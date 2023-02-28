От Калининграда до Хабаровска: Как прошел первый Всероссийский фестиваль единоборств

Турнир собрал едва ли не рекордное количество почетных гостей, которые специально приехали поддержать юных спортсменов. Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

Событий такого уровня в спортивной биографии Калининграда, пожалуй, еще не было. 25 февраля физкультурно-оздоровительный комплекс «АВТОТОР-Арена» на несколько часов объединил под своей крышей и будущих звезд, и легенд отечественного спорта. Многократные чемпионы России, Европы и мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, победители Олимпийских игр специально прилетели в наш город, чтобы поддержать участников первого Всероссийского фестиваля единоборств на призы основателя АВТОТОР Владимира Щербакова.

СОЧЕТАНИЕ СИЛЫ И УМА

Официальная пресс-конференция перед церемонией открытия фестиваля началась с заминки. Именитых гостей оказалось так много, что их едва удалось разместить всех вместе.

- Впервые в истории количество олимпийских чемпионов, приехавших в Калининград поддержать наше мероприятие, превышает количество мест на сцене. Такого еще не было! – не без чувства гордости подчеркнул основатель АВТОТОР Владимир Щербаков.

Стоит сказать, что многочисленные почетные гости представляли не только виды спорта, связанные с единоборствами. Палитра оказалась максимально разнообразной.

- Древние греки говорили: «Спорт – это сочетание силы и ума», - напомнил 6-й президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов. - Хочу сказать спасибо организаторам за то, что не забыли про нас, шахматистов. Здесь, в Калининграде, мы видим, что число тех, кто играет в шахматы, растет. И отдельное спасибо за этот спортивный дворец, Владимир Иванович!

Прославленный советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов подтвердил: от «АВТОТОР-Арены» он тоже остался в полном восторге:

- Не думал, что меня можно удивить! Такого спортивного комплекса нигде в мире нет. Хочу сказать родителям и ребятам, которые здесь тренируются – представьте себе, это лучшее место на планете Земля для того, чтобы растить своих детей в таких уникальных условиях, и за это благодарность Владимиру Ивановичу Щербакову. В этом комплексе нет ни одной детали, которая бы ни была выполнена с душой. Этот пример я буду приводить везде, где бы я ни был. Надеюсь, что фестиваль станет ежегодным, и здесь начнут свою карьеру будущие великие спортсмены!

Приезд такого количества звезд спорта ожидаемо вызвал ажиотаж среди участников фестиваля. Каждый стремился получить автограф или даже сфотографироваться со знаменитостями и те старались по мере возможности никому не отказать.

ЗА МЕДАЛЬЮ ЛЕТЕЛИ 9000 КМ!

Побороться за победу на фестиваль съехались более 450 спортсменов в возрасте до 18 лет. На ковры вышли представители двух десятков регионов и городов нашей страны – Калининградской области, Республики Коми, Татарстана, Дагестана, Марий Эл, Хабаровского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Томской, Брянской, Тульской, Воронежской и других областей.

Поединки проходили по пяти видам единоборств - дзюдо, самбо, вольной и греко-римской борьбе и современному панкратиону. Кроме традиционных медалей, все победители и призеры получили щедрые награды: по 30 тысяч рублей за первое место, по 20 - за второе и по 10 за третье.

На ковры «АВТОТОР-Арены» вышли представители двух десятков регионов и городов нашей страны. Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

Общий призовой фонд, учрежденный Владимиром Щербаковым, составил 3,5 миллиона – впечатляющая сумма даже по меркам крупных профессиональных турниров.

В самый долгий путь по завершению турнира отправилась серебряная медаль, завоеванная участником соревнований по греко-римской борьбе Арсением Обласовым. Борец прилетал к нам из Хабаровского края, преодолев расстояние более 9000 километров!

