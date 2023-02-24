Сокровища калининградских музеев: Живой филин, печать Мономаха, детский сапожок из Кенигсберга

Лось - самый крупный экспонат зала природы. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Пришло время познакомиться со старейшим нашим музеем, благодаря которому, между прочим, появились первые коллекции и в других подобных учреждениях нашего города. Речь о Калининградском областном историко-художественном музее. Время основания – 1946 год. Ровесник нашей области. Согласно моим смутным детским воспоминаниям, когда-то он располагался в старом краснокирпичном доме на улице Горького. А в 1991 году переехал в отреставрированное здание Штадхалле – туда, где в довоенном Кенигсберге размещался главный городской концертный зал. Это здание, построенное в начале прошлого века, было сильно повреждено в результате британской бомбардировки в августе 1944 года и долгие десятилетия медленно разрушалось. И лишь в 1980-е было принято решение восстановить Штадхалле. Здание получило статус памятника архитектуры, и в него переехал старейший областной музей. Места стало больше, однако на всю коллекцию, конечно не хватает.

- Всего у нас более 150 тысяч экспонатов, но, как и в других музеях, выставляется в лучшем случае 5 – 7 процентов от общего фонда, то есть посетители видят лишь «верхушку айсберга», - говорит руководитель пресс-службы музея Анна Булатова. – Но сейчас появилась уникальная возможность заглянуть в музейные фонды. Раз в месяц мы организуем туда экскурсии.

Фонды музея мы обязательно посетим, правда, через неделю, в следующем выпуске нашей рубрики. А пока познакомимся с экспонатами, которые, что называется, более доступны. Здесь тоже очень много интересного.

ЛЕНИН И КОВЕР

- У нас работает несколько постоянных и временных экспозиций на двух этажах, - рассказывает экскурсовод Андрей Прохорчук. – На первом этаже можно познакомиться с природой региона, с археологическими находками, с историей города. На втором сейчас развернуты выставки, посвященные Петру Первому и Заграничным походам русской армии в 1813 – 1814 году. И, конечно, там находится наша изюминка – трехмерная панорама «Кенигсберг-45. Последний штурм».

Но изучать экспонаты можно и нужно буквально с музейного фойе. Например, трудно пройти мимо вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина, изображенного на… ковре. Этот ковер, украшавшей некогда стену советской квартиры, встречает посетителей прямо у входа.

- Это временная экспозиция. Ковер подарил нам кто-то из благодарных посетителей. Недавно у нас состоялся квартирник, посвященный советскому детству, – играли джаз, читали стихи, слушали виниловые пластинки, пили чай с баранками, - улыбается Анна Булатова. - И ковер с Лениным пользовался огромной популярностью – почти все хотели сфотографироваться на его фоне.

- Квартирник у Ленина? – уточняю.

- Да, примерно так.

КАК ВОЛКОВ ПОДАРИЛ ВОЛКА

После селфи с Ильичом (поверьте, трудно удержаться от этого соблазна) отправляемся изучать экспозицию, посвященную флоре и фауне Калининградской области. Главные шедевры здесь - чучела диких животных. Ходишь по музею, а кажется, будто прогуливаешься по лесу, только пения птичек немного не хватает. Вот парочка молодых кабанчиков, там – краснокнижный орлан-белохвост готовится наброситься на зазевавшуюся птаху, а вот и царь леса – огромный лось. Он расположен в центре экспозиции, собственно, как и положено царю леса.

- Лось, конечно, самый популярный экспонат, особенно у детей. Видят, подбегают, полный восторг! Можно сказать, наша визитная карточка, - рассказывает сотрудник сектора природы музея Николай Целовальник. – Создан еще в 1970-е годы, и, надо сказать, была проделана колоссальная работа.

Николай Целовальник - таксидермист с многолетним стажем. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Николай Целовальник – таксидермист с многолетним стажем. Именно его авторству принадлежит большинство экспонатов зала природы.

- Вот, посмотрите, филин, – показывает мастер круглоглазого хищника, нахохлившегося в углу. – До сих пор живой!

Я насторожился, внимательно присмотрелся к чучелу за стеклом, мне даже показалось, что филин моргнул:

- Точно живой?

- В том смысле, что прекрасно выглядит, хотя лет ему уже немало, сделан в 1953 году. А это рысь, моя первая работа… Кстати, знаете какой самый популярный вопрос у детей во время экскурсии?

- Какой же?

- Они почти всегда спрашивают: «Вы специально убиваете животных, чтобы сделать из них чучела»?

- Интересно. Я тоже спрошу – вы специально их?

- Нет, конечно! Никто специально не убивает. Много животных погибает… Кто-то попадает к нам из зоопарка, кого-то приносят охотники. Вот, например, этого прекрасного волка, - Николай Целовальник показывает чучело серого разбойника с густой шерстью, - нам подарил калининградский охотник по фамилии Волков.

- Символично.

Коллекция зала природы посвящена исключительно видам животных, которые обитают в Калининградской области. Львов, пантер и жирафов здесь не найдешь. Но появляются те звери, которых раньше у нас не было – животный мир Калининградской области расширяется и количественно, и, наверное, качественно.

