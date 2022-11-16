Антон Алиханов рассказал о поддержке и подготовке мобилизованных калининградцев

Областные власти уже выделили 360 млн рублей на технику и экипировку. Фото: Правительство Калининградской области

Региональное правительство и муниципалитеты помогают мобилизованным калининградцам. В области установлена выплата для всех мобилизованных – 100 тысяч рублей, практически все семьи мобилизованных эти выплаты получили. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе прямой линии с населением в среду, 16 ноября.

«Хочу поддержать всех наших ребят, парней, которые выполняют свой долг в рамках специальной военной операции. Мы ждем их домой, живыми и здоровыми», - сказал глава региона.

По словам Алиханова, ранее в рамках формирования добровольческих батальонов власти выплачивали по 300 тысяч рублей.

«Нас, конечно, волнует несколько вопросов. Это подготовка ребят на полигонах. Я несколько раз выезжал, был на гвардейском полигоне, в некоторых частях в Калининграде. Честно говоря, переживал, что вся подготовка обойдется кроссом в полной разгрузке. Но это не так, здесь хочу отметить, что наше командование очень внимательно к этому относится. Ребята учатся не только стрелять, вспоминают какие-то навыки, но и занимаются с беспилотниками, с современными системами связями. Подготовка достаточно активная, и хотел бы за это поблагодарить командование Балтийского флота», - сказал глава региона.

Мобилизованных обеспечивают по всем действующим нормативам, заверил калининградский губернатор.

«Но мы исходим из того, что наша задача снабдить их всем сверх этого норматива. Мы для себя определили цифру – 360 млн рублей, эти деньги мы выделяем из регионального и муниципального бюджетов на обеспечение закупки специальной техники. Первый транш - порядка 60 миллионов рублей - вчера был подписан, это закупка беспилотников, спальных мешков, связь.

Также уже заключен контракт на поставку полного вещевого набора на осень и зиму, в том числе усиленных наколенников и термобелья.

«Мы с ребятами в прямом контакте, за это спасибо нашему командованию. Спрашиваем, что им нужно, я стараюсь вникать достаточно детально в эти вопросы. Делаем все возможное и невозможное, везем через разные страны. Будем делать все, чтобы они как можно более эффективно выполняли свои задачи», - добавил губернатор.

Прокомментировал Алиханов и сообщение о том, что мобилизованных калининградцев в ряде случаев обучали всего в течение нескольких дней. «Этот факт волнует и беспокоит всех жен и матерей (мобилизованных), которых призвали в конце октября», - написала жительница Багратионовского района.

«Мы вместе с командующим флотом провожали один из первых самолетов с ребятами, с ними пообщались, поговорили. Да, многие сказали, что слишком коротко, несколько дней с ними поработали здесь на полигонах. Но их никто не отправлял сразу на передовую в окопы. Они перемещались в другие регионы, в Белгородскую область, например, и там проходили боевое слаживание и соответствующие тренировки. Наше командование за этим следит, проверяет. Последующие ребята уже больше времени имели здесь, а здесь и контроль более жесткий», - сказал Антон Алиханов.