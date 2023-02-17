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Общество17 февраля 2023 7:52

Ветер до 80 км/ч и волны с двухэтажный дом: в субботу Калининград накроет 9-балльный шторм

В субботу Калининград накроет 9-балльный шторм - поднимется ветер до 80 км/ч
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
Высота волн может достигать 5-6 метров.

Высота волн может достигать 5-6 метров.

Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде ожидаются ненастные выходные – синоптики прогнозируют очень сильный ветер. Стихию к нам несет мощный атлантический циклон.

По данным регионального управления МЧС, ветер начнет усиливаться в ночь на субботу, когда порывы достигнут скорости 12-17 м/с. Атмосферное давление упадет до 744 миллиметров ртутного столба.

В первой половине дня 18 февраля циклон развернется в полную силу. Портал rp5.ru прогнозирует ветер до 23 метров в секунду. По шкале Бофорта это 9-балльный шторм – не исключено, что в ближайшие часы МЧС объявит официальное предупреждение.

Ближе к вечеру субботы порывы ослабнут. В воскресенье днем ожидаются порывы на уровне 12 м/с, но к вечеру не исключено новое усиление ветра до 19 м/с.

В отличие от большинства предыдущих штормов нынешний не принесет нам обильные осадки. Температура воздуха тоже останется положительной – около +4...+6 градусов.

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