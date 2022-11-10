«Как водичка! Ничего неприятного»: Калининградец поделился ощущениями после назальной прививки от ковида

Одну ноздрю прикрываем, в другую – закапываем! Фото: Кадр видео

Возможность пройти вакцинацию от коронавируса интраназальным способом появилась у жителей нашей области в конце октября. Поделиться личным опытом решил пресс-секретарь Центральной городской клинической больницы Калининграда Алексей Крячков. Он стал главным героем информационного ролика, размещенного на официальных страницах больницы в социальных сетях .

В жанре «Испытано на себе» Алексей рассказал о главных этапах процедуры.

- Что касается прививок, то я их уважаю, - признался Крячков. - А когда пришла пора прививаться от ковида, то я прививался и «Спутником V», и «Спутником Лайт». На этот раз попробую привиться, но не с помощью укола, а назально, тем более что в поликлинике ЦГКБ такая возможность есть.

Первым этапом Алексей заполнил анкету, напомнив всем, что при себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.

Затем - осмотр у врача. Алексею измерили давление, температуру, доктор поинтересовался, не болел ли пациент инфекционными заболеваниями последние две недели. В итоге допуск к иммунизации был получен.

В процедурном кабинете медсестра предложила герою видео сесть поудобнее на кушетку и задала несколько вопросов.

- Как хотите делать прививку?

- Назально! – подтвердил Алексей.

- Нос дышит у вас?

На это Алексей демонстративно сделал глубокий вдох. Дышит!

- Одну ноздрю пальчиком закрываем, другой – как с капельками, - говорит медсестра и ловко вводит вакцину.

Готово!

Медработник также рекомендовала Алексею два часа не очищать нос, стараться не чихать, а еще два часа не есть, не пить.

- Как водичка. Никаких неприятных ощущений. Иные капли вызывают большие неприятности, - подытожил наш коллега. - Способ вакцинации – двухкомпонентный, поэтому через три недели приду сюда вновь.

КОНКРЕТНО

Где еще можно вакцинироваться интраназально?

Ранее региональный минздрав сообщал, что за счет областного бюджета было закуплено и поставлено в регион в конце октября 6 тысяч комплектов насадок-распылителей на шприцы. В соответствии с разнарядкой указанные расходные материалы получили восемь лечебных учреждений, которые начали проводить вакцинацию от коронавируса с их использованием с 27 октября. В перечне медицинских организаций – городские больницы № 2, 3 и 4, городская поликлиника № 3, Центральная городская клиническая, Балтийская, Гусевская и Черняховская центральные районные больницы.

Иммунизация вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») интраназальным способом, как и обычным, проводится в два этапа двумя компонентами с интервалом в 21 день.