Пряничный дом-мурзилка: В Зеленоградске разрешили построить «веселую» мини-гостиницу

Здание будет стилизовано под старину, чтобы вписаться в историческую архитектуру города-курорта.

Проект мини-гостиницы на 6 номеров, которую хотят построить в Зеленоградске на улице Октябрьской, обсудили на градостроительном совете в пятницу, 17 февраля. Свое решение представили архитекторы Юрий Москвитин и Евгений Забродский.

Предлагается построить трехэтажное здание (плюс подвал с техническими помещениями вроде прачечной), возле которого расположат парковку всего на два автомобиля. Площадь застройки – чуть более 160 квадратных метров. Домик будет невысокий – на этой территории действует ограничение по высоте в 12 метров.

Внимание членов градосовета привлекли фасады – их решено сделать по желанию заказчика в стиле фахверка.

Фасады оформят в стиле фахверка по желаю заказчика.

Первый этаж отделают клинкерной плиткой, второй – штукатуркой с декором, крыша будет покрыта керамической плиткой.

- Все это соответствует исторической части застройки Зеленоградска. Дополнительными элементами являются ставни. Отличительный элемент – угловая колонна, - отметили архитекторы. – Мы старались сделать архитектуру, которая бы вписывалась в окружающую застройку, гармонировала и с расположенным напротив кафе, и с существующей сохранившейся немецкой застройкой: кирпичные и деревянные дома.

Обсуждение началось на позитивной ноте.

- У меня этот проект вызывает добродушную улыбку. Такое впечатление, что была поставлена задача спроектировать и построить «самое старое здание» Зеленоградска из глухого Средневековья, к которому бы водили туристов, - начал архитектор Олег Васютин.

Он, конечно, рассказал коллегам, что в Средневековье тоже применялись колонны, которые как-то пристыковывались к зданиям… А вот сформулировать стиль предложенного здания он смог не сразу.

- То ли это новый вариант постмодерна, то ли что-то другое. Но как с юмором ни относиться к композиционным совмещениям архитектурных стилей, а все равно у колонны должна быть пропорция. Не бывает такая толстая и бочкообразная колонна, - сказал он и уточнил, что согласовать можно, если заказчик хочет видеть только такое здание, чтобы привлекать людей.

Советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне тоже обратил внимание на колонну и предположил, что здесь включена архитектурная хитрость. Мол, сделать какой-то элемент, который режет глаз и сосредоточить всех на нем, а потом его подправить и получить согласованный проект.

Самое оживленное обсуждение развернулось вокруг колонны.

Впрочем, его претензия касалось не столько колонны, сколько элементов фахверка, представленных в проекте.

- Может быть, задуматься на законодательном уровне об ограничении фахверка на фасадах? – пошутил он. – Ну, правда, фахверка столько, особенно в курортных городах, что мы уже его скоро по-немецки начнем обсуждать. Наверное, это возможно.

Интересно, что отказаться архитекторам от фахверка Генне не предложил, а напротив, высказался за то, чтобы это не выглядело нарисовано и декоративно. А значит, коли уж делать, то реалистичный, настоящий фахверковый дом – с деревянными перекрытиями и заполнением кирпичом. В итоге советник губернатора высказался «за».

Члены совета настроение поддержали, сказав, что дом получился как добрая архитектурная шутка.

- Если как шутку рассматривать, то почему бы и нет. Есть в Москве дом-яйцо. Кому от этого стало хуже? Не всегда же быть серьезным! – прозвучало мнение о пряничном доме.

Архитектор Сергей Гулевский согласился, назвав дом интересным и веселым.

- Если рукой часть здания закрыть справа, то один дом получатся, а если левую часть ладонью загородить – это другой дом, - засмеялся он. – С точки зрения туристической привлекательности это интересно. Но как это будет реализовано? Согласен с Вячеславом Генне! Красивая «мурзилка». Авторов хвалю за смелость. У меня бы духа не хватило так сделать! Мурзилочный характер центральной улицы Зеленоградска и этот дом – они сродни.

В итоге решено было проект утвердить без повторного рассмотрения. Но в рабочем порядке проектировщики должны будут обсудить декоративные решения, урегулировать, упростить, «чтобы слишком смешно не было».