Какие дороги и тротуары отремонтируют в Калининграде этой весной

Адресов, где хотелось бы видеть дорожных рабочих, в Калининграде намного больше, но денег хватает не на все. Фото: Александр КАТЕРУША

О масштабных работах по ремонту дорог и тротуаров, которые начнутся уже весной, администрация Калининграда рассказала в понедельник, 20 февраля.

- Заранее просим прощения у горожан за неудобства, которые доставим ремонтом дорог, но не ремонтировать их тоже нельзя, - отметили в мэрии. – Часть средств из фонда содержания улично-дорожной сети решено пустить на тротуары, в том числе и в центре города. К сожалению, адресов, где хотелось бы видеть дорожных рабочих, в Калининграде намного больше, но тут уж на сколько денег в бюджете хватит.

Списки, которые выложили в соцсетях, мэрия называет «предварительными планами на 2023 год». В администрации Калининграда отметили, что речь идет исключительно о текущем ремонте, а не о капитальном, реконструкции или новом строительстве.

- Ремонт выполняется местами только там, где есть ямы, так называемыми «картами», - отметили в горадминистрации.

Где пройдет профилирование* дорог с подсыпкой:

ул. 1-я Алтайская на всем протяжении;

ул. Велосипедная дорога вдоль территории СНТ «САД 1»;

пер. Тбилисский на всем протяжении;

пер. Катина на всем протяжении;

пр-т Мира вдоль озера Дзержинец и трамвайных путей;

ул. Жуковского, участок от ул. Радистов до пер. Радистов;

ул. Кировоградская на всем протяжении;

ул. Магнитогорская от д. 3а до ул. Лужской, школа № 53;

пр-т Победы, д. 273;

пр-д Центральный на всем протяжении;

ул. Физкультурная на всем протяжении;

ул. Мозаичная на всем протяжении;

пр-т Победы, ориентир - д. 248;

ул. Калачева на всем протяжении;

ул. Белобородова на всем протяжении;

мкр. Прибрежный, ул. Береговая (подход к МАОУ СОШ № 48);

ул. Псковская на всем протяжении;

ул. Рыбников (от ул. Псковской до дома № 29 по ул. Рыбников);

ул. Узловая на всем протяжении;

ул. 3-я Большая Окружная (от ул. Горького до ул. К. Цеткин);

ул. И. Франко на всем протяжении;

ул. Светлая, район д. 2-4;

ул. М. Светлова (от д. 16 до д. 28);

ул. В. Высоцкого (от д. 1 до д. 14);

ул. А. Дубровиной на всем протяжении;

пер. Розы Люксембург на всем протяжении;

ул. Саврасова (от ул. Казачьей до перекрестка улиц Врубеля и Станиславского);

ул. Петрозаводская, район д. 98;

ул. Камчатская на всем протяжении;

ул. Сержанта Мишина от пер. 1-го Менделеевского до ул. 1-й Большой Окружной;

ул. Булгакова на всем протяжении;

проезд Пальмовый (мкр. Прегольский), на всем протяжении;

ул. Рассветная, район д. 44-68;

проезд от ул. Малоярославской до ул. Стрелецкой на всем протяжении;

ул. Декоративная на всем протяжении;

ул. Ломоносова (разворотное кольцо);

пер. Ломоносова на всем протяжении;

улицы Циолковского, Взводная, Воронежская, Бригадная на всем протяжении;

ул. Ю. Гагарина между домами 79-81 по ул. Ю. Гагарина и 100 по ул. Куйбышева (бывш. ул. Гастелло);

ул. Крылова на всем протяжении;

пер. Крылова на всем протяжении;

пр-д Андреевский 2-й на всем протяжении;

ул. Андреевская на всем протяжении;

ул. Писарева на всем протяжении;

перекресток ул. Тимирязева - пр. Мира;

ул. И. Земнухова между д. 6а и д. 8-10;

Где пройдет ремонт тротуаров:

