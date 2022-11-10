«Жертвователи сокращают отчисления, но не покидают нас»: что происходит с благотворительностью в Калининграде

Благотворительные организации стараются использовать разные форматы работы, в том числе – проведение праздников. Фото: предоставлено центром «Верю в чудо».

К ДОПАНДЕМИЙНЫМ ФОРМАТАМ

Елена РАДЗЫВИЛЮК, исполнительный директора благотворительного фонда «Берег Надежды»:

- Число взносов по сравнению с прошлым годом уменьшилось больше чем на треть. Раньше у нас были постоянные жертвователи, но сегодня кто-то из них с трудом держится на плаву, а кто-то вообще бизнес закрыл.

В настоящий момент мы собираем деньги для 11 детей. Некоторые проекты, к сожалению, не можем завершить по полгода, хотя нельзя сказать, чтобы суммы были огромными. Например, 8-летняя Маша Матюшичева с тяжелейшим ДЦП, которой для специальных аппаратов на голеностоп требуется 120 тысяч рублей - сбор средств ведется с апреля. Что уж тогда говорить о 5-летней Даше Тюкавкиной, единственном на сегодня у нас ребенке, которой требуется помощь за рубежом, если конкретно - в США.

Из других проблем – в Калининградской области много обращений по поводу оплаты обследования детей для установки диагноза, на сложное лечение с установленным диагнозом. Катастрофически не хватает специалистов.

Огромный запрос на реабилитацию детей с инвалидностью: совершенно недостаточно того, что имеется. И очень остро сейчас стоит проблема у семей с детьми, которые заболели и даже получили квоты на лечение в федеральных центрах, – ведь до этого самого центра еще нужно доехать и снять жилье на время лечения и обследования.

Но мы работаем! Пытаемся вернуться к прежним формам, которые пришлось приостановить из-за пандемии: проведению благотворительных мастер-классов для детей по валянию, изготовлению имбирных пряников, цветочных композиций и т.п. Вместе с администрацией Калининграда второй год подряд проводим благотворительный марафон «Ты нам нужен».

Подробнее узнать о детях, которым нужна помощь, можно на сайте bereg-nadejdy.ru

ВМЕСТО ДЕНЕГ ПОМОГАЮТ ПРОДУКТАМИ

София ЛАГУТИНСКАЯ, основатель благотворительного центра «Верю в чудо» и «Хоспис Дом Фрупполо»:

- На 20% сократились регулярные пожертвования от физических лиц (рекуррентные платежи). По аналитике поступлений денег мы видим, что самая частая причина – отсутствие средств на карте у жертвователя (регулярный платеж списывается автоматически, по подписке). На 20% стало меньше и разовых пожертвований от простых людей.

Благотворители - юридические лица по-прежнему с нами, хотя переживают непростые времена и вынуждены жертвовать меньше. Многие стали помогать вместо денег продукцией и услугами. Например, с организацией питания на наших выездных программах для детей, таких как лагеря «Мираклион» для семей с детьми, имеющими онкологические заболевания, «Фрупполо» для тех, кто нуждается в паллиативной помощи.

Самые большие проблемы возникают с закупкой медицинского оборудования, расходных материалов к нему, лекарственных препаратов – все выросло в цене. Также приходится подбирать аналоги среди других производителей, потому что прежних нет на рынке.

Сегодня наш Центр в стадии апробации новых инструментов. И мы всегда открыты к сотрудничеству.

Подробнее о детях, кому нужна помощь, а также о других благотворительных проектах, можно узнать на сайте deti39.com

ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА

Ирина КУЗНЕЦОВА, главный внештатный детский специалист министерства здравоохранения Калининградской области по медицинской помощи в образовательных организациях, заместитель главного врача Городской детской поликлиники Калининграда, представитель благотворительного фонда «Круг добра»:

- В январе 2021 года по указу президента РФ был создан фонд «Круг добра», оказывающий медицинскую помощь детям с жизнеугрожающими и хроническими, в том числе, редкими (орфанными) заболеваниями. В настоящий момент фонд работает с 49 маленькими калининградцами, причем 47 из них уже получают помощь, которая будет оказываться и в 2023 году.

Огромная просьба к родителям - перед подачей заявки через Госуслуги ознакомьтесь с перечнем заболеваний и препаратов, которые обеспечиваются фондом «Круг Добра». Важно понимать также, что документы передает представителю фонда заведующий поликлиникой, к которой прикреплен ребенок. Всю необходимую информацию о дальнейших действиях можно получить уже непосредственно у меня.

Фонд «Круг добра» не может оказывать медицинские консультации. Установить диагноз ребенку и получить любую другую медицинскую консультацию можно только в медицинском учреждении.

Фонд также не может назначать лекарства. Назначение лекарственных препаратов и оформление рецептов осуществляется лечащими врачами детей в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Регионы не вправе отказывать в обеспечении медицинской помощи детям из-за создания Фонда. Фонд не подменяет собой действующие программы помощи. Согласно Указу Президента, Фонд реализует дополнительный механизм организации и финансового обеспечения оказания медицинской помощи детям.

Адрес регионального представительства фонда «Круг добра»: Калининград, ул. Садовая, 7/13. Служебный телефон - 8 (4012) 37-51-66, рабочий мобильный телефон – 8 9062 37 51 66. Электронная почта: irina@gdp39.ru. Адрес сайта: фондкругдобра.рф

МЫ ОБ ЭТОМ ПИСАЛИ

7-месячный Рома Щабло готовится ко второй операции

Беженка с Украины, которой в Калининграде собирают деньги на лечение 7-месячного сына, снова в Петербурге. Идет подготовка ко второй операции.

Калининградский благотворительный фонд «Берег надежды» взял под опеку Рому Щабло. Мальчик родился 15 марта 2022 года в Краматорске Донецкой области. А в конце сентября его мама Татьяна вместе с младшим сыном и его старшим братом (после развода детей она воспитывает одна) - 13-летним Глебом - перебралась в Калининград.

У Ромы тяжелое заболевание глаз, требуется серия операций. На средства семьи и друзей Роме успешно провели первую операцию в Детском городском многопрофильном клиническом центре высоких медицинских технологи имени Раухфуса (Санкт-Петербург). Но предстоят еще три, которые должны облегчить состояние ребенка. К счастью, сборы фонда позволили отправить семью в Петербург, сейчас Рома в центре, его готовят ко второй операции.

Если вы хотите перечислить средства на последующие операции, необходимо пройти на страницу Ромы Щабло. Там указаны способы перечисления средств именно на лечение, операцию, дорогу из Калининграда до Петербурга.

Если хотите оказать помощь непосредственно Татьяне, связаться с ней можно по телефону: + 7-967-352-67-77.