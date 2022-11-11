В Калининграде и Светлогорске пройдет «Неделя дизайна-2022»

. Фото: Предоставлено организаторами

14 ноября, понедельник, в 16:00

Краш-тест «Проверка на прочность»

Какое напольное покрытие самое надежное? Ответ на этот вопрос найдут участники краш-теста, которые могут лично оценить прочность современных материалов, предназначенных для укладки на пол. Все гости креативного мероприятия получат массу полезной профессиональной информации на заданную тему и возможность выбрать наиболее оптимальный материал из ассортимента компании для собственного или интерьера своих заказчиков.

Салон «ТопТопДекор».

Адрес: пр-т Мира, 102, тел.: (4012)78-60-60.

Вход свободный, необходима предварительная регистрация в салоне.

15 ноября, вторник, в 15:00

Лекция «Секреты интерьера от Анны Эрман»

Известный столичный дизайнер Анна Эрман расскажет, какие основные декоративные приемы она использует на практике. Даст советы, как четко спланировать предметы обстановки, которые необходимы для комфортной жизни и могут стать полноценным декором.

Анна Эрман входит в топ-100 лучших дизайнеров и декораторов России. Работает на стыке дизайна и искусства. Автор собственного курса о дизайне интерьера. Ее проекты публикуются в ведущих интерьерных журналах. Неоднократный участник передач «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ».

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Отель Karmann's

Адрес: Светлогорск, ул. Ленина, 14, тел.: (4012) 677-706.

Вход по билетам.

16 ноября, среда, в 12:00

Творческая встреча «Текстильный декор: тренды и профессиональные лайфхаки»

Практикующий дизайнер с более чем 20-летним опытом работы, основатель студии Koenig Room Татьяна Наумова расскажет, какие тенденции сейчас наиболее актуальны в текстильном оформлении интерьера. Даст практические советы, как грамотно декорировать окна портьерами, подобрать ткани для спальни, гостиной, детской, из чего сшить покрывала и диванные подушки. Поделится профессиональными хитростями и тонкостями мастерства.

Студия Koenig Room

Адрес: Калининград, пр-т Победы, 157 а, тел.: 8-9062-30-20-22.

Вход свободный, необходима предварительная регистрация в салоне.

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17 ноября, четверг, в 16:00

Презентация паркета Coswick «Традиции качества в дизайнерском исполнении»

Специально на мероприятия приедут гости из Москвы, представители Торгового дома Coswick, одного из крупнейших производителей паркета в Восточной Европе. Коллекции бренда отражают все актуальные тренды в дизайне напольных покрытий, о которых, собственно, и пойдет речь во время презентации. Гости мероприятия узнают о новинках, смогут разобраться в тонкостях выбора, правилах ухода, эксплуатации и грамотной укладки паркетной доски.

Салон «АрхИдея»

Адрес: Калининград, пр-т Победы, 157 а, тел.: 8-963-292-48-89.

Вход свободный, необходима предварительная регистрация в салоне.

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18 ноября, пятница, в 12:00

«Свой стиль в интерьере».

Как понять, с чем нравится работать именно вам и как донести это до клиента? Как транслировать свой стиль, чтобы люди приходили именно за твоим дизайном? Калининградский дизайнер Анна Калатуша нашла ответы на эти вопросы и готово поделиться своими мыслями с коллегами. Приятным и, несомненно полезным, дополнением к лекции станет презентация новых красок и штукатурок от салона Ottinger на чьей площадке и пройдет мероприятие.

Лаборатория цвета Ottinger

Адрес: Калининград , ул. 9 апреля, 86 а. Тел.: 8 (4012) 64-09-40, 8- 909-795-51-56.

Вход свободный, необходима предварительная регистрация в салоне.

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20 ноября, воскресенье, в 11:00

Мастер-класс для детей по росписи керамики.

Профессиональные мастера-керамисты приглашают детей 7–12 лет на творческое занятие по росписи гончарных изделий. Каждый участник в течение часа сможет создать свой небольшой шедевр. Все работы можно будет забрать с собой и, самое главное — пользоваться в своем доме. Посуда не боится мытья и микроволновок.

Творческая мастерская «Керамостудия».

Адрес: Калининград, ул. Гостиная, 26.

Количество мест ограничено. Запись по телефону: 8-981-460-84-36.

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