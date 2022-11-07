Друзья – о погибшем в ДТП разработчике игр Андрее Кузьмине: «Его часто сопровождала творческая рассеянность»

Андрей Кузьмин был примером и ориентиром для многих, за годы успешной работы превратившись в легенду индустрии. Фото: из соцсетей

ДТП, которое случилось в Калининграде в субботу, 5 ноября, обсуждали все выходные. Трагедия произошла около 5.40: мужчину, переходившего Ленинский проспект в неположенном месте неподалеку от «Янтарной шкатулки», на полном ходу сбил «Хендай».

- Меня разбудила жена: «Вставай, там что-то случилось!» Я выглянул в окно и увидел сбитого человека на дороге, машину рядом. Было еще темно. Жена сказала, что удар был такой, что она проснулась, - рассказал «Комсомолке» очевидец. Он же сообщил, что тело погибшего лежало на проезжей части около трех часов.

Позже в соцсетях появилось и видео с уличных камер. Видно, как мужчина спокойно переходит дорогу и в какой-то момент его сбивает автомобиль. В комментариях даже появилась версия про суицид, но никаких подтверждений этому до сих пор нет. Другие отметили, что при всей очевидной вине пешехода к водителю тоже есть вопросы: «Пешеход шел медленно, в белых штанах, по освещенной улице». Мол, автомобилист ехал слишком быстро, и вообще странно, что не заметил человека на дороге.

Через некоторое время выяснилось, что погибший – Андрей KranK Кузьмин, основатель «К-Д ЛАБ» и KranX Productions, гейм-дизайнер и идеолог культовых игр «Вангеры», «Периметр» и др. Печальную новость подтвердило издательство VG Limited и знакомые Андрея.

«Он делал игры так, как их мог бы делать инопланетянин…»

Андрей Кузьмин был одним из первых и ведущих разработчиков в русскоязычной игровой индустрии. Последнее время работал над инновационным проектом асинхронной многопользовательской игры на основе чат-бота в Telegram, годом ранее презентовав идею на Playport Fest. Тогда, в 2021 году, общаясь с корреспондентом «Комсомолки», Андрей пророчил Калининграду большое будущее в мире геймдева (создании игр).

- Так давно сложилось, что в Калининграде плотность и концентрация игровых разработчиков выше, чем в других городах. Это суперкруто. Потому что это не какой-то локальный софт, который нужен стране, а глобальный софт, которым пользуется вся планета. В этом смысле это одно из самых перспективных и востребованных направлений, и оно всегда будет расти, потому что люди в мире будут играть все больше и больше. Чем больше в Калининграде будет хороших разработчиков игр, тем будет лучше для региона, - говорил он и повторял, что у Калининграда в этом плане своя аура и своя история.

Этой историей и был сам Андрей Кузьмин. Основав компанию «К-Д ЛАБ» в 1995 году, он стал примером и эталонным ориентиром для многих и за годы работы превратился в легенду. Ребята, которые только планировали попасть в мир разработчиков игр, зачитывались его интервью и мечтали стать частью его команды.

Новость о гибели Кузьмина в ДТП повергла всех в шок. На игровых форумах и в сообществах признаются: «Для многих его игры стали побуждением к творению, многим он помогал, так как горел душой за индустрию. Чистый полет фантазии, неординарные решения, необычные игры – его работа запоминалась и имела уникальный почерк», «Его игры притягивали странной фантастикой», «Андрей был уникален, неповторим. Яркий, мощный, неординарный ум, чистый и точный взгляд - это был художник-философ, он делал игры так, как мог бы делать их инопланетянин, находящийся вне нашей жизни и нашего быта…»

Примерно так, по-доброму, о погибшем отзываются и все, кто был знаком с ним лично.

- Я начинал в его компании тестировщиком, проработал с Андреем 5 лет, мы дружили и хорошо общались, - рассказывает Вячеслав Юнусов, IT-специалист, создатель игр. – Андрей был достаточно скрытный парень, но его все любили, многие за ним шли. Когда у компании появились финансовые проблемы, за ним шли даже в кризис. И мы все время поддерживали отношения, периодически общались уже после работы. Но он был таким человеком, которому по глупости «Привет, как дела?» не напишешь. Было как-то немного странно мне ему вот так писать. Да и вообще с ним мало кто вот так общался. Друзей у него было не очень много. Он был, как художник, всегда в своих мыслях. Может быть, это и стало причиной, по которой он ушел из жизни. У него бывали моменты, когда он мог «отвалиться» от этого мира, чуть ли не в гипноз входил и существовал как будто на автомате. Я бы назвал это творческой рассеянностью, которая часто его сопровождала. Периодически бывало, что к нему зайдешь, пройдешь перед ним, а он тебя не увидит…

Естественно, после ДТП в соцсетях стали обсуждать, что, возможно, пешеход был пьян (судить не нам - ответ дадут специалисты). Однако, по словам Вячеслава, у Андрея никогда не было проблем с алкоголем.

- Андрей любил для нас, работников, организовывать корпоративы. Так что вечеринок за все годы моей работы у него было немало. Мы активно ездили на природу, тусовались. Но я ни разу не видел его пьяным. Пиво, насколько я знаю, он не пил вообще. Мог выпить, например, порцию виски, но не более того, - вспоминает Вячеслав.

«Никогда не ставил себя выше подчиненных»

Друзья отмечают, что Андрей был и необычным руководителем. Никогда не ставил себя выше подчиненных, а отношения старался строить дружеские и доверительные. А еще любил нестандартные приемы.

- Когда у него был офис в Светлогорске, он мог включить громко музыку, чтобы подбодрить людей. И работники быстро приходили в приподнятое настроение, - рассказали «Комсомолке» друзья Кузьмина. – Как организатор он был очень крутой, нестандартный, да и как человек тоже. А однажды к нам в офис пришел молодой парень, художник, ему было лет 17-18. Андрей вообще любил поддерживать молодых людей без опыта, но со стремлением – он их с легкостью брал в компанию. Так вот, первую задачу, которую он перед этим парнем поставил, – разрисовать стену в офисе в стиле игры Warcraft. И вот он рисовал каких-то персонажей. Андрей его нанял.

В лучшие годы в Калининграде функционировало три десятка компаний, которые занимались геймдевом. В регион ехали из-за территориальных особенностей, к морю, в «русскую Европу». В Калининграде всегда была крутая творческая геймдев-тусовка, говорят, даже круче, чем в богатой Москве. По крайней мере, точно душевнее. К нам ехали заряженные идеей ребята, которые создавали отличные игры, учились, развивались. И ехали в Калининград они в первую очередь благодаря Андрею Кузьмину, который между формулами «Игры это про деньги» и «Игры это про искусство» всегда выбирал второе.