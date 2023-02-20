Градосовет утвердил внешний вид «Дома звездного неба» в Зеленоградске

К историческому фасаду вопросов не возникло.

Проект приспособления для современного использования дома-памятника на Курортном проспекте в Зеленоградске повторно рассмотрели на градостроительном совете.

В предыдущий раз, напомним, члены совета раскритиковали современную часть здания. К историческому фасаду вопросов не возникло, а вот пристройка (ее возвели в 90-х, да так и не доделали, а теперь решили реанимировать) экспертам не понравилась.

Теперь учли замечания и изменили карниз – его сделали более лаконичным и простым. Стало другим и обрамление фасада. В целом эта часть объекта культурного наследия получилась симпатичной. Но специалисты, конечно, увидели неточности.

Архитектор Олег Васютин сделал замечание по поводу расположения колонн.

- Внизу идет тройка круглых колонн. Куда они «пляшут»? Почему они не стоят в точности между окнами? Та же самая ситуация с другими фасадами. Куда этот архитектурный строй «бегает»? – возмутился он. – Нужно грамотно расставить колонны.

Современная пристройка, появившаяся в 90-х, стала выглядеть иначе.

Коллеги за внимательность Васютина похвалили и дружно согласились. Действительно, на эту деталь больше никто не обратил внимания. Решено было подкорректировать и положение колонн на балконе пристройки.

Проект поддержал и советник губернатора Вячеслав Генне. Так что ждем новый интересный объект на Курортном проспекте.

Напомним, в подвале здания планируют открыть «ресторан с камерной атмосферой» и технические помещения для обслуживания гостиницы. На первом этаже также запроектировано помещение ресторана, банкетный зал, кафе, салон красоты и вестибюль гостиницы с лобби-баром. Второй, третий и четвертый этажи займут гостиничные номера, лестницы и лифты.

До войны это здание в Кранце было филиалом компании Натана Штернфельда, основной магазин которого находился в Кёнигсберге на Шмидештрассе (неподалеку от нынешнего Дома Советов). Название «Дом звездного неба» себя полностью оправдывало: на первом этаже в холле был устроен двор-колодец со стеклянным потолком.

В 1945 году в бывшем универмаге развернули госпиталь, после войны здание отдали под корпус военного санатория. С разрухой 1990-х начало рушиться и старинное здание. Его выкупил гражданин Ливана Эль-Бадауи Хуссейн Мохамад-Хуссейн. Начали создавать здесь роскошный отель, но вскоре работы прекратились на долгие годы: шли суды, «Дом звездного неба» продолжал разрушаться.

В начале 2017 года Зеленоградский районный суд вынес беспрецедентное решение изъять историческое здание у гражданина Ливана. Только после объект получил шанс на возрождение.