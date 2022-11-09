Под рев фабричных гудков: Как калининградцы простились с Брежневым

Советск. При оформлении ретро-ресторана упор сделали именно на образе Леонида Брежнева. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Когда-то шутили, что в будущем историки в учебниках станут писать: Брежнев – мелкий политический деятель эпохи Пугачевой. Но вот прошло 40 лет, и, как говорится, где теперь та Пугачева? В то время как Брежнев, напротив, стал одной из самых уважаемых фигур в новейшей истории нашей страны. Чем дальше, тем теплее вспоминают как лично Леонида Ильича, так и годы его правления, которые во время перестройки стали обзывать застоем.

На поверку брежневские времена оказываются не такими уж и застойными. Возьмем тот же Калининград. Сравнив фотографии центральной его части в начале 60-х и в начале 80-х, понимаешь: перемены – просто грандиозные. Вместо пустырей и развалин – новые здания, дороги, скверы.

При Брежневе появились первый эстакадный мост и Дворец спорта «Юность», гостиница «Калининград» и кинотеатр «Октябрь», Дом быта и автовокзал. Пустили троллейбус, а к морю стали курсировать электрички. На новый уровень вышел зоопарк, неуютный остров с могилой Канта и руинами Кафедрального собора превратился в парк. Была проложена и застроена самая большая улица – Московский проспект. Открылись Театр кукол и Дворец культуры моряков, Музей янтаря и Концертный зал филармонии.

А еще за 18 лет правления Брежнева в областном центре построили 15 новых школ. Да и как иначе, ведь за тот же период почти в два раза увеличилось население нашего города. Если в 1964 году проживали чуть больше 200 тысяч человек, то к 1983-му – уже около 400 тысяч. Причем прибавка была в основном за счет рождаемости, а не переселенцев.

Приезжал без лишнего шума

Брежнев бывал в Калининграде. Но в отличие от предшественника Хрущева брежневские визиты не афишировались. Так, в марте 1959-го Брежнев (тогда – секретарь ЦК КПСС по оборонной промышленности) и зампредседателя Совета Министров Дмитрий Устинов (позже – министр обороны СССР) под конец рабочего дня вдруг приехали на завод № 820 (ныне – ПСЗ «Янтарь»).

Три часа высокие гости осматривали цеха. По их словам, они и не представляли, что дело здесь поставлено настолько солидно. А под конец Брежнев резюмировал:

– Хотя было темно, мы увидели много интересного.

Без лишнего шума прошел и визит в 1965 году. 11 сентября Брежнев (еще не генеральный, а первый секретарь) полетел в Варшаву. Обсудив с главой ЦК Польской объединенной рабочей партии Владиславом Гомулкой насущные вопросы, 12 сентября советский лидер собрался домой. Из официального сообщения следовало, что он отправился прямиком в Москву. Однако по дороге была остановка в Калининграде.

Принимали его на улице Кутузова, 7. Ныне этот особняк в частной собственности. Тогда же там был гостевой дом управления коммунального хозяйства, в котором селили особо важных персон. На Кутузова Брежнева ждали глава обкома, председатель облисполкома и начальник областного управления КГБ. А после совещания в узком кругу его доставили на аэродром в Чкаловске, и самолет понес главу государства в столицу.

О чем же секретничали? Еще в 1960 году в Москву был направлен проект постановления Совета Министров о дополнительных мерах по развитию области. Хрущев после этого к нам дважды приезжал, но важное постановление осталось проектом. Так что с Брежневым разговор шел все о том же: региону необходима помощь центра. А он пообещал во всем разобраться. И не обманул. 15 августа 1968-го нужный для области документ был принят.

«Спасибо за мирное небо»

Большинство увидело Брежнева живым последний раз 7 ноября 1982-го, когда он, стоя на Мавзолее, принимал парад. Чувствовалось, что даже это давалось ему с трудом. А уже 10-го генсек скончался.

По траурному размаху ноябрь 1982-го уступал разве что марту 1953-го. С 12 по 14 ноября нескончаемым потоком шли люди в Колонный зал Дома союзов проститься с Брежневым. А на митингах в нашей области многие особенно отмечали его вклад в укрепление мира. Как сказала, например, инженер Тягунова, «матери всей планеты благодарны Леониду Ильичу за чистое небо, за счастье детей».

15 ноября, в день похорон, отменили занятия в школах, чтобы учащиеся могли посмотреть по телевизору прощание с Брежневым. В момент погребения тела на Красной площади во всех крупных городах СССР, в том числе и в Калининграде, прозвучали орудийные залпы. На пять минут приостановили работу все предприятия и организации – за исключением тех, где велось непрерывное производство. А еще, отдавая последнюю дань памяти, заревели гудки на заводах, фабриках, железных дорогах, морских и речных судах…

75 лет назад:

На Пайзе остановка…

Осенью 1947-го вступил в строй новый пассажирский пароход Калининградского речного порта «Маяковский». И его поставили курсировать между Калининградом и Балтийском.

Проложенная по морскому каналу новая линия действовала ежедневно. В семь утра судно стартовало из Балтийска, к 11.20 прибывая в Калининград. А в пять вечера – отправлялось обратно, приходя в Балтийск в 21.30.

На маршруте были предусмотрены остановки. А именно: Пайза, Циммербуде и Гайдекруг. Таким образом, уже два года не существовало Восточной Пруссии, но многие населенные пункты по-прежнему носили немецкие названия. И так было еще долго (см. на фото рекламу туров по воде за 1949 год). А микрорайон Комсомольский в Светлом в обиходе до сих пор часто называют Пайзой.

Как видим, прогулки на советском пароходе тоже были не по Преголе, а по Прегелю и не до Калининградского залива, а до Фриш-Гаф. Фото: Архив автора

15 лет назад:

Вместо могилы - кладбище

В 2007 году участок на улице Александра Невского в Калининграде, за Музеем янтаря, отдали под застройку. Однако рядом с будущей стройплощадкой находилась могила умершего в 1946-м старшего лейтенанта Станислава Ермоловича.

Было решено, что захоронение лучше перенести в другое, более спокойное место. Но когда в ноябре 2007-го началась эксгумация, возле гроба с останками Ермоловича был обнаружен еще один. А затем – еще один…

В 2007 году участок на улице Александра Невского в Калининграде, за Музеем янтаря, отдали под застройку. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

В итоге там, где якобы имелась одна-единственная могила, «нашлось» целое кладбище советских воинов и первых переселенцев. Плюс 100-килограммовая бомба времен войны. Опасную находку из города вывезли на полигон и уничтожили. Обнаруженные останки были перезахоронены.