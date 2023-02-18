В Калининградской области шторм «Ульф» повалил 36 деревьев и обрушил стену дома

Сообщения об упавших деревьях поступали всю ночь. Фото: мэрия Калининграда

Шторм «Ульф», обрушившийся на наш регион в ночь на субботу, нанес немалый ущерб. По данным сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области», максимальный порыв ветра в Калининграде составил 24 м/с, по области - 28 м/с (в Храброво)!

За ночь на телефон единой дежурно-диспетчерской службы Калининграда поступило около 40 обращений.

- К счастью обошлось без человеческих жертв, но, к сожалению, 8 автомобилей помято, - написала в своем Телеграм-канале глава администрации города Елена Дятлова.

На дорогах области убрали 36 упавших деревьев. Как сообщил губернатор Антон Алиханов, были отключены и запитаны вновь около 2500 потребителей электроэнергии в Калининграде, Светлогорском и Мамоновском районах. На ул. Фабрричной в Гурьевске произошло обрушение части стены строящегося дома.

Штормовое предупреждение продолжает действовать, поэтому власти призывают соблюдать осторожность! Если вы стали очевидцем падения деревьев, обрывов линий электропередач, падения или обрыва рекламных конструкций, сообщайте об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 59-64-00.