Отчаянная схватка жуков-оленей. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

- Сейчас, например, у меня в работе чучело шакала. Это степной хищник, но вот, добрался и к нам, зашел из Польши. Появились в области еноты, ждем нутрий, - рассказывает Николай Целовальник. – Словом, фауна меняется…

- Это все из-за глобального потепления? – предполагаю я.

- Именно так.

ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ГРАНЬ

Рядом с залом природы развернута экспозиция, посвященная археологическим находкам. Коллекция здесь – богатейшая. Как и история нашего края, насчитывающая не одну тысячу лет. По словам заведующей сектором археологии музея Светланы Коваль, в общей сложности в фондах музея находится более 30 тысяч археологических находок, в зале же представлено менее полутора тысяч. Зато самые интересные! Например, печать великого князя Владимира Мономаха, найденная в ходе археологических раскопок в прошлом году.

Так выглядит печать Владимира Мономаха. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

По словам специалистов, эта находка подчеркивает связи – торговые и дипломатические – которые существовали между Русью и Пруссией еще до того, как в Южной Прибалтике появилось государство Тевтонского ордена, то есть в «доорденский» период.

- А еще обратите внимание на оружие и орудия труда людей, которые жили здесь более 10 тысяч лет назад. Можно сказать, это самые ценные экспонаты, хоть и не особенно зрелищные, - говорит Светлана Коваль, показывая действительно непритязательные штуковины то ли из камня, то ли из кости (а на самом деле, из рога северного оленя): увидишь – не обратишь внимание.

Светлана Коваль демонстрирует отреставрированные витражные окна, найденные в кенигсбергском районе Ластадие. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

– Вообще же, наша экспозиция носит название «Путешествие за грань», - продолжает эксперт. - И это неспроста. Потому что значительная часть экспонатов обнаружена в древних погребениях – керамические сосуды, украшения, оружие и многое другое – все то, что древние жители этой земли отправляли в последний путь вместе с усопшим, отправляли его «за грань»…

В древних погребениях было обнаружено огромное количество уникальных предметов. Среди них – бронзовые и серебряные фибулы, которыми застегивали свои плащи древние эстии – предки пруссов. Женские шейные гривны, которые довоенные исследователи первоначально принимали за короны (кстати, до сих пор непонятно, как прусские дамы надевали их на шею - голова не пролезает!). Обращают на себя внимание замечательные фрагменты конского снаряжения из серебра с позолотой (эстии нередко хоронили своих знатных воинов вместе с лошадьми) и плакированная серебром оправа луки седла эпохи Великого переселения народов – она испещрена крошечными рисунками, изображающими, возможно, представление о мироздании. А вот – витрина, где находятся артефакты, имеющие отчетливый скандинавский след. Они относятся к эпохе викингов, которые имели на территории нынешней Калининградской области собственные поселения. О самом известном могильнике этого периода – Каупе – вы наверняка слышали. В центре посвященной викингам экспозиции - изогнутый меч с богато украшенным серебром навершием. Почему изогнутый? Дело в том, что викинги клали мечи в могилы воинов и специально их ломали или гнули – как бы показывая, что оружие больше непригодно в мире живых, но вполне «дееспособно» в мире мертвых.

- Представлена у нас и эпоха влияния Римской империи, - продолжает Светлана Коваль. - Изделия из стекла, например, златостеклянные и пастовые бусы, но главные здесь экспонаты – это монеты. Например, однажды мы получили клад, состоявший из более 150 бронзовых римских сестерциев.

- И часто находят такие клады? - спрашиваю.

- Редко, но бывают. Сейчас вот изучаем еще один клад монет - серебряных восточных дирхемов, имевших хождение в раннем Средневековье. Более 30 единиц!

ОБУВЬ ИЗ ЛЕБЕНИХТА

Более поздний период представлен историей Тевтонского ордена. Тут и рыцарское оружие, и те же монеты – например, малюсенькие серебряные брактеаты, похожие на круглые чешуйки. А вот – вообще прелесть: прекрасно сохранившийся кожаный сапожок. Время изготовления - XV век, материал - натуральная кожа, сохранность - отменная. Правда, чтобы придать предмету «музейное качество», пришлось потрудиться реставраторам.

- Это по-настоящему уникальная находка, - говорит Светлана Коваль. - Кожа, как и любая органика, сохраняется, мягко говоря, не очень хорошо. А тут - почти идеальное состояние, и это за 600 лет! Судя по размеру, носил сапожок очень маленький ребенок, ему было года три. А это значит, что родители его были весьма состоятельными, потому что в Средневековье обувать своих малышей в такие изделия могли себе позволить далеко не все.

Нашли сапожок во время археологических раскопок в историческом центре Калининграда, бывшего Кенигсберга, точнее, в районе Лебенихт, который в те времена, то есть в XV веке был отдельным городом. Надо ли говорить, как обрадовались археологи, когда извлекли образец детской обуви из земли, очистили его и поняли, что это такое?! Стали тщательно искать пару этому сапожку - а вдруг и второй где-то рядом лежит? Но увы. Остался в единственном экземпляре. Во всяком случае, пока.

P.S.

В следующем выпуске мы познакомимся с шедевром Рембранта, украшающем одну из экспозиций историко-художественного музея, увидим трехмерную панораму штурма Кенигсберга, заглянем в загадочную шкатулку чернокнижника. И спустимся туда, куда обычно никого не пускают, - в помещения, где хранятся музейные фонды.