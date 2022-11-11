Без троллейбусов, но с велодорожкой и деревьями: Каким будет после реконструкции Советский проспект в Калининграде

Изменения произойдут на участке от кольца на улице Борзова до поворота на Пятый форт. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Калининграде прошло обсуждение проекта реконструкции Советского проспекта. Изменения, который произойдут на участке от кольца на улице Борзова до поворота на Пятый форт, рассмотрели в прямом эфире на площадке «ГорПросвет».

ШИРОКАЯ ДОРОГА ДЛЯ МАШИН

Первое и, возможно, самое главное – Советский проспект расширят. Именно на этом отрезке дороги длиной 2,7 км существует техническая возможность добавить метры слева и справа. Проезжая часть будет по две полосы движения в каждом направлении шириной 3,75 метра. Потоки разделят 4-метровой полосой, которую засеют газоном. По словам проектировщиков, такая разделительная полоса безопасности на прямом участке – требования регламентирующих документов.

Изменение количества полос предполагает и изменение схемы движения на проспекте. Как сообщил зампредседателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Антон Романов, на определенных транспортных узлах будут предусмотрены переходно-скоростные полосы для поворота направо или налево. Например, на перекрестке Советского с улицей Красной будет не три, а четыре полосы, где крайние предназначены для поворотов.

- Это снизит нагрузку и увеличит пропускную способность дороги, - сказал он.

Обсудили и возможность организации выделенной полосы для общественного транспорта. Ждать ее не стоит: специалисты уверяют, что для этого просто нет технической возможности (недостаточно много полос) и нет должной загрузки общественным транспортом.

- После реконструкции пропускная способность Советского проспекта увеличится и необходимость в выделенной полосе для общественного транспорта отпадет сама собой. Транспорт будет себя комфортно чувствовать в потоке, - уверен Антон Романов.

КОНТАКТНУЮ СЕТЬ УБИРАЮТ

После ремонтных работ на участке от Красной до форта № 5 и далее перестанет ходить троллейбус. Проектом предусмотрен демонтаж опор контактной сети. Об этом сообщил Андрей Кобер, начальник отдела организации строительства улично-дорожной сети комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

- У нас идет реконструкция Северного обхода. Участок от Пятого форта до улицы Габайдулина как раз находится в зоне реконструкции. Проектом движение троллейбусов там не предусматривается - отсутствует техническая возможность разворачивать троллейбус до Северного обхода, так как нет разворотных площадок и мест отстоя троллейбусов, - сказал Андрей Кобер. - Троллейбус сегодня ходит по Советскому проспекту до Красной, далее заворачивает на Красную, доезжает до Борзова и поворачивает на Комсомольскую. Этот маршрут не изменится.

ПЕШЕХОДОВ ЗАЖАЛИ

Много вопросов у калининградцев вызвали велодорожки, а точнее – их расположение. Горожане, глядя на предложенные схемы, недоумевают – зачем дорожку для велосипедистов пустили не у автодороги. Получается, что пешеходы на тротуаре (шириной три метра) зажаты между машинами и проезжающими велосипедами. Мол, куда логичнее было сделать наоборот, и отодвинуть пешеходов как можно дальше от трассы. Но и здесь у чиновников нашлись объяснения.

- Если велосипедную дорожку предусматривать ближе к краю проезжей части, то по своду правил необходимо предоставлять барьер безопасности намного больше. То есть между проезжей частью и велосипедной дорожкой должно быть барьер безопасности минимум 0,75 метра шириной. Для этого не хватает территории, имеются технические проблемы с инженерными сетями, - рассказал Антон Романов и обратил внимание на то, что между пешеходным тротуаром и велодорожкой есть промежуток минимум в полметра с фонарями и максимум в три метра там, где стоят автобусные остановки.

Говорили во время прямого эфира и о безопасности пешеходов, которым предстоит переходить эту многополосную магистраль. Пешеходные переходы, вопреки ожиданиям многих, приподнятыми на Советском проспекте не будут. Говорят, что статус скоростной дороги не позволяет это сделать.

Зато подсветить «зебры» обещают хорошо. Так, чтобы пешеходов было видно.

- Вся дорога в любом случае будет освещаться. На пешеходных переходах освещенность будет в полтора раза выше, чем средняя освещенность на проезжей части. Делать дополнительную подсветку – лишнее удорожание, нет в этом полезности. Существует подсветка, когда монтируются светодиодные лампочки, моргающие с определенной частотой. Это, например, очень распространено в Зеленоградске. Но на Советском проспекте это не имеет никакого значения и этого не было в техническом задании, - сообщил разработчик проектной документации Игорь Иванов.

Еще одна спорная и, кажется, вечно больная тема для Калининграда – заборы у дороги. Как оказалось, и нынешняя реконструкция Советского проспекта не обойдется без ограждений. И снова проектировщики и чиновники ссылаются на требования и ГОСТы.

- По нормам обязательна установка ограничивающего ограждения из композитных материалов между проезжей частью и тротуаром. Они требуются на регулируемых пешеходных переходах по 50 метров с двух сторон. На всей протяженности реконструируемого участка этого ограждения не будет, - отметил Игорь Иванов.

Он же пообещал, что все вырубленные в ходе реконструкции проспекта деревья будут заменены новыми:

- Видовой состав мы как раз сейчас «утрясаем». Будут и хвойные деревья, в том числе. Работа над проектом закончится ближе к концу ноября.