Маты, заборы и зеленый газон: в Калининграде начали засыпать подвалы Королевского замка

Как оказалось, археологические раскопки были завершены некачественно. И надо спасать то, что есть. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде раскопанные подвалы Королевского замка очень долго стояли под открытым небом. Их засыпало снегом, их топило дождями. Историко-художественный музей, который отвечал за этот объект культуры, регулярно откачивал из подвалов воду… Хотя и в таком виде они были интересны туристам, туда регулярно водили приезжих с экскурсиями.

В сентябре 2021 года власти определились с необходимостью консервации раскопа путем «повторного погружения в грунт». Проще говоря, решено было подвалы засыпать песком (с расчетом и на то, что через какое-то время при желании возобновить исследования, подвалы можно откопать). Но, как оказалось, и это по щелчку пальца не делается. Был разработан проект консервации и вот, наконец, определился подрядчик, который выполнит работы. Сумма контракта около 6,7 млн рублей.

Ждали маты

Как рассказал «Комсомолке» руководитель региональной службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, более месяца ушло на согласование различного рода решений, на выдачу разрешительных документов от администрации города. Наконец, главное было доставить в Калининградскую область специальные маты, которые необходимы для консервации. Их будут использовать в качестве своеобразной подушки.

- Где-то месяц ждали бентонитовые маты, которыми по проекту скрепляются сохранившиеся конструкции. Маты везли из России, раньше привозили из Польши, но сейчас это под санкциями. Перед ноябрьскими праздниками маты выгрузили, - рассказал Евгений Маслов.

По его словам, рабочие сначала будут использовать подпорки, а потом начнут укреплять конструкции матами. Они позволят стабилизировать конструкции, чтобы те не были подвижными. Планируется организовать систему водоотведения, используя насосы.

- Затем в несколько слоев подвалы засыпаются песком. Дальше будет засеиваться газон и вновь смонтируют ограждение, которое было демонтировано - оно должно оставаться, выполняя ограждающую функцию. Так что да, это будет газон за ограждением. Мы подумаем, может быть, изобретем какую-то диковинку в смысле дизайна. Но это уже вопрос к ландшафтным дизайнерам. В проекте это не прописано, но вызвались люди, которые смогут оказать нам помощь.

«Состояние кладки ужасное»

Евгений Маслов отметил, что археологические раскопки, которые в этом месте проводились, не были качественно завершены. Увы, это сказалось на сохранности объекта.

- Состояние средневековой кирпичной кладки просто ужасное. А там есть, между прочим, и кирпичная кладка 1944 года – в конце войны немцы в подвалах начали строительство бункера. Даже эта кирпичная кладка уже подверглась коррозии. Хотя после 1944 года прошло 78 лет. Что уж говорить про старую кладку…

Совсем скоро со стороны гостиницы «Калининград» будут завозить песок. Рабочие с помощью крана и «Бобкета» окончательно «погрузят в грунт» подвалы.

К 18 декабря работы должны завершиться.