кладбищенской нечисти. Чтобы не привязалась. Но бывает и не помогает, когда сильная нечисть в виде животного увяжется следом. В таких случаях, если в частном доме живете, перед животинкой нужно калитку закрыть со словами «Нет тебе хода сюда» и перекрестить калитку. Соответственно, дверь подъезда, если в многоквартирном доме».

Косуля-оборотень

Неприятные или как минимум странные ощущения человек иногда испытывает, когда рядом оказывается дикий зверь. На форуме такие рассказы тоже попадаются. Чаще всего копатели встречают в лесу кабанов и лосей, иногда даже волков. В последнем случае мужичок с металлоискателем быстренько убежал из чащи, не забыв о товарище и предупреждая его громким криком: «Бежим, там волки!».

О животных есть еще несколько рассказов. Вот, например, от Валентины - с налетом мистики:

«У меня было лет 15 назад, когда я потеряла собаку на Куршской косе. Иду по обочине дороги в лесу, чувствую, кто-то на меня смотрит. Оказалось, косуля идет вдоль дороги параллельно мне. Посмотрела я на нее прямо в глаза, а она тоже смотрит и смотрит - и продолжает идти рядом. Потом машина проехала и косуля исчезла. Подошла я к обочине, где она стояла, там песок слегка дождем прибитый, а следы только человеческие – от копыт нет. Говорят, так бывает, когда оборотня видишь».

«Меня один раз так лиса напугала, - поддержала разговор другая участница форума. - Сижу в лесу одна, копаю. Вдруг слышу такое дыхание рядом странное! Поворачиваю голову – стоит огромная пушистая лиса. Я отползла от ямы, взяла прибор и побежала что есть силы. А лиса даже не двинулась. А потом и вовсе резко исчезла».

Один из копателей вспомнил, как однажды с друзьями обследовал разрушенный во время войны поселок:

«Товарищ идет по дороге, машет металлоискателем, собачка рядом. Вдруг сзади хлопок по плечу (так иногда подшучивают друзья - незаметно подходят и хлопают). Я обернулся, но никого нет. Только собака прижалась к ногам, скалит зубы и смотрит на уровне человеческого роста. Я понял, что не рады сегодня нам, развернулся, и поспешил домой».

«Духи однозначно есть. Они и в угнанных машинах присутствуют. Да и вообще, они везде с нами. Поэтому ведите себя достойно», - дает совет еще один копатель.

«Будто кто-то за тобой наблюдает…»

Огромное количество призраков и жути на один квадратный километр калининградцы объясняют богатой историей нашего края.

«Земля здесь непростая. Много веков шли войны, все залито кровью. Оккультные науки здесь культивировались всегда. И увидеть здесь кого-то или что-то можно в самом необычном месте и в самое необычное время, особенно, на немецких хуторах. Бывает, заходишь на хутор, копаешь, и все нормально. А бывает, сразу какое-то странное ощущение, будто кто-то за тобой наблюдает что-то не то, что-то не так. Вот постоянно у меня так», - говорит со знанием дела копатель Иван.

Правдивы все эти истории или нет, судить не нам. Может, вы знаете, как определить «кажется» от реальности? Наверное, можно согласить вот с таким мнением с форума копателей: «Видения и ощущения – две разные вещи. Обычный здравый и непьющий человек не способен видеть никаких видений. А вот ощущения дискомфорта и страха бывают!».

Многие свои страшные места не раскрывают, но ориентир дают – если что, можете отыскать, приехать и проверить на себе.

«Знал одно такое место, прямо за двухэтажным домом в поселке Пушкарево. Там раньше небольшой лесочек был, заросший боярышником и алычой, метров 15 на 10. Туда заходишь - и тишина гробовая! Даже птицы это место облетают и внутри такая жуть-жуткая почему-то», - пишет Сергей.