- Мы первый раз в Калининграде. Собирались еще в прошлом году, но тогда не получилось, а теперь вот точно не зря столько летели, - рассказал тренер команды хабаровчан Дмитрий Докучаев. – И мне, и ребятам все очень понравилось. Поверьте, мы много где в стране были, но такого масштабного комплекса как «АВТОТОР-Арена» еще не видели. И уровень соревнований тоже оказался очень серьезным. В нашем виде спорта, например, в соперниках были чемпионы Европы и спортсмены первой пятерки сборной России. Выиграть медаль при таком соперничестве – дорого стоит!

Несмотря на жесточайшую конкуренцию со стороны «больших» городов регионов, добиться успеха на фестивале смогли и ребята, что называется, из провинции. Так, команда дзюдоистов спортшколы Правдинска Калининградской области (население этого городка – всего четыре тысячи человек) завоевали сразу две бронзовые медали.

- Даже не представлял, что у нас в области есть такой шикарный спортивный комплекс, - признался тренер ребят Василий Кацер. – Все было на высшем уровне, а появление на турнире легендарных спортсменов вообще стало для нас полной неожиданностью. Для мальчишек это, конечно, всегда дополнительный стимул. Ну а мы, надеюсь, еще раз доказали, что даже в маленьких населенных пунктах можно развивать все виды борьбы. Интерес к этим видам спорта сейчас огромный.

Победители и призеры получили свои заслуженные награды из рук легенд отечественного и мирового спорта. Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

- Калининград – это борцовский регион, и не случайно, что именно здесь проходит такой великолепный фестиваль, - поделился мнением почетный гость фестиваля, один из самых титулованных борцов вольного стиля в истории Бувайсар Сайтиев. - Великие братья Белоглазовы родились и первые шаги в своем спорте сделали именно в Калининграде. Также мне хотелось бы вспомнить Андрея Шумилина, которого сегодня с нами нет. Я имел честь много лет находиться с ним в одной команде. Сегодня Калининград представляет Муса Евлоев - олимпийский чемпион. Такой праздник, уверен, станет толчком к росту популярности как нашего любимого вида спорта, так и других.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Судя по всему, есть шансы, что Всероссийский фестиваль единоборств не останется просто ярким разовым событием. Поддержку организаторам оказали Федерация спортивной борьбы России, министерство спорта Калининградской области, региональный Центр спортивной подготовки сборных команд, Федерация самбо и дзюдо Калининградской области и областная Федерация спортивной борьбы. И, как заявили функционеры, они приложат все усилия, чтобы турнир стал традиционным.

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко уверена: мероприятия подобного формата самым позитивным образом сказываются на популяризации спорта среди молодежи.

- В прошлом году соревнования проводились только по самбо, и желающих было большое количество. Сегодня мы увидели огромный интерес, ведь сегодня не просто соревнования - это настоящий спортивный праздник. И когда на таком празднике присутствует огромное количество Олимпийских чемпионов и чемпионов мира, в том числе калининградских чемпионов, это дает свои результаты, - отметила она.

Владимир Щербаков в свою очередь заверил – АВТОТОР продолжит и дальше активно инвестировать в спорт. Строительство и оснащение оборудованием ФОКа (объект стоил компании больше 2,6 млрд рублей) было только первым шагом. Уже в марте рядом с ареной начнется строительство двух отелей на 380 мест, что позволит приезжать сюда и тренироваться и членам сборных команд, и начинающим спортсменам. Также этой весной откроется крупный Центр пляжного спорта - один из немногих в России. Заниматься все желающие смогут совершенно бесплатно.

- К лету мы хотим открыть рядом с нашей ареной еще и туристический парк, - раскрыл карты Владимир Щербаков. - Поставим в лесу полтора десятка вигвамов, чтобы можно были приезжать с детьми - как раньше, когда мы ходили семьями в походы на природу. Можно будет приехать, отдохнуть, поиграть в волейбол или футбол, потренироваться. И все это – максимально безопасно, под охраной и видеонаблюдением. Приглашаем всех!