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Туризм11 ноября 2022 22:00

50 жемчужин Калининградской области. Как моржи спасли озеро: исследуем городские водоемы

Сегодняшняя краеведческая прогулка – по набережным городских прудов
Алексей ДЕНИСЕНКОВ
Алексей ДЕНИСЕНКОВ
Один из берегов Нижнего пруда украшает реплика гостиницы «Бельвью», находившейся здесь до войны.

Один из берегов Нижнего пруда украшает реплика гостиницы «Бельвью», находившейся здесь до войны.

Фото: Александр КАТЕРУША

БЫЛ ЗАМКОВЫЙ, СТАЛ НИЖНИЙ

Самое древнее рукотворное сооружение в Калининграде (разумеется, из тех, что сохранились) датируется 1256 годом. Это Нижний, бывший Замковый пруд. То есть в 1255 году на правом берегу реки Прегель строится замок Кенигсберг, а через год (или может, чуть больше) к северу от замка появляется длинный, похожий на уснувшего крокодила водоем.

Что же произошло? Впадающий в Прегель Кошачий ручей решили перегородить дамбой, чтобы образовавшееся озеро могло обеспечить рыбой всех обитателей замка. И не только замка, потому что у замковых стен в это время уже появляются вполне мирные поселения – Альтштадт, Лебенихт и Кнайпхоф. Проходит еще несколько лет, замок расширяется, городки растут, и рыбы из Замкового пруда, видимо, на всех уже не хватает. Тогда орденское начальство приказывает построить еще одну дамбу – еще выше по течению. Сказано-сделано: с 1270 года ведет свою историю Обертайх, или – Верхний пруд, который мы чаще называем Верхним озером.

Примерно к XIX веку, хотя, может, и раньше, Замковый пруд окончательно утрачивает свою изначальную, то есть «рыбную» функцию и приобретает другую. Территория вокруг пруда активно застраивается. Здесь, в частности, появляется «офис» главной в Кенигсберге масонской ложи – «Три короны», а на другом берегу вырастает роскошная гостиница «Бельвью» (ее реплику в виде «ажурного» жилого комплекса мы можем видеть и сегодня). Чуть позже, с подачи городского чиновника Теодора Кроне, начинаются большие работы по благоустройству прибрежной территории. Появляются набережные с фонарями, открывается лодочная станция… Замковый пруд превращается в любимое место для неспешного городского отдыха. А в 1930-е в северной части пруда строится очень симпатичный каскад бассейнов, сохранившийся до сих пор. Разве что скульптура ребенка работы знаменитого Германа Брахерта, украшавшая этот каскад, не сохранилась. Она бесследно исчезла еще в 1933 году.

Поле войны Замковый пруд был переименован в Нижний. Но рекреационную функцию он сохранил и сохраняет ее до сих пор. Купаться здесь нельзя, но покататься на водных велосипедах, половить рыбу или погулять по набережным – пожалуйста. Место зеленое и уютное, причем в самом центре города.

СУДЬБА ВЕРХНЕГО

Бурное развитие Верхнего пруда началось в конце XIX – начале XX века. Именно тогда муниципальные власти Кенигсберга выкупили у военного ведомства оборонительные сооружения, в том числе стоящие возле озера башни «Дона» и «Врангель», и приступили к благоустройству водоема. Его вычистили, обустроили пляж, проложили дорожки для прогулок. Набережную в юго-западной части водоема украсили очень интересными скульптурами морских животных – морского льва, морского слона, моржа и тюленя. Вскоре к северу от Обертайха вырос элитный микрорайон – Марауненхоф, построенный по образу и подобию появившегося ранее района вилл Амалиенау. Те же красивые особняки, те же прямые аллеи и круглые площади. И Обертайх окончательно превратился в популярную зону отдыха.

Верхний пруд – место для неспешных прогулок, занятий спортом и съемок кино.

Верхний пруд – место для неспешных прогулок, занятий спортом и съемок кино.

Фото: Александр Подгорчук

После войны на протяжении нескольких десятилетий Верхний пруд оставался рекреационной территорией. Даже в 1980-е годы в озере еще купались. Но потом водоем стал зарастать, мелеть… Перелом наступил лишь в середине 2000-х. Вначале привели в порядок парк культуры и отдыха «Юность», а чуть позже стартовал масштабный проект по строительству зоны отдыха вокруг Верхнего озера. Ландшафт преобразился – тротуары, велодорожки, детские и спортивные площадки и прочая красота. Даже скульптуры морских животных были отреставрированы (при том, что две из них пришлось, что называется, лепить с нуля). Впрочем, впереди еще много работы.

ПРОСТО ПОПЛАВОК

У этого озера в бывшем Октябрьском районе Калининграда (сейчас – Центральный район) сразу несколько названий. До войны этот пруд, состоящий из двух разделенных дамбой водоемов, носил имя Близнецы. В советское время чаще всего его называли Хлебным озером (или в простонародье – Хлебка). Сейчас же Поплавок. Почему именно Поплавок, никто не знает. Возможно, кто-то из чиновников пришел сюда рано утром, закинул удочку и, увидев над водой свой поплавок из гусиного пера, произнес:

- Пожалуй, так и назовем это озеро – Поплавок.

Основательно взялись за Поплавок только в 2013 году, когда начались работы по очистке водоема и благоустройство окружающей территории.

Основательно взялись за Поплавок только в 2013 году, когда начались работы по очистке водоема и благоустройство окружающей территории.

Фото: Иван МАРКОВ

Водоем искусственный. Он был создан в начале XX века, когда велось строительство расположенного по соседству района Амалиенау – чтобы предотвратить заболачивание дорогущей земли. Вероятно, предотвратили.

В советское время озеро было очень популярно у местных жителей, особенно у ребятни. Здесь ловили карасей, купались, однако, как и в случае с Верхним озером, к 1990-м годам у Поплавка наступили тяжелые времена: пруд медленно, но неотвратимо превращался в болото. Взялись за него только в 2013 году. Тогда начались работы по очистке водоема и благоустройство окружающей территории. В итоге сегодня здесь – одна из привлекательных зон отдыха. Купаться пока нельзя, но поплавков много: рыбалка, как и раньше, привлекает множество любителей этого вида отдыха.

ОЗЕРО МОРЖЕЙ

И напоследок – об озере Шенфлиз в Московском районе (в конце улицы Дзержинского). Разумеется, это также искусственный водоем. Он возник из песчаного карьера. Видимо поэтому в отличие от подавляющего большинства других городских озер и прудов в Шенфлизе можно купаться – и глубоко, и вода чистая. Хотя еще недавно ситуация и здесь была аховой: пруд мелел, зарастал и загрязнялся всякой промышленно-антропогенной дрянью.

Калининградские моржи не только заражают здоровым образом жизни, но и следят за порядком на озере Шенфлиз.

Калининградские моржи не только заражают здоровым образом жизни, но и следят за порядком на озере Шенфлиз.

Фото: "Янтарные моржи"

Все изменилось, когда пришли они – «Янтарные моржи». Адепты здорового или даже экстремально здорового образа жизни взяли шефство над водоемом. В результате благодаря моржам Шенфлиз был очищен, на пляж завезен песок, в водоем выпущены мальки ценных пород – форели, толстолобика, карпа и других. Экосистема озера пришла в норму. И сегодня если бы не случающийся периодический смог от проезжающих неподалеку вагонов с углем, цены бы не было этому Шенфлизу.

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