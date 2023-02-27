На неделе в Калининград придет потепление и налетит циклон со снегом

Осадки вновь ожидаются на выходных. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики рассказали о погоде в Калининграде на «переходную» неделю 27 февраля – 5 марта. Переход из зимы в весну ожидается очень плавным, практически незаметным.

Самым холодным днем обещает стать понедельник. По данным Гидрометцентра России, в понедельник температура не превысит +1 градусов. Осадков быть не должно, местами станет проглядывать солнце. Ночью похолодает до -3.

Во вторник потеплеет до +4 градусов, но в остальном картина не изменится. До четверга включительно наша область останется под влиянием антициклона. Воздух будет прогреваться до +5..+6 градусов, атмосферное давление сохранится высоким – на уровне 768-770 миллиметров ртутного столба.

В пятницу к нам подойдет циклон, поэтому первые выходные весны мы отчасти проведем в зимнем антураже. Предварительные прогнозы обещают по ночам небольшой снег и легкие заморозки. Давление упадет до 746 мм, ветер западного и юго-западного направления усилится до 15 метров в секунду.