Мама трехлетнего Матвея Крупицы: «Сбор денег идет сложно, нам отказывают фонды, но мы верим в чудо»

Матвей сейчас слышит лишь наполовину. Фото: из семейного архива

«Комсомолка» уже рассказывала о юном жителе Калининграда Матвее Крупице. Сейчас мальчику три года. Он слышит мир наполовину. И для восстановления слуха ему показана операция, которая стоит огромных денег.

- Матвей родился с врожденным диагнозом атрезия слухового прохода справа, микротией. Радость от рождения сменилась слезами и страхом. Начались наши мытарства по больницам в поисках того, кто нам сможет помочь. И мы нашли центр в США, где спасают слух детям, - рассказывает мама Матвея Анастасия Малышева. - Всего нужно собрать 5 с половиной миллионов рублей. Два миллиона уже собрано.

На днях Анастасия узнала, что планы по оперативному вмешательству могут измениться, операция может стоить еще дороже.

- Предположительная стоимость – 7 с половиной миллионов рублей. Мы ждем, когда нам выставят новый счет. Операция должна пройти в сентябре 2023 года. В целом сбор идет сложно, медленно, но мы верим в чудо, - рассказала Анастасия.

Семья Матвея просит помощи у всех неравнодушных людей.

- Для нашей семьи эта сумма – огромная. Мы - обычная стреднестатистическая семья, наши финансовые возможности за последние три года иссякли. Помогите нам, пожалуйста, спасти здоровье, жизнь Матвея, - обращается Анастасия. - На данный момент мы получаем отказы от фондов. Кто-то отказывает, потому что это не их профиль, кто-то не собирает деньги на операции за рубежом. Замкнутый круг….

Куда можно перечислять средства?

- Сбербанк 4274 3200 7883 9704 Малышева Анастасия (мама)

- Тинькофф 5536 9177 3589 3122 Крупица Матвей (сын)

- Альфа Банк 2200 1509 2134 8170 Малышева Анастасия (мама)

Отчеты о сборе мама Матвея ведет во «ВКонтакте», на странице «Матвейка Два Уха услышит мир!»