Полезные советы: как сэкономить к Новому году?

Фото предоставлено пресс-службой платежной системы "Мир"

В декабре наши расходы резко возрастают - нужно покупать подарки к Новому году, планировать праздничный стол, желательно рассчитаться с долгами. Чтобы все эти траты не сильно ударили по кошельку, подумать о семейном бюджете и его сохранности жителям Калининграда лучше уже сейчас. Рассказываем, как это сделать, не переходя в жесткий режим экономии.

ДЕШЕВЛЕ ЕЗДИТЬ ПО ГОРОДУ

До конца года ездить в автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутных такси Калининградской области, оборудованных терминалами для бесконтактной оплаты, можно дешевле на 7 рублей. Стоимость проезда снижается автоматически, если оплатить поездку картой «Мир», загруженной в смартфон.

Чтобы расплатиться смартфоном, необходимо загрузить национальную карту в одно из приложений – Mir Pay или Samsung Pay. Платежные сервисы работают на гаджетах с операционной системой Android, а сам телефон должен поддерживать NFC-функцию (бесконтактная оплата). Регистрация в приложении занимает около минуты, и сразу после загрузки карты в Pay-сервис, можно оплачивать проезд по сниженной стоимости. Экономить в общественном транспорте таким образом можно вплоть до боя новогодних курантов. Но только при оплате смартфоном, а не пластиковой национальной картой. Кстати, такой способ оплаты, по словам представители российской платежной системы, пришелся пассажирам по вкусу. Почти 5 миллионов рублей сэкономили жители и гости Калининградской области в сентябре и октябре, расплачиваясь за проезд картой «Мир» в смартфоне.

Предоставлено пресс-службой платежной системы "Мир"

ЗАКУПАТЬСЯ ЗАРАНЕЕ

Предновогодние покупки в ноябре могут показаться странными. Но на самом деле такой подход поможет сэкономить немало денег. Особенно с учетом того, что цены на продукты и бытовые товары в Калининграде постоянно растут. Делая покупки заранее, вы сможете грамотно распределить свои расходы. Например, каждый раз заезжая в магазин, покупайте что-то из новогоднего списка. Консервы, джемы, шоколад, кофе - эти продукты точно не испортятся, зато сумма декабрьских покупок будет меньше. Тем более, некоторые товары в конце осени стоят дешевле, чем перед самым праздником. Кроме того, в ноябре и самом начале декабря вы точно избежите предновогодней суеты и бесконечных очередей в магазинах.

ОТДЫХАТЬ В СВОЕМ РЕГИОНЕ

В новогодние праздники многие жители Калининграда и области обычно уезжали в Европу, но на этот раз, скорее всего, придется остаться дома. Хотя это тоже неплохой вариант - Калининградская область обладает всеми возможностями для курортного отдыха. В регионе много санаториев, лесов и парков, грязелечебниц и минеральных вод. А еще область буквально пропитана историей. Просто прогуливаясь по улочкам Калининграда, Черняховска, Светлогорска, Зеленоградска можно насладиться старинной архитектурой - замками, кирхами, фортами, воротами.

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КЕШБЭКОМ

Если уж без трат никак не обойтись, можно задуматься над тем, как вернуть часть денег. Например, с помощью кешбэк-сервисов - вы покупаете, а вам на счет возвращается часть ваших денег. Во-первых, экономия, а во-вторых, тратить гораздо приятнее, зная, что получишь обратно определенный процент. Есть множество сервисов, позволяющих купить с кешбэком практически любой товар – от парфюмерии до билета на самолет. Размер кешбэка зависит от конкретных условий сделки, как правило, сэкономить можно от 0,5 до 5% от суммы покупки. Бывает и выше, но обычно в рамках специальных акций. Сейчас очень популярны специальные кешбэк-агрегаторы – навигационные площадки, перенаправляющие покупателей на ресурсы профильных магазинов. Эти порталы и начисляют возвратные деньги, предоставляя, вдобавок к кешбэку, сервисы сравнения цен, поиск нужных товаров.

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ БРЕНДОВ

Так приятно купить фирменную вещь, но в нынешних условиях подобная покупка сильно ударит по карману. Между тем всегда есть варианты приобрести то, что нужно для жизни, подешевле: другой марки, например. Конечно, это требует существенных усилий - ведь качественную замену надо найти среди потока предложений. Но многие калининградцы уже идут этим путем. Эксперты отмечают, что теряют популярность бренды – все больше внимания жители региона уделяют менее раскрученным маркам, не уступающим по качеству популярным аналогам.