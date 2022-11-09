Платные парковки, выделенные полосы, новая маршрутная сеть: Какие изменения ждут общественный транспорт в Калининграде

Большинство изменений мы увидим на улицах нашего города уже в следующем году. Фото: Александр Подгорчук

В конце сентября в Калининграде была создана городская служба автопарковок, которая будет заниматься платными стоянками автомобилей. О том, где они появятся и как будут работать, в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» рассказал первый заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков.

- Мы к этому готовились долго, это решение взвешенное. Многие знают, что Калининградская область – регион с крайне высоким уровнем автомобилизации. На сегодня это 400 автомобилей на 1000 человек. По нашим прогнозам, к 2035 году количество автомобилей увеличится почти вдвое. И пробки в городе есть утром, вечером, при ненастье. Во многом они образуются из-за того, что улично-дорожная сеть не такая широкая, как хотелось бы, - объяснил Игорь Шлыков. - Один из вариантов – расширять дороги, но в условиях городской застройки это практически невозможно. Альтернатива – применять автоматизированные системы управления дорожным движением. Это федеральный проект, и мы в нем участвуем. Правительство области скоро получит деньги, Калининград на следующий год стоит в перечне городов, где такая система появится.

Сначала новую систему внедрят на улице Гагарина. Там появится умная дорожная сеть, основанная на цифровом видеонаблюдении и регулировании работы светофоров, то есть «зеленая волна».

- Частично в умную дорожную сеть будет захвачено и движение трамвая № 5. Мы хотим, чтобы наш общественный транспорт тоже получил «зеленую волну», о которой много говорили. Мы будем подготавливать инфраструктуру: светофоры, перекрестки, знаки. Деньги на это идут федеральные, а реализовывать будет правительство Калининградской области, - сообщил замглавы администрации.

По прогнозам чиновника, «зеленую волну» на Гагарина мы увидим в следующем году, но «это так быстро не решит задачу с пробками».

Где придется платить

Еще одним - мягким - сценарием Игорь Шлыков называет введение в городе платного парковочного пространства:

- Не за один день, а постепенно хотим создавать платные парковочные пространства. Практика есть – территории перед торговыми центрами давно платные. Мы пока определили такие места: улицы Юношеская, Озерова, Черняховского, Пролетарская, Южный парк, Дом искусств, спорткомплекс «Юность», детская поликлиника на пересечении Голикова и Гайдара, возле открывающейся поликлиники на Согласия.

Вокруг платных парковок дорожное движение будет организовано так, чтобы автомобилисты не могли оставлять машины на газонах, во дворах и т. п.

- Подрядчик уже готовит нам проект организации дорожного движения на 800 улиц города. Это расстановка знаков, установка светофоров, установка пешеходных переходов. Все это делается, чтобы не было возможности бросить транспорт в неположенном месте. А сами парковки будут подразумевать несколько режимов работы. Возле социальных учреждений будет введен специальный режим для посетителей. По тому же принципу, как работает парковка для посетителей МФЦ на площади Победы, - отметил Игорь Шлыков.

Замглавы администрации уверяет, что, с одной стороны, власти не ставят цели заработать на гражданах. С другой – новое предприятие будет жить за счет платных услуг размещения машин на охраняемой муниципальной парковке: шлагбаум, камера, информационная система.

- Для определенных мест в городе будут специальные тарифы. Практику предоставления мест для соцучреждений мы продолжим. Тарифы будут представлены в январе-феврале 2023 года. Сами парковки начнут появляться с мая, - уточнил Шлыков.

За парковку можно будет платить в паркоматах, через приложение, безналом и наличными.

Новая схема и выделенные линии

Конечно, мечтают власти города и о том, чтобы калининградцы активнее пересаживались с личных автомобилей на общественный транспорт, хотя бы в центре города. В идеале – чтобы личные машины вообще были нужны только для поездок за город и на дачу, а не в ежедневном режиме, чтобы доехать на работу, например. Но пока все упирается в возможности общественного транспорта.

- Общественный транспорт сегодня движется в общем потоке, и он очень медленный, особенно троллейбусы, - признает Игорь Шлыков. - Мы хотим сделать выделенные полосы. Если вам обещан интервал движения в 15 минут, его надо соблюдать, но в общем потоке это физически невозможно. Нужен новый современный городской общественный транспорт. Недавно рассматривался вопрос о том, чтобы мы поучаствовали в федеральном проекте по замене электротранспорта и модернизации сети. Ожидаем, что это будет с 2023 года, программа рассчитана на 10-15 лет. Быстро хочется, но не получается.

В 2023 году может измениться и сама маршрутная сеть Калининграда. По словам Игоря Шлыкова, сегодня она «имеет высочайшую задублированность», когда через центр города проходят практически все маршруты и нет смысла делать пересадочные тарифы и т. п. Решение по новой сети планируют принять весной.