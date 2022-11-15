Не бросать на узких тротуарах и не возить детей: В Калининграде придумали новые правила для электросамокатчиков

Любите кататься – извольте и правила изучить. Фото: Александр КАТЕРУША

Минувшим летом в Калининграде действовали 4 фирмы, которые занимались прокатом самокатов. Сейчас их количество сократилось, но самокатов в городе по-прежнему много. Одни их любят и активно ими пользуются, другие успели возненавидеть. Действительно, не все арендаторы (а речь идет именно о прокатных самокатах) соблюдают правила и скоростные режимы. Уже не раз появлялись новости о пешеходах, сбитых самокатчиками, о самих самокатчиках, попавших под машины. И в мэрии города решили определиться с этим видом транспорта и составили правила, за нарушение которых обещают наказывать. Уже разработано и постановление, регулирующее нормы.

Кто за что в ответе

Правила обсудили в Центре развития «ГорПросвет» во время прямого эфира.

- Постановление, которое разработано, четко определяет, что за соблюдением правил дорожного движения пользователями самокатов будет следить ГИБДД, - рассказал представитель фирмы по прокату самокатов Иван Лиора. - Мы как арендодатели будем следить за правилами эксплуатации: за надежностью и исправностью самокатов, местами их стоянок и просто за порядком – если кто-то бросил самокат не там где надо, контролировать это будем мы. У нас есть технические средства, которые не позволят вам бросить самокат: вы просто не завершите аренду и с вас продолжат списываться деньги.

Только без пары

Но как быть с нарушением других правил? К примеру, теперь будет нельзя ехать вдвоем. Сама система, правда, не распознает, один пассажир стоит на самокате или два. Но тут на помощь приходят… сторонние люди. Именно так называет потенциальных внимательных прохожих Иван Лиора, а культуролог Александр Попадин, хитро улыбнувшись, дает вполне понятное определение «доброжелатель».

- Есть чаты, есть техподдержка. Любой сторонний человек, даже если он не сотрудник ГИБДД и не сотрудник компании, может обратиться. Вот вам не нравится самокат, делаете фотографию, как два человека перемещаются на самокате. На нем виден номер, видно время. Скидываете в чат, и человек будет оштрафован, - пообещал Иван Лиора и отметил, что самокатная сеть, которой он занимается, существует в 40 городах и система работает.

И личный самокат

Как пояснил во время эфира Александр Химич, начальник отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения, сегодня к средствам индивидуальной мобильности (именно такое определение придумали чиновники) относят самокаты (обычные и электрические), ролики, беговелы, моноколеса, скейты и так далее. Новые правила будут распространяться и на ваши личные самокаты, то есть не только арендованные.

К примеру, должны появиться даже соответствующие дорожные знаки. И если вы припаркуете самокат в неположенном месте, его могут эвакуировать. Пока это теоретические рассуждения, но, говорят, в интернете ходит видео, на котором везут один-единственный эвакуированный самокат. Так что Калининграду – приготовиться.

И вот что интересно – существует же мировой опыт использования самокатов. И Калининград явно не первый город, где такого рода движение пытаются узаконить и ограничить правилами и нормами.

- Да, действительно, есть мировой опыт. Но я бы не за мировой опыт все-таки вещал, а разговаривал бы об опыте наших крупных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, которые были одними из первых. Они правила ввели больше года назад и наводят порядок в этой области. Мы тоже идем, стремимся, развиваемся, - сказал Александр Химич.

Кстати, в новых правилах для самокатов указана допустимая скорость в городе 25 км/ч. Такая цифра прописана в постановлении правительства РФ. С 1 марта 2023 года начнут действовать изменения правил дорожного движения, в них сказано и про самокаты тоже. Прокатчики будут жить по новым правилам также с 2023 года.

КОНКРЕТНО

О чем говорят правила

Самокаты нельзя размещать (оставлять):

- в арках зданий;

- на территориях зеленых насаждений;

- на детских и спортивных площадках;

- на пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними;

- на велосипедных дорожках;

- на мостах;

- на остановках пассажирского транспорта и ближе 5 метров от них;

- на тротуарах, пешеходных дорожках, площадках шириной менее 1,5 метра;

- ближе 1 метра от края проезжей части (при отсутствии ограждающих конструкций у проезжей части);

- ближе 5 метров от входов в здания, строения, сооружения, а также от выходов из них.

Кроме этого, запрещается:

- облокачивать самокаты на заборы или фонарные столбы (а только на подножку);

- ехать на одном самокате вдвоем и более;

- перевозить детей, животных;

- ехать быстрее 25 км/ч (а в парках, у памятников, на главных улицах, на острове Канта и т. п. - быстрее 10 км/ч).