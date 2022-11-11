Стоп машина: Придется ли жителям Калининградской области менять свои авто к 2035 году

Для того, чтобы стимулировать переход на электромобили, в ближайшие годы число зарядных станций в нашем регионе увеличат в разы. Фото: rosseti-yantar.ru

По числу автомобилей на душу населения Калининградская область уже давно и прочно входит в топ-10 российских регионов. Сегодня у нас зарегистрированы уже около 500 000 транспортных средств. По плотности дорог мы и вовсе на 6-м месте в стране - с такой развитой сетью просто грех не иметь в своем распоряжении железного коня.

К сожалению, в тени этих впечатляющих цифр остаются другие - не менее важные. Ученые давно подсчитали, что за год каждый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания в среднем выбрасывает в воздух 20-25 тысяч кубометров продуктов сгорания. В составе выхлопных газов - более 200 не самых безобидных химических веществ: оксид углерода (СО), оксиды азота, углекислый газ (СО2), различные летучие органические и взвешенные вещества. А теперь умножим все это на полмиллиона калининградских машин, и становится понятно, почему болезни органов дыхания в нашей области много лет занимают первое место (с серьезным отрывом!) среди всех фиксируемых заболеваний…

ПРИЕХАЛИ?

Европа и США уже объявили: к 2035 году автомобили с ДВС попадут под запрет - продавать их будет нельзя. В нашей стране пока приняты более мягкие решения, но тенденция аналогичная: Россия планирует постепенно переходить на более экологически чистые виды транспорта, включая частный. Насколько быстрым получится этот переход для огромной державы, пока не совсем ясно, но очевидно, что маленькая Калининградская область вынуждена будет «бежать впереди паровоза». Если не начать пересаживаться на машины нового поколения, в 2035 году выехать за границы региона на своем автомобиле будет невозможно - соседи просто не пустят на свою территорию «неэкологичных» гостей. И цивилизованных аргументов, чтобы оспорить такой подход, у нас точно не найдется.

Во многом поэтому Калининградская область была выбрана одним из пилотных регионов в утвержденной федеральным правительством Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года.

В Калининградской области, как считают аналитики, массовый переход на электромобили может произойти быстрее не только из-за угрозы остаться невыездными в 2035 году. Одним из главных преимуществ становится компактность региона. Огромных расстояний у нас нет, поэтому среднего пробега на одном заряде батареи - около 150 км - калининградцу с лихвой хватит и для поездок на работу, и для вояжа на море на выходных или, например, для путешествия по городам и весям. При этом не стоит забывать, что и зарядные станции в ближайшие годы будут появляться как грибы после дождя. К 2024 году предполагается довести их общее количество в области до 40 - и это только начало. Риск застрять на дороге с севшей аккумуляторной батареей будет не выше, чем сегодня остаться где-нибудь с пустым баком.

Немаловажно и наличие развитого автомобильного производства в регионе, которое готово освоить новый вид продукции. В конце прошлого года калининградский завод «Автотор» объявил о реализации инвестиционного проекта по созданию производства электромобилей и автокомпонентов к ним. А сейчас - спустя год - на новой производственной площадке уже завершается строительство 8 заводов - в оборудование и новые технологии «Автотор» инвестирует более 5,7 млрд рублей (около 100 млн евро).

Руководство компании неоднократно на протяжении последних нескольких лет заявляло о необходимости развития перспективных технологий в автопроме и выступало за инвестиции именно в такие технологии, а не в локализацию доживающих свой век ДВС. Тенденция по переходу на альтернативные источники энергии в автомобилестроении наблюдается в мире много лет. И очевидно, сейчас доберется не только до нашей страны, но и непосредственно до нашей области.

КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ - МЕНЯЮТ!

Производство электромобилей «Автотор» планирует запустить в 2023 году, и очевидно, что на этом этапе оно по масштабам пока не сравнится с прежним объемом выпуска классических авто, который составлял около 200 тысяч штук в год. По заявленным ранее планам первая партия таких машин будет состоять всего из 200 штук, а в 2024 году выпустят 1 тысячу электромобилей. Для реализации пилотной программы на ускоренное развитие электротранспорта в регионе - явно недостаточно.

Еще один вопрос: что делать со старым парком автомобилей с двигателями, которые априори не отвечают никаким требованиям по экологическому классу? В некоторых странах Европы, например, действуют различные программы по «ресайклу» авто, когда старый ДВС меняют на электродвигатель. Такой эксперимент хотят внедрить и у нас в регионе. Рабочее название - «ремоторизация».

Суть в том, что существующий в регионе транспорт на ДВС предлагается перевести на электротягу путем замены двигателя. Это касается и частного автопарка. Над такой программой, по данным из открытых источников, сейчас работают в правительстве региона.

Технически это возможно. И такие разработки есть, пояснили в «Автотор». Технология предполагает не только замену самого двигателя, но и реновацию тех систем управления, которых потребуется. Все мощности - сварочные, покрасочные, ремонтные и так далее - на предприятии для этого есть.

Сейчас проходит стадия технических решений, рассказал вице-президент «Автотор Холдинг» Дмитрий Чемакин. По словам представителя «Автотор», такое продление жизни автомобиля не только решает вопрос экологии, но и позволит сэкономить на его эксплуатации.

- В ДВС более 250 узлов, работу которых необходимо постоянно поддерживать и с годами тратить на них все больше денег. В электродвигателе основных компонентов - менее 20. Выгода с точки зрения затрат на сервис очевидна, - говорит Дмитрий Чемакин.

Многие эксперты авторынка сходятся во мнении, что запчасти и топливо продолжат дорожать и обслуживание бензиновых и дизельных автомобилей, соответственно, тоже будет обходиться все дороже.

ВЫГОДНАЯ ЭКОЛОГИЯ

Разумеется, многих волнует, какой будет стоимость будущих калининградских электромобилей и расценки на сервис. Не влетит ли чистый воздух и «вся эта ваша экология» в копеечку?

Чтобы такое решение оказалось привлекательным для потребителя, нужны конкретные меры стимулирования спроса. В правительстве Калининградской области уже создана рабочая группа, состав которой утвердил губернатор. Здесь планируют обсуждать и разрабатывать предложения по изменению некоторых норм законодательства, по созданию программы субсидирования автомобильной «электрификации» и так далее. Есть идеи по различным льготам, в том числе и налоговым. Обсуждается возможность сделать бесплатным проезд электромобилей на Куршскую косу, поскольку не наносится вред окружающей среде. Или как вариант - приоритет парковки в приморских городах. На этот счет есть успешные практики других регионов.

Уже сейчас зарядить батарею можно в нескольких пунктах в центре Калининграда и на побережье. Фото: gov39.ru

Кроме «пряников» региональные власти готовы рассматривать и некоторые «воспитательные» меры. Как пишет портал ruwest.ru, правительство планирует «формировать условия, которые сделают невыгодной эксплуатацию автомобилей и коммерческого транспорта на двигателях внутреннего сгорания (старше 10 лет)». Детали закручивания гаек пока не уточняются, но, очевидно, с каждым годом владеть машиной с ДВС будет все менее и менее выгодно для кошелька. И это, повторимся, не калининградская выдумка, а общемировая практика. Следовать ей или оставаться на обочине - выбор в том числе каждого из нас.