Как в 1987-м в Калининграде устроили брейк-фестиваль – один из первых в СССР

Калининградцы на фоне Дома связи демонстрируют свои навыки в брейке – как в верхнем, так и в нижнем. Фото: из соцсетей

Мощный импульс придал, в частности, фильм «Курьер». В широкий прокат он вышел летом 1987-го. И стал хитом в том числе потому, что режиссер Карен Шахназаров не пожалел пленки на показ модного увлечения советской молодежи – брейка.

Танец роботов из фильма «Курьер» 1987 года впечатляет и современного зрителя. Фото: кадр из фильма

Надо сказать, что наш западный форпост, традиционно в числе первых подпадавший под новые веяния «оттуда», и тут оказался в авангарде. Так что свои мастера брейка появились у нас задолго до «Курьера». А в феврале 1987-го в Калининграде даже был устроен брейк-фестиваль – один из первых в СССР.

Состоялся он на базе кинотеатра «Родина». А в числе участников был коллектив из Риги под руководством Аллы Духовой. Да-да, той самой, которая создала «Тодес». К слову, до его появления в те дни оставалось уже всего ничего. Но тогда Духова приехала к нам еще с «Экспериментом» – чисто девчачьим танцевальным проектом. Который, впрочем, тоже вызвал у публики бурю восторга.

Фестиваль ожидаемо привлек еще большее внимание к брейку, многие захотели научиться так двигаться. Только где? Вот, например, какое письмо в газету написала одна калининградская школьница: «Недавно наш класс проводил вечер, принесли магнитофон. Однако когда зазвучала музыка, выяснилось, что никто из нас не умеет танцевать под мелодии в быстром темпе. Мы попрыгали, подергались, но все это скоро наскучило…»

Ребята решили, что должны освоить спортивные танцы, и прежде всего – брейк. Только куда бы они ни обращались, нигде такому не обучали. Нет, вообще выбор в танцевальных студиях был широкий: и народные танцы, и классические, и современные бальные. Однако брейк там не жаловали.

Ну, наверное, школьникам в итоге подсказали, что во Дворце культуры рыбаков (ныне – Музыкальный театр) работает театр пантомимы и пластики. Там и базировались местные брейкеры. А между тем на наших танцплощадках брейк кое-где начали… запрещать. Мол, что за странные, мягко говоря, изломы? Невольно вспоминается Высоцкий: «Завцеха наш товарищ Сатюков недавно в клубе так скакал».

В связи с подобными фактами чиновникам даже пришлось давать разъяснение в печати. Дескать, запрещать брейк ни в коем случае не нужно. Не делайте из него запретный плод, еще больше привлекая к нему внимание. Причем есть все основания полагать, что мода на этот танец быстро пройдет и он забудется. Как в свое время забылись твист или шейк.

Что ж, мудрецы из областного управления культуры не ошиблись. И уже вскоре «широкие слои» молодежи переключились на ламбаду. Век массового интереса к которой оказался, кстати, еще короче.

40 лет назад:

С возвращением, ваше величество!

Органная история в янтарном крае оборвалась после войны вместе с прежней жизнью. И казалось – уже навсегда. Но мало-помалу утверждалась мысль, что не все чужое – чуждо. И если раньше, например, полуразрушенную бывшую кирху Святого Семейства вполне могли снести, то в 1977 году было решено ее «реконструировать под репетиционный зал хорового общества».

По ходу дела объект вырос до концертного зала камерной музыки. Открыли его 22 августа 1980-го. А на презентации прозвучало, что новую концертную площадку планируется еще и органом дополнить.

Это и сегодня было бы непросто сделать, тогда же – архисложно. В нашей стране органы не строили. А чтобы купить импортный, требовалось ждать лет 20 – такая в ту пору выстроилась очередь из регионов, тоже желавших иметь у себя органный зал. Однако мэр Калининграда (председатель горисполкома) Виктор Денисов справился и с этой задачей.

Ему удалось «заманить» к нам Василия Кухарского, который был не только заместителем министра культуры СССР, но и членом Союза композиторов. И, посетив наш концертный зал, Кухарский пообещал оказать содействие в том, чтобы Калининград обрел орган.

Построили его в Чехословакии. Собирали и настраивали орган тоже специалисты фирмы «Ригер-Клосс». Также тогда концертный зал «развернулся» на 180 градусов. Ведь до этого сцена находилась там, где теперь амфитеатр, а на том месте, где ныне располагается орган, в 1980-82 годах был балкон для зрителей.

Презентация первого калининградского органа состоялась 19 ноября 1982-го. Фото: Калининградская областная филармония

Премьера органа состоялась 19 ноября 1982-го. В тот вечер произведения Баха исполнил солист Московской государственной филармонии Гарри Гродберг. Он тоже приложил руку к тому, чтобы в Калининграде появился орган. А потом на протяжении многих лет приезжал к нам, чтобы поиграть на этом инструменте, который называл своим любимым.

Гарри Гродберг тоже приложил руку к тому, чтобы в Калининграде появился орган. Фото: Калининградская областная филармония

50 лет назад:

Миллионерша с автовокзала

14 ноября 1972-го экономист Краснознаменского хлебозавода Галина Комарова подошла к кассе на Калининградском автовокзале, чтобы купить билет на автобус, следующий до ее родного города. Но когда настала очередь Комаровой, кассир вдруг начала поздравлять девушку.

Галина Комарова возвращалась в Краснознаменск из командировки и оказалась юбилейным пассажиром. Фото: Архив автора

Как выяснилось, возвращавшаяся домой из командировки Галина стала миллионным пассажиром областных маршрутов дальнего следования. Растерявшейся от неожиданного внимания «юбилярше» вручили сувенир и бесплатный билет. После чего ее и остальных пассажиров помчал в Краснознаменск комфортабельный «Икарус-250».

Отметим, что автовокзал на тот момент работал всего год – открытие его состоялось 3 ноября 1971-го. Тем не менее, как видим, за 12 месяцев он успел обслужить миллион пассажиров. Хотя народу в области жило куда меньше: если сегодня калининградцев уже за миллион, то тогда – около 750 тысяч. Правда, личных машин у нас тоже имелось еще мало. Потому, наверное, нагрузка на автобусы была повыше, чем сейчас.