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Общество20 февраля 2023 7:28

Погода на неделю в Калининграде: снова шторм, заморозки и мокрый снег

На неделе в Калининград придут новый шторм, заморозки и мокрый снег
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
Снег с дождем синоптики ждут на выходных.

Снег с дождем синоптики ждут на выходных.

Фото: Александр Подгорчук

Синоптики рассказали о погоде на неделю 20-26 февраля в Калининграде. Судя по прогнозам, картина за окном будет часто меняться.

В начале рабочей недели в нашем регионе сохранится тепло. По данным Гидрометцентра России, в понедельник и вторник воздух прогреется до +7 градусов. При этом снова будет штормить: 20 февраля Калининград окажется под влиянием циклона «Вилли», который принесет усиление ветра до 20-24 метров в секунду.

В среду наступит похолодание. Температура днем составит +2 градуса, ночью прогнозируются небольшие заморозки до -2.

С четверга маятник качнется в обратную сторону. Воздух прогреется до +4...+5 градусов, и на этом уровне температура продержится до конца недели. При этом синоптики не исключают мокрый снег.

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