ул. Н. Карамзина, вдоль дома 17-23;

ул. Каменная, вдоль дома 12а-22;

ул. Ю. Костикова от Еловой аллеи до дома 5;

ул. Красносельская (нечетная сторона от ул. Воздушной до ул. Белинского) и в районе д. 57;

ул. Мариупольская от пр-та Московского до ул. Марш. Баграмяна;

ул. Чайковского, вдоль д. 18 - д. 24, вдоль д. 38-40, вдоль д. 27-29;

ул. Алябьева от Советского пр-та до д. 33, от ул. К. Маркса до ул. Репина (с двух сторон);

Ленинский проспект от эстакады до ул. Багратиона, от ул. Барнаульской до ул. Театральной;

ул. А. Невского, д. 73 (напротив магазина «Береза у дома»);

ул. Черняховского от пр-та Ленинского до ул. Сергеева;

ул. Шевченко от гостиницы «Калининград» и вдоль дома 1-11а;

ул. Интернациональная от ул. У. Громовой до д. 41 по ул. Интернациональной;

ул. Юбилейная, район д. 8;

пересечение ул. Батальной и ул. У. Громовой;

пр-т Победы (от Каштановой аллеи до ул. Вагоностроительной);

ул. Вагоностроительная, участок по ул. Вагоностроительной от д. 2 до перекрестка на пр. Победы с наложением публичного сервитута на придомовую территорию;

пр-т Советский около пешеходного перехода, район д. 38а;

пр-т Победы, район д. 73-75, 77, пересечение улиц Артиллерийской и Аэропортной (плитка);

ул. Серпуховская на всем протяжении;

ул. Ю. Савенко, район д. 19а;

ул. Эльблонгская на всем протяжении;

ул. Алданская (от д. 10 до д. 20а);

Парковая аллея, район д. 60;

ул. Леонова (отдельные участки);

ул. Ген. Галицкого на всем протяжении;

ул. Мусоргского (от ул. Нарвской в сторону МБУ «Чистота»);

ул. Ст. Лейт. Сибирякова, район д. 21, 21б;

ул. Полоцкая на всем протяжении;

ул. Типографская, район д. 20;

ул. Грекова на всем протяжении;

ул. Артиллерийская, район д. 62, лит. 1;

ул. Сергеева, район д. 8.

Где пройдет ремонт проезжей части:

ул. Костромская на всем протяжении;

ул. Авторемонтная на всем протяжении;

ул. А. Матросова на всем протяжении;

ул. Димитрова на всем протяжении;

ул. Кремлевская на всем протяжении;

ул. Коммунальная, между д. 3 по ул. Коммунальной и д. 102 по пр-ту Мира;

ул. Чернышевского, район д. 93-103;

ул. Мл. Лейт. Родителева на всем протяжении;

ул. Художественная на всем протяжении;

ул. Маяковского на всем протяжении;

ул. Лужская на всем протяжении;

пр-т Мира на участке от ул. Бассейной до ул. Воздушной;

ул. Старорусская в районе дома 14;

ул. Соколиная на всем протяжении;

ул. Мебельная на всем протяжении;

ул. Рядового Павленко на всем протяжении;

ул. Щорса на всем протяжении;

пер. Щорса на всем протяжении;

пер. Южный на всем протяжении;

тупик Тихорецкий на всем протяжении;

участки проезжей части пр-та Советского, пр-та Мира, пл. Победы, пр-та Гвардейского, пр-та Ленинского;

ул. Тургенева на участке от ул. Л. Голикова до ул. Гоголя;

пересечение улиц Минской и Рокоссовского, район д. 6;

пер. Батальный на всем протяжении;

ул. Батальная, район д. 54г;

ул. Батальная, район д. 67;

ул. Пехотная на всем протяжении;

пер. Литовский на всем протяжении;

ул. Жиленкова на всем протяжении;

пересечение ул. Нарвской и ул. Памяти Павших в Афганистане; ул Нарвская, д. 37-37а;

ул. Черниговская на всем протяжении;

ул. Стрелковая на всем протяжении;

ул. Белостокская на всем протяжении;

ул. Серпуховская на всем протяжении;

ул. Пионерская на всем протяжении;

ул. Емельянова (от Южного обхода до ул. Энергетиков);

перекресток ул. Понартской и ул. У. Громовой с профилированием дорожного полотна в районе дома 131 по ул. У.Громовой;

ул. Офицерская на всем протяжении;

ул. Габайдулина (у ж/д переезда и кафе «Чикаго»);

ул. Лескова на всем протяжении.

