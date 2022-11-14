Надвигаются морозы: Синоптики напугали калининградцев прогнозом на неделю

К концу недели температура упадет ниже нуля. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики рассказали о погоде на неделю 14-20 ноября в Калининграде. Судя по всему, уже через несколько дней в нашем регионе ударят первые серьезные морозы.

- В центральной и северной части Европы установится ядро Гренландского антициклона, на восточной периферии которого произойдет глубокий заток более холодных воздушных масс из района Скандинавии и Баренцева моря, - объясняют в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области». - По предварительным данным большинства метеорологических моделей, уже во второй половине суток среды температура воздуха по области опустится до нулевых и слабых отрицательных значений.

Дневные температуры будут понижаться каждый день. Если в понедельник прогнозируется +11 градусов, то к концу рабочей недели в пятницу на термометре будет всего +1. При этом заморозки ожидаются уже в ночь на четверг, когда, по прогнозу Гидрометцентра России, температура упадет до -1. Самой холодной ожидается ночь на субботу – воздух остынет до -6 градусов (ощущаться будет как -8). Днем на выходных тоже будет прохладно – от 0 до -1 градуса.

Осадков на этой неделе предварительно не ожидается.