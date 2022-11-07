Дружно шел Калининград на ноябрьский парад

Морпехи Балтфлота - всегда главное украшение военного парада. Фото: Борис ШТЕРН.

Сегодня, 7 ноября, россияне (не все, конечно, но все еще многие) отметят 105-ю годовщину революции, которую когда-то называли Великой Октябрьской социалистической. Официально этот «красный день календаря» был узаконен Президиумом Центрального исполнительного комитета СССР 26 октября 1927 года. Точнее даже, в календаре появилось два «красных дня», поскольку революционную годовщину было решено отмечать еще и 8 ноября. «Производство работ в эти праздничные дни воспрещается на всей территории Союза ССР», - гласило соответствующее постановление. Для первого в мире социалистического государства «ноябрьские праздники», как их еще называли, были главными по статусу, с прилагающимися к ним непременными атрибутами в виде военного парада и демонстрации трудящихся.

Диверсия или случайность?

Первый военный парад в тогда еще даже не Калининграде, а Кёнигсберге прошел осенью 1945-го.

– То утро выдалось непраздничным, – вспоминал почетный гражданин города Петр Чагин. – Было хмуро, моросило, дул сильный ветер.

К полудню парадные расчеты построились, почетные гости расположились на трибунах, установленных возле нынешнего здания мэрии. Все ждали командующего Кёнигсбергским особым военным округом генерала Галицкого. И тут с крыши сорвалась бетонная плита, которая рухнула в каких-то сантиметрах от трибун. Лишь чудом никто не пострадал. Так и не удалось выяснить, диверсия то была или же случайность.

К параду готовы! Кенигсберг, 7 ноября 1945-го. Фото: архив Владислава РЖЕВСКОГО.

Прибыл Галицкий, объехал на коне войска, взошел на трибуну и произнес речь. Затем был артиллерийский салют, оркестр исполнил гимн, и под дробь барабанов на площадь вступила сводная колонна офицеров штаба округа. Когда прошли военные, началась демонстрация.

Нине Шевниной тогда было девять лет. Попала в Кёнигсберг с мамой и братом в июле 1945-го – их привезли из концлагеря. За полгода пребывания в разрушенной прусской столице самое светлое воспоминание у нее осталось именно от того 7 ноября.

– Меня и других первоклашек посадили в грузовик и провезли через площадь. И мы, как взрослые, тоже во все горло кричали «Ура!».

Народ и армия - едины. 1968 год. Фото: Борис ШТЕРН.

По главной площади с оркестром

С каждым годом ноябрьские демонстрации были все многолюднее и ярче, став для большинства центральным событием этого осеннего праздника.

Портреты советских руководителей - непременный атрибут демонстрации. Фото: Елена ЧЕПИНОГА.

7 ноября с утра пораньше, надев лучшее, калининградцы шли к месту формирования «родной» колонны – от работы, учебного заведения, учреждения. В ожидании начала движения времени зря не теряли: тут песни, там – пляски под гармонь. А вот, прикрывшись, уже отмечают… Тем временем в колонне спешно раздают последний «инвентарь». Солидный мужчина с гвоздикой в петлице получает красный флаг. Двое парней разворачивают транспарант «Пятилетку – за четыре года!». А рядом едва не взлетает в небо девочка – такую связку воздушных шариков ей вручили.

Выступление калининградских физкультурников по случаю 7 Ноября. 1969 год. Фото: архив Владислава РЖЕВСКОГО.

- Вопреки распространившемуся позже мнению эти демонстрации вовсе не были для подавляющего большинства граждан обязаловкой, - уверена начальник отдела научной информации и публикации документов Государственного архива Калининградской области Варвара Егорова. - Их любили за возможность собраться коллективом, порадоваться празднику и успехам своего предприятия. Заранее обговаривалось, кто транспаранты доставит и проследит за их сохранностью. Транспаранты нередко демонстрировали продукцию предприятия, уже в 1980-е для этого любили привлекать технику.

К площади Победы шли под аккомпанемент здравиц из репродукторов на столбах:

– Да здравствует Коммунистическая партия! Ура, товарищи!

– Ура!

– Да здравствует советская наука!

– Ура!!

– Да здравствует мир во всем мире!

– Ура!!!

Пройдя по площади, колонна рассыпалась. Одни шли домой к праздничному столу, другие – в парк или кинотеатр, кое-кто спешил за добавкой в «подвальчик» – знаменитый некогда винно-водочный магазин возле драмтеатра.

«И все-таки праздник!»

С началом горбачевской перестройки убранство демонстраций стало скромнее, а в лозунгах замелькали новые слова: «гласность», «ускорение». На глазах менялось сознание людей, пересматривались еще вчера незыблемые ценности. И вот уже можно услышать:

– А что, собственно, мы празднуем 7 ноября?

Оформление транспарантов в 1980-е годы стало настоящим торжеством искусства и техники. Фото: Елена ЧЕПИНОГА.

Еще один образец транспарантного творчества. Фото: Елена ЧЕПИНОГА.

«И все-таки праздник!» Под таким о многом говорящем заголовком вышел газетный отчет о демонстрации 7 ноября 1990-го. В ней приняли участие еще около 50 тысяч человек.

После событий августа 1991-го и роспуска КПСС официальные мероприятия 7 ноября проводить перестали, хотя формально дата оставалась праздничной. В том году народ на площади Победы все же собрался: около тысячи человек перед памятником Ленину с пустыми трибунами, без оркестров и с единственным транспарантом. По соседству расположились представители других партий, и кто-то из них развернул плакат с таким текстом: «Партия большевиков – зло ХХ века! Это кровь и горе народа! Слезы и нищета!» Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения группы пожилых коммунисток, которые набросились на «дерьмократа». Потасовку остановили лишь вмешавшиеся милиционеры.

Продолжая традицию

С 1992-го «ноябрьские праздники» уполовинили - 8 ноября был объявлен рабочим днем. В 1996 году указом президента РФ День Великой Октябрьской социалистической революции переименовали в День согласия и примирения. А с 2005 года, в связи с учреждением нового государственного праздника – Дня народного единства 4 ноября, и 7 ноября перестало считаться выходным.

Интересно, что годовщины Октябрьской революции продолжают отмечать в некоторых бывших советских республиках. Правда, в «независимом Кыргызстане» по-восточному изощренно схитрили, переиначив 7 ноября в День истории и памяти предков. И вспоминать велено события не 1917 года, а 1916-го, когда грянуло т. н. Туркестанское восстание - вооруженное выступление мусульманского населения среднеазиатских владений Российской империи против русских поселенцев и центральной власти, вызванное трудовой мобилизацией во время Первой мировой войны.

А вот в братской Белоруссии альтернативной историей в этом случае увлекаться не стали: там восстановленный в правах в 1995 году праздник 7 ноября - по-прежнему День Октябрьской революции.

Нет сомнений, что и среди калининградцев в этом году найдутся желающие продолжить советскую традицию. Их вниманию, равно как и другим своим читателям, «Комсомолка» предлагает небольшую подборку фотоснимков из фондов Государственного архива Калининградской области.