Где пройдет ремонт проездов:

ул. Гайдара, ремонт проезда к дому 29а, между домами 13-13а;

ул. Черниговская, вдоль домов 33а, 33б;

ул. Лейт. Калинина, участок от ул. Лукашова к дому 27;

ул. Камская, д. 8б, 10д;

ул. Багратиона между домами 104-106;

ул. А. Суворова, проезд к дому 25б;

ул. Чкалова, между д. 66-68 и 74-76;

пр-т Победы, район д. 70а, 70б;

пер. Грига и ул. Пионерской (парковка школы № 24);

ул. А. Невского (между домами 178 и 180);

ул. Невского (между д. 36в и 40а);

проезд с ул. Жиленкова до пер. Беланова;

ул. Камская, район д. 16;

ул. Камская, район д. 6а;

ул. Пролетарская, район д. 80а (проезд к МАДОУ ЦРР д/с № 105);

ул. Земельная, район д. 1-27.

Где сделают понижение бордюров и пройдут прочие работы:

ул. Ген. Челнокова – понижение бортового камня;

ул. Киевская – понижение бортового камня. Пер. Трамвайный + проезд к трамвайному депо;

ул. Чайковского – понижение бортового камня у д. 52, пересечение с ул. Зоологической;

пр-т Победы – ремонт покрытия на пешеходном переходе в районе Центрального парка;

ул. Свободная (пересечение с пер. Свободным) – понижение бортового камня в рамках обустройства пешеходного перехода;

ул. Гостиная (пересечение с ул. Д. Донского) – понижение бортового камня в рамках обустройства пешеходного перехода;

пересечение пр-та Гвардейского и ул. Румянцева – асфальтирование приствольного квадрата после вырубки дерева;

пересечение ул. Батальной и ул. У.Громовой – понижение бортового камня;

ул. Артиллерийская (около дома 23) – понижение бортового камня в рамках обустройства пешеходного перехода;

ул. Гостиная, д. 2 – понижение бортового камня;

ул. К.Маркса, д. 112 – установка бортового камня на дождеприемном колодце;

ул. Беговая, ул. Минусинская, ул. Коммунистическая – перекладка брусчатого покрытия;

ул. Д. Донского (в районе пересечения с ул. Гостиной) – понижение бортового камня;

ул. Артиллерийская (МАОУ СОШ № 58) – понижение бортового камня;

лестничный спуск от Московского проекта до ул. Больничной – ремонт лестничного спуска;

пересечение ул. Мариупольской и пр-та Московского, д. 26 – понижение бортового камня;

ул. Соммера, пересечение с ул. Иванникова – понижение бортового камня;

ул. Иванникова (гимназия № 32) – понижение бортового камня;

перекресток ул. Иванникова и ул. Ген.-полк. Людникова – понижение бортового камня;

пр-т Ленинский, между домами 13-15 и 19 – понижение бортового камня;

ул. Школьная (МОУ СОШ № 46) – оборудование ИДН на пешеходном переходе и обустройство участка тротуара;

Тенистая аллея от 50г до нач. школы № 19 – обустройство пешеходного перехода (с замощением, с установкой дорожных знаков и нанесение дорожной разметки согласно ПОДД);

Замена разрушенных тактильных указателей на всей территории города.

* Работы по содержанию дороги путем выравнивания поверхности. Как правило, выполняется автогрейдером.