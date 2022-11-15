Калининградец получил 19 лет строгача за убийство молотком полуторагодовалого ребенка

Тело мальчика убийца спрятал на чердаке своего дома.
Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области
В Калининграде вынесли приговор жителю Славского района, которого обвиняли в убийстве ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.
Трагедия произошла в поселке Тимирязево 10 ноября 2021 года. В тот день к 51-летнему сельчанину приехала в гости знакомая с ребенком. Ночью ее полуторагодовалый сын стал плакать, что сильно разозлило выпившего мужчину.
«Он вывел ребенка на лестничную площадку, несколько раз ударил мальчика головой о ступени лестницы, а также нанес множество ударов по голове и телу ребенка, в том числе не менее трех - слесарным молотком. От полученных повреждений мальчик умер на месте преступления. После этого он спрятал тело ребенка на чердаке», - рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Проснувшись, мать мальчика принялась его искать и сообщила о его исчезновении в полицию. Активное участие в поисках принимал и убийца ребенка. Спустя некоторое время тело обнаружили сотрудники правоохранительных органов.
На первоначальном этапе следствия мужчина в полном объеме признал вину в убийстве мальчика, однако затем от первоначальных показаний отказался и занял позицию непричастности к совершению преступления.
Калининградский областной суд приговорил его к 19 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.