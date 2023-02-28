Можно использовать как убежища: Зачем в Калининграде проверяют подвалы многоквартирных домов

Проходы, по словам министра, должны быть расчищены. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Подвалы многоквартирных домов в Калининграде не должны быть завалены всяким хламом, потому что их могут использовать как убежища, в случае необходимости.

Об этом во вторник, 28 февраля, в эфире ЦУР региона во «ВКонтакте» сказала глава регионального министерства контроля Елена Серая.

Чиновница, в частности, отвечала на вопрос калининградки о том, могут ли управляющие компании убирать вещи собственников из подвалов многоквартирных домов. Оказывается, тут ваши санки или ящики в проходе никак не защищены.

- Есть понятие общедомового имущества. К нему относятся заглубленные помещения, то есть подвалы. Мы в прошлом году проверяли содержание подвалов и выявили много нарушений в части их захламленности… Везде, где выявили нарушения, вынесли предписания. Эти заглубленные помещения при необходимости будут использоваться как убежища. Сейчас мы этим занимаемся, - рассказала Елена Серая.

Она отметила, что в подвалах у многих есть кладовки, которые часто находятся в зарегистрированной частной собственности жильцов. Но вот за содержанием проходов между ними должна отвечать уже управляющая компания.

- Проходы должны быть расчищены, не должны быть захламлены. Окна и двери должны быть вставлены. Мало того, на двери должна висеть вывеска с информацией о том, у кого находится ключ от подвала, - напомнила Елена Серая. – Управляющая компания обязана расчистить проходы. Лишняя мебель, хлам, велосипеды и прочее-прочее там находиться не должно.

Само собой, без вашего ведома представители «управляйки» зайти в кладовку не могут.

- Управляющая компания извещает жильца о том, что будет проверять. Но в основном проверяется при наличии посторонних запахов, - уточнила глава министерства контроля.

По ее словам, в кладовках нельзя хранить горюче смазочные материалы, легковоспламеняющиеся материалы.

- У нас есть поручение правоохранительных органов и министерства строительства Российской Федерации провести проверку, провести работу с управляющей компанией на предмет наличия в этих помещениях взрывоопасных веществ. Это мы, конечно, очень жестко контролируем, – заверила Елена Серая.