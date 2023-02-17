Эксперты: «Единой России» доверяют более половины избирателей

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На круглом столе, подготовленном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), специалисты и представители политических партий России обсудили готовность к началу избирательной кампании 2023 года.

По словам Сергея Перминова, замсекретаря генсовета «Единой России», главной задачей партии является формирование фракции политического большинства во всех представительных органах, где проводятся выборы.

“Мы - партия общей судьбы”, – заявил Перминов. Он отметил, что в последние годы вместе с Россией партия проходит непростые испытания, и каждый мандат является для нее абсолютной ценностью. Политик рассказал о важности динамичного развития нашего государства и отметил значимость формирования образа будущего, соответствующего ожиданиям избирателей.

Кроме того, он напомнил, что при отборе кандидатов на осенние выборы в «Единой России» будет проведено предварительное голосование. Мероприятие запланировано на конец мая, в него будут вовлечены и новые регионы. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

По данным, озвученным Михаилом Мамоновым, руководителем практики политанализа и консультирования ВЦИОМ, уровень поддержки ЕР населением в течение года вырос более чем на 10% – сейчас он составляет 50-51%. Деятельность партии поддерживают представители всех возрастных групп.

По мнению Павла Данилина, директора Центра политического анализа, причиной высоких рейтингов партии является ряд факторов, среди которых - рейтинг самого президента и поддержка населением специальной военной операции. Известно, что большую поддержку военнослужащим, находящимся в зоне СВО, а также поддержку семьям мобилизованных, военнослужащих оказывает именно «Единая Россия». Кроме того, партией разработаны программы поддержки россиян и экономики страны в целом в условиях антироссийских санкций. Вместе с тем большинство губернаторов, связанных с «Единой Россией», также ведут активную работу по поддержке населения.

Данилин убежден, что с учетом перечисленных выше факторов победа «Единой России» во всех кампаниях, в которых она будет представлена, уже обеспечена. Не станут исключением также сложные и новые регионы страны.

Политолог заверил, что не сомневается в том, какая партия покажет себя лучше всего. Это, по его мнению, будет «Единая Россия». Партия, которая займет вторую позицию в четырех новых российских регионах, станет претендентом на звание настоящей второй партии по всей России, подытожил эксперт.