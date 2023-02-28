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Общество28 февраля 2023 15:22

Можно использовать как убежища: Зачем в Калининграде проверяют подвалы многоквартирных домов

Ситуацию прокомментировала глава регионального министерства контроля Елена Серая
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Проходы, по словам министра, должны быть расчищены.

Проходы, по словам министра, должны быть расчищены.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Подвалы многоквартирных домов в Калининграде не должны быть завалены всяким хламом, потому что их могут использовать как убежища, в случае необходимости.

Об этом во вторник, 28 февраля, в эфире ЦУР региона во «ВКонтакте» сказала глава регионального министерства контроля Елена Серая.

Чиновница, в частности, отвечала на вопрос калининградки о том, могут ли управляющие компании убирать вещи собственников из подвалов многоквартирных домов. Оказывается, тут ваши санки или ящики в проходе никак не защищены.

- Есть понятие общедомового имущества. К нему относятся заглубленные помещения, то есть подвалы. Мы в прошлом году проверяли содержание подвалов и выявили много нарушений в части их захламленности… Везде, где выявили нарушения, вынесли предписания. Эти заглубленные помещения при необходимости будут использоваться как убежища. Сейчас мы этим занимаемся, - рассказала Елена Серая.

Она отметила, что в подвалах у многих есть кладовки, которые часто находятся в зарегистрированной частной собственности жильцов. Но вот за содержанием проходов между ними должна отвечать уже управляющая компания.

- Проходы должны быть расчищены, не должны быть захламлены. Окна и двери должны быть вставлены. Мало того, на двери должна висеть вывеска с информацией о том, у кого находится ключ от подвала, - напомнила Елена Серая. – Управляющая компания обязана расчистить проходы. Лишняя мебель, хлам, велосипеды и прочее-прочее там находиться не должно.

Само собой, без вашего ведома представители «управляйки» зайти в кладовку не могут.

- Управляющая компания извещает жильца о том, что будет проверять. Но в основном проверяется при наличии посторонних запахов, - уточнила глава министерства контроля.

По ее словам, в кладовках нельзя хранить горюче смазочные материалы, легковоспламеняющиеся материалы.

- У нас есть поручение правоохранительных органов и министерства строительства Российской Федерации провести проверку, провести работу с управляющей компанией на предмет наличия в этих помещениях взрывоопасных веществ. Это мы, конечно, очень жестко контролируем, – заверила Елена Серая.

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