Программа мероприятий 23 февраля 2023 года в Калининграде: как отметим День защитника Отечества

Вечером 23 февраля по традиции дадут праздничный салют. Фото: Александр Подгорчук

Праздничные мероприятия 23 февраля стартуют традиционным торжественным возложением венков и цветов к мемориальному комплексу 1200 воинам-гвардейцам. Участие примут губернатор Антон Алиханов, представители Балтийского флота, Законодательного собрания, областного правительства и органов местного самоуправления, общественных организаций и все желающие жители города. Сбор - у Астрономического бастиона с 8:30 (пересечение Гвардейского проспекта и ул. Горной, Калининград). Начало церемонии – в 9.00. Обратите внимание - перекрытие движения в этом районе продлится до 11 часов. Водителей просят объезжать закрытые участки дорог по Ленинскому проспекту и улице Театральной.

В 11.00 калининградцев и гостей города ждут в музее «Бункер» (он же – бункер Ляша), которому исполняется 55 лет. Само сооружение, разумеется, старше, но именно 23 февраля 1968 года здесь открыли экспозицию. Программу откроет концерт творческих коллективов гимназии №40, преподавателей и студентов КГТУ, Калининградского любительского хора «Соль» и др. До 14:00 будет работать полевой кинотеатр «Победа». В программе также беседы с куратором музея, встреча с членами клубов военно-исторической реконструкции и др. А еще обещают полевую кухню и фотозону.

В 12:00, 15:00 и 17:00 всех желающих приглашают экскурсионные сеансы по смотровой площадке башни «Дона». Количество человек в группе ограничено, поэтому необходима запись по телефону: 53-82-19. Экскурсовод расскажет об истории строительства башни и покажет интересные достопримечательности, видимые со смотровой площадки здания.

Вечером 23 февраля состоится праздничный салют. Его дадут в 20.00 в парке Победы.

- Салют будет произведен из двух салютных установок 2А85 и трех 76-мм пушек ЗИС-3. Звуковое сопровождение будет производиться из орудий ЗИС-3, выпущенных в 1943 году. Пушки участвовали в штурме Кенигсберга. На некоторых из них имеются следы от осколков ушедшей войны, - отмечают в пресс-службе флота.

Салютные установки разместят за мемориалом 1200 воинам-гвардейцам. Специальное программное обеспечение позволит проектировать и моделировать сценарий салюта. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска.

НА ЗАМЕТКУ

На время праздничных выходных медицинские организации меняют режим работы. Как сообщает минздрав, амбулаторно-поликлиническая служба будет функционировать по следующему графику:

– 23, 24 и 26 февраля - выходные дни;

– 25 февраля - работа дежурной службы и службы неотложной помощи по субботнему графику.

При этом городская станция скорой помощи продолжит работать круглосуточно. Вызвать бригаду можно по телефонам: 103, 03 и 112. С понедельника, 27 февраля, медицинские организации вернутся к обычному режиму работы.

Что касается почты, то 23 февраля почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России. 25 февраля в отделениях связи возобновится обслуживание по обычному расписанию.