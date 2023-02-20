Погода на неделю в Калининграде: снова шторм, заморозки и мокрый снег

Снег с дождем синоптики ждут на выходных. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики рассказали о погоде на неделю 20-26 февраля в Калининграде. Судя по прогнозам, картина за окном будет часто меняться.

В начале рабочей недели в нашем регионе сохранится тепло. По данным Гидрометцентра России, в понедельник и вторник воздух прогреется до +7 градусов. При этом снова будет штормить: 20 февраля Калининград окажется под влиянием циклона «Вилли», который принесет усиление ветра до 20-24 метров в секунду.

В среду наступит похолодание. Температура днем составит +2 градуса, ночью прогнозируются небольшие заморозки до -2.

С четверга маятник качнется в обратную сторону. Воздух прогреется до +4...+5 градусов, и на этом уровне температура продержится до конца недели. При этом синоптики не исключают мокрый снег.