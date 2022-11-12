50 жемчужин Калининградской области. Как моржи спасли озеро: исследуем городские водоемы

Один из берегов Нижнего пруда украшает реплика гостиницы «Бельвью», находившейся здесь до войны. Фото: Александр КАТЕРУША

БЫЛ ЗАМКОВЫЙ, СТАЛ НИЖНИЙ

Самое древнее рукотворное сооружение в Калининграде (разумеется, из тех, что сохранились) датируется 1256 годом. Это Нижний, бывший Замковый пруд. То есть в 1255 году на правом берегу реки Прегель строится замок Кенигсберг, а через год (или может, чуть больше) к северу от замка появляется длинный, похожий на уснувшего крокодила водоем.

Что же произошло? Впадающий в Прегель Кошачий ручей решили перегородить дамбой, чтобы образовавшееся озеро могло обеспечить рыбой всех обитателей замка. И не только замка, потому что у замковых стен в это время уже появляются вполне мирные поселения – Альтштадт, Лебенихт и Кнайпхоф. Проходит еще несколько лет, замок расширяется, городки растут, и рыбы из Замкового пруда, видимо, на всех уже не хватает. Тогда орденское начальство приказывает построить еще одну дамбу – еще выше по течению. Сказано-сделано: с 1270 года ведет свою историю Обертайх, или – Верхний пруд, который мы чаще называем Верхним озером.

Примерно к XIX веку, хотя, может, и раньше, Замковый пруд окончательно утрачивает свою изначальную, то есть «рыбную» функцию и приобретает другую. Территория вокруг пруда активно застраивается. Здесь, в частности, появляется «офис» главной в Кенигсберге масонской ложи – «Три короны», а на другом берегу вырастает роскошная гостиница «Бельвью» (ее реплику в виде «ажурного» жилого комплекса мы можем видеть и сегодня). Чуть позже, с подачи городского чиновника Теодора Кроне, начинаются большие работы по благоустройству прибрежной территории. Появляются набережные с фонарями, открывается лодочная станция… Замковый пруд превращается в любимое место для неспешного городского отдыха. А в 1930-е в северной части пруда строится очень симпатичный каскад бассейнов, сохранившийся до сих пор. Разве что скульптура ребенка работы знаменитого Германа Брахерта, украшавшая этот каскад, не сохранилась. Она бесследно исчезла еще в 1933 году.

Поле войны Замковый пруд был переименован в Нижний. Но рекреационную функцию он сохранил и сохраняет ее до сих пор. Купаться здесь нельзя, но покататься на водных велосипедах, половить рыбу или погулять по набережным – пожалуйста. Место зеленое и уютное, причем в самом центре города.

СУДЬБА ВЕРХНЕГО

Бурное развитие Верхнего пруда началось в конце XIX – начале XX века. Именно тогда муниципальные власти Кенигсберга выкупили у военного ведомства оборонительные сооружения, в том числе стоящие возле озера башни «Дона» и «Врангель», и приступили к благоустройству водоема. Его вычистили, обустроили пляж, проложили дорожки для прогулок. Набережную в юго-западной части водоема украсили очень интересными скульптурами морских животных – морского льва, морского слона, моржа и тюленя. Вскоре к северу от Обертайха вырос элитный микрорайон – Марауненхоф, построенный по образу и подобию появившегося ранее района вилл Амалиенау. Те же красивые особняки, те же прямые аллеи и круглые площади. И Обертайх окончательно превратился в популярную зону отдыха.

Верхний пруд – место для неспешных прогулок, занятий спортом и съемок кино. Фото: Александр Подгорчук

После войны на протяжении нескольких десятилетий Верхний пруд оставался рекреационной территорией. Даже в 1980-е годы в озере еще купались. Но потом водоем стал зарастать, мелеть… Перелом наступил лишь в середине 2000-х. Вначале привели в порядок парк культуры и отдыха «Юность», а чуть позже стартовал масштабный проект по строительству зоны отдыха вокруг Верхнего озера. Ландшафт преобразился – тротуары, велодорожки, детские и спортивные площадки и прочая красота. Даже скульптуры морских животных были отреставрированы (при том, что две из них пришлось, что называется, лепить с нуля). Впрочем, впереди еще много работы.

ПРОСТО ПОПЛАВОК

У этого озера в бывшем Октябрьском районе Калининграда (сейчас – Центральный район) сразу несколько названий. До войны этот пруд, состоящий из двух разделенных дамбой водоемов, носил имя Близнецы. В советское время чаще всего его называли Хлебным озером (или в простонародье – Хлебка). Сейчас же Поплавок. Почему именно Поплавок, никто не знает. Возможно, кто-то из чиновников пришел сюда рано утром, закинул удочку и, увидев над водой свой поплавок из гусиного пера, произнес:

- Пожалуй, так и назовем это озеро – Поплавок.

Основательно взялись за Поплавок только в 2013 году, когда начались работы по очистке водоема и благоустройство окружающей территории. Фото: Иван МАРКОВ

Водоем искусственный. Он был создан в начале XX века, когда велось строительство расположенного по соседству района Амалиенау – чтобы предотвратить заболачивание дорогущей земли. Вероятно, предотвратили.

В советское время озеро было очень популярно у местных жителей, особенно у ребятни. Здесь ловили карасей, купались, однако, как и в случае с Верхним озером, к 1990-м годам у Поплавка наступили тяжелые времена: пруд медленно, но неотвратимо превращался в болото. Взялись за него только в 2013 году. Тогда начались работы по очистке водоема и благоустройство окружающей территории. В итоге сегодня здесь – одна из привлекательных зон отдыха. Купаться пока нельзя, но поплавков много: рыбалка, как и раньше, привлекает множество любителей этого вида отдыха.

ОЗЕРО МОРЖЕЙ

И напоследок – об озере Шенфлиз в Московском районе (в конце улицы Дзержинского). Разумеется, это также искусственный водоем. Он возник из песчаного карьера. Видимо поэтому в отличие от подавляющего большинства других городских озер и прудов в Шенфлизе можно купаться – и глубоко, и вода чистая. Хотя еще недавно ситуация и здесь была аховой: пруд мелел, зарастал и загрязнялся всякой промышленно-антропогенной дрянью.

Калининградские моржи не только заражают здоровым образом жизни, но и следят за порядком на озере Шенфлиз. Фото: "Янтарные моржи"

Все изменилось, когда пришли они – «Янтарные моржи». Адепты здорового или даже экстремально здорового образа жизни взяли шефство над водоемом. В результате благодаря моржам Шенфлиз был очищен, на пляж завезен песок, в водоем выпущены мальки ценных пород – форели, толстолобика, карпа и других. Экосистема озера пришла в норму. И сегодня если бы не случающийся периодический смог от проезжающих неподалеку вагонов с углем, цены бы не было этому Шенфлизу.