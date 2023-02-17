Калининградцы устроили овацию на премьере фильма «Нюрнберг»

Предпоказ прошел при аншлаге. Фото: Правительство Калининградской области

Всероссийский прокат фильма «Нюрнберг» (12+) стартует только в марте, но калининградские зрители смогли посмотреть картину раньше. 16 февраля в светлогорском «Янтарь Холле» состоялся предпремьерный показ. Причем при аншлаге. Говорят, билеты, которые поступили в продажу (по цене 100 рублей) смели буквально за пару часов. Во всяком случае, за день до показа билетов в наличии уже не было.

Как биржу превратили в дворец

- Это было одним из условий предоставления кинокомпании рибейтов (компенсаций затрат на съемки. - Ред.) – чтобы в первую очередь фильм был продемонстрирован на территории Калининградской области, - пояснил перед киносеансом заместитель председателя регионального правительства Илья Баринов. – Поэтому калининградцы и получили возможность посмотреть «Нюрнберг» первыми в стране.

Создатели «Нюрнберга», по словам Баринова, стали самыми крупными получателями компенсаций за всю историю программы рибейтов, действующую в нашем регионе с 2017 года. В общей сложности кинематографистам было компенсировано более 10 млн рублей, что составило около 26% затрат на съемки на территории Калининградской области.

А на нашей территории проходила, возможно, самая главная часть съемок. Во всяком случае, центральная. Дело в том, что на роль Дворца юстиции в Нюрнберге, где в 1945 году судили нацистских преступников, было выбрано здание бывшей биржи Кенигберга, в котором сегодня располагается Музей изобразительных искусств. И, надо сказать, этот выбор получился очень удачным.

Режиссер Николай Лебедев (слева) и исполнитель главной роли Сергей Кемпо пообщались со зрителем перед премьерой. Фото: Александр МЕЛЕХОВ

- Когда я впервые увидел здание биржи, был в шоке. Долго ходил, рассматривал… - рассказывает исполнитель главной роли, молодой актер Сергей Кемпо. – А вообще, честно вам скажу, Калининград – прекрасен! Обожаю этот город.

Однако вклад Калининграда не ограничился лишь архитектурным антуражем. Как призналась директор «Фестивальной дирекции Калининградской области» Ольга Акопова, в самой крупной массовой сцене приняли участие более 650 калининградцев – в качестве актеров массовки. Кстати, в один из съемочных дней пришлось даже на несколько часов перекрывать движение в центре города.

- В ходе съемок группа обнаружила, что в окнах биржи отражаются светофоры, - вспоминает Ольга Акопова. - Подключили весь город, все руководство, в результате эстакадный мост был на время перекрыт, пропускали по одной машине в 10 минут.

Не сломаться и сохранить себя

Основой сценария «Нюрнберга» стал роман Александра Звягинцева «На веки вечные». Зритель найдет в фильме и подробное описание Нюрнбергского процесса, воспроизведенного местами с документальной точностью, и элементы батального кино, и, конечно, трогательную лирику. Как признался в одном из интервью режиссер картины Николай Лебедев, в ткань повествования вплетена личная история его семьи. Очень драматичная и человечная.

- А вообще фильм о том, как переживая огромные катастрофы, не сломаться и сохранить себя, продолжать двигаться вперед и смотреть на мир с надеждой. В этой картине много любви и опасности, есть смерть и жизнь, и есть надежда, - говорит Николай Лебедев.

- Роль была сложной, - признается Сергей Кемпо. - Для любого артиста тема Великой Отечественной войны особенно сложна, ответственна, глубока на каком-то генетическом уровне. В роли надо идти от себя и как можно дальше. Мне не хотелось делать «глянцевого» героя, который всех убивает и побеждает. Хотелось найти и раскрыть человеческую сторону. У нас есть великие актеры, которые прошли войну. Например, Юрий Владимирович Никулин. Добрые, человечные – вот в эту сторону мы смотрели.

…Перед началом сеанса Николай Лебедев вышел на сцену и дал зрителям своеобразное напутствие:

- Хочется свистеть – свистите, топать – топайте, аплодировать – аплодируйте! Поверьте, для нас это очень важно.

Свиста и топота я не слышал, а вот аплодисментов было немало. Вначале хлопали, когда показывали Калининград – здание бывшей биржи с флагами государств-победителей. Но потом аплодисментов стало больше – так встречали наиболее трогательные моменты. Так встретили и финальные титры.

Кто еще снимался в картине

Съемки «Нюрнберга» проходили в Москве, Московской и Калужской областях, Калининграде и в Чехии.

В фильме снимались Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Игорь Петренко и многие другие известные актеры, в том числе из других стран.

Музыку к ленте написал Эдуард Артемьев, эта работа стала для него последней.

В широкий прокат в кинотеатрах «Нюрнберг» выйдет 2 марта. Также создатели картины подготовили телеверсию – одноименный сериал будет показан по центральным каналам.