Неизвестная война: Как Дануте Станилиене и Нина Петрова стали полными кавалерами солдатского ордена

Сержант-пулеметчик 16-й Литовской дивизии в бою. Фото: архив Минобороны РФ.

В ходе Великой Отечественной войны полными кавалерами «солдатского» ордена Славы стали 2656 человек, из которых четверо - женщины. В свою очередь из этих четырех женщин две отличились в боевых действиях на территории Восточной Пруссии.

Возраст снайперу не помеха

Ленинградка Нина Петрова была разносторонней спортсменкой: добилась заметных успехов в верховой езде, велосипедных гонках, гребле, плавании, конькобежном спорте, лыжах, баскетболе и хоккее с мячом. Но главным ее увлечением была пулевая стрельба – женщина даже работала инструктором физкультуры и стрелкового спорта в обществе «Спартак», потом окончила снайперскую школу, став инструктором и там. За один только 1936 год Петрова подготовила 102 ворошиловских стрелка. Вне спорта свои навыки ей довелось применить по ходу советско-финской войны 1939-1940 годов. Когда гитлеровская Германия напала на СССР, Нине Павловне было уже 48, и призыву она не подлежала. Однако добровольно вступила в ряды 4-й дивизии народного ополчения Ленинграда, затем служила в медсанбате, а с ноября 1941-го стала снайпером 1-го стрелкового батальона 284-го стрелкового полка 86-й Тартуской стрелковой дивизии. Первыми боевыми наградами Петровой стали медали «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда».

Нина Петрова добровольно вступила в ряды 4-й дивизии народного ополчения Ленинграда. Фото: архив Минобороны РФ.

В январе 1944 года снайпер отличилась в бою у деревни Зарудины Ленинградской области, убив сначала двух немецких связистов, вышедших для исправления телефонной линии, а затем еще трех гитлеровцев. К концу февраля Нина Петрова довела личный счет до 23 уничтоженных врагов и получила орден Славы III степени. В августовских боях за освобождение Прибалтики, действуя в боевых порядках стрелковых подразделений под сильным артиллерийско-минометным огнем противника, она застрелила 12 оккупантов, удостоившись ордена Славы II степени.

В феврале 1945-го старшина Петрова вместе с несколькими своими учениками смогла обеспечить дальнейшее продвижение батальона вперед, перестреляв преградившие ему путь пулеметные расчеты немцев.

«Товарищ Петрова – участница всех боев полка, - отмечалось в наградном листе. - Несмотря на свой преклонный возраст (52 года), она вынослива, мужественна и отважна, время передышек полка от боев она использует для совершенствования своего искусства снайпера и обучения личного состава полка своему искусству, за все время ею подготовлено 512 снайперов».

Подписывая представление о награждении старшины Орденом Славы I степени, командующий 2-й ударной армией Иван Федюнинский не поверил своим глазам. Вот как он вспоминал об этом позднее:

«Неужели ей больше 50-ти? Спрашиваю начальника штаба: «Может, машинистка допустила опечатку?» Нет, ошибки не было».

Увы, получить эту награду Нина Павловна не успела – 1 мая грузовик, в котором она ехала вместе с минометчиками своего полка, упал с обрыва. В этой аварии погибло несколько человек, в том числе и старшина Петрова. В общей сложности на счету прославленного снайпера значилось 122 уничтоженных вражеских солдата и офицера, а еще трем немцам повезло – она лично взяла их в плен.

Железные нервы пулеметчицы

Так же, как и Нина Петрова, Дануте Станилиене пришла в Красную армию добровольно – было это в 1942 году в Ярославской области, куда 20-летняя девушка была эвакуирована в начале войны из родного Мариямпольского уезда. Окончила курсы пулеметчиков, получив должность наводчика расчета 3-й пулеметной роты 167-го стрелкового полка 16-й Литовской стрелковой дивизии.

Дануте Станилиене тоже пришла в Красную армию добровольно. Фото: архив Минобороны РФ.

Боевое крещение молодой пулеметчице довелось принять не где-нибудь, а в самом пекле Курской битвы. Дануте проявила себя как мужественный и умелый воин, получив весьма ценимую среди фронтовиков медаль «За отвагу».

В ноябре 1943 года в бою у белорусской деревни Родные после очередного вражеского артналета тяжелое ранение получил командир отделения пулеметчиков. И тогда рядовая Станилиене приняла командование на себя. Прикрывая огнем из своего «станкача» атакующих пехотинцев, она уничтожила несколько десятков гитлеровцев. Под Новый год пришло известие о награждении Дануты орденом Славы III степени.

Уже в звании сержанта пулеметчица отличилась 2 июля 1944 года в районе деревень Узница и Лютовка Полоцкого района Витебской области. Штурмовая группа, которой был придан расчет под командованием Станилиене, смогла овладеть опорным пунктом противника, но затем была вынуждена отражать яростный натиск немцев, во что бы то ни стало стремившихся отбить свои позиции. В этом бою Дануте проявила железную выдержку, подпуская цепи атакующих на максимально близкую дистанцию и затем расстреливая их почти в упор. Отразив 13 таких атак, она уничтожила в общей сложности больше взвода гитлеровцев, за что была отмечена орденом Славы II степени.

В начале октября 1944 года передовой отряд действовавшей в направлении города Мемель (сегодня это литовская Клайпеда) 16-й дивизии преследовал отступавшего противника, когда у селения Байнуты неожиданно наткнулся на сильный немецкий заслон. В результате последовавшей контратаки одна из стрелковых рот оказалась отрезанной от своих. Передать срочное приказание командиру окруженной роты вызвалась Дануте, которая хорошо знала местность.

Один из вражеских автоматчиков заметил связную и принялся поливать ее очередями. Но и тут сержант Станилиене продемонстрировала редкостное хладнокровие: залегла, выяснила, откуда по ней стреляют, покралась к обнаруженной позиции и срезала «фрица» из своего ППШ. Труднейшее задание в итоге было выполнено.

Через несколько дней передовой отряд смог перерезать важное в стратегическом отношении шоссе, связывавшее Мемель с Тильзитом (нынешний Советск). При этом небольшой группе наших бойцов, в числе которых была и Станилиене, пришлось противостоять примерно взводу немцев. В завязавшейся короткой, но яростной схватке часть их перебили, остальных взяли в плен, при этом сержант лично уничтожила четырех врагов.

За мужество и героизм, проявленные в этих октябрьских боях, Дануте Станилиене была удостоена ордена Славы I степени. Меду прочим, отважная литовка первой из женщин-военнослужащих РККА стала полным кавалером этой высокой награды.

В 1945 году старшина Станелиене была демобилизована. После войны работала референтом в Совете Министров Литовской ССР, в Президиуме Верховного Совета, затем штамповщицей на заводе пластмассовых изделий. Проживала в Вильнюсе, где и скончалась 8 августа 1994 года.