Турчак назвал ключевую мысль послания президента

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18-е послание главы России было посвящено таким вопросам, как меры соцподдержки населения и поддержка участников СВО и их семей; развитие сфер экономики, образования и прочих отраслей в регионах, в том числе — новых; увеличение МРОТ и внешнеполитическая позиция РФ.

Владимир Путин обратился к россиянам со словами благодарности, отметив их мужество и решимость, и напомнил, что абсолютное большинство населения выступило в поддержку СВО и действий по защите ЛДНР. Кроме того, президент поблагодарил всех героев, участвующих в спецоперации.

«Наш долг – поддержать семьи, потерявшие родных, близких, помочь им вырастить детей, дать им образование, профессию», — заявил глава России.

Также Путин дал правительству поручение учредить специальный государственный фонд адресной помощи семьям погибших военнослужащих и ветеранам СВО.

Кроме того, он выступил с предложением об учреждении для всех участников спецоперации регулярного отпуска длительностью от 14 дней каждые полгода без учета времени в пути.

Президентом было предложено установить минимальный размер оплаты труда, который составит 19 242 рубля и начнет действовать с 1 января 2024 года. Кроме того, главой государства было дано поручение об увеличении размера налогового социального вычета.

Регионам будут предоставлены средства на национальные проекты, зарезервированные на будущий год, посредством оформления казначейских беспроцентных кредитов.

Кроме того, на развитие инфраструктуры непосредственно повлияет продолжение программы социальной газификации, реализуемой «Единой Россией» совместно с «Газпромом». Глава государства отметил, что теперь она будет бессрочной для всех россиян.

Также президент сообщил, что в рамках программы капремонта школ, реализуемой «Единой Россией» при участии Минпросвещения, к концу текущего года будут отремонтированы неполных 3,5 тысячи зданий.

В рамках модернизации сферы образования Путин предложил вернуться к традиционной для Российской Федерации базовой подготовке специалистов с высшим образованием.

Особое внимание глава РФ уделил повышению кадрового потенциала армии и флота.

В заключение Владимир Путин отдельно отметил участие россиян в поддержке фронта. Об этом сообщает сайт ER.RU.

Подводя итоги послания, Андрей Турчак отметил, что вся страна сплотилась ради единой цели – все для фронта и все для победы.

«Главная мысль послания: «Народ и армия едины». И так в нашей стране было, есть и будет. И только так победим!» – подытожил свой комментарий секретарь генсовета «Единой России».