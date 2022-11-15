Папа 7-миллиардного жителя Земли: Мне главное, чтобы у моего Пети все было хорошо

Петр Николаев успешен в учебе, занимается плаванием и танцами. Фото: семейный архив.

Во вторник, 15 ноября, пресс-служба ООН сообщила, что количество людей на нашей планете достигло 8 миллиардов. В организации добавили, что для увеличения населения Земли с 7 до 8 млрд человек понадобилось 11 лет, причем большую часть прироста дали Азия и Африка, а вклад Европы назван отрицательным.

Сколько подарков!

Для калининградцев такие «отметины» - каждый раз повод вспомнить о Петре Николаеве, родившемся в Калининграде в 2011 году. Именно его комиссия ООН признала тогда 7-миллиардным жителем Земли.

Мальчик появился на свет у калининградки Елены и ее мужа Алексея Николаевых. И семья тогда мгновенно прославилась. О 7-миллиардном жителе Земли писали все, Петя стал суперпопулярным. К роддому съехались журналисты из самых дальних уголков России, прилетели даже репортеры из Японии. Навестил маму и Владимир Путин. Он поздравил и оставил автограф на память.

После рождения Пети семье Николаевых вручили сертификат на 100 тысяч рублей и новую стиральную машину. Главным подарком стала 4-комнатная квартира в новостройке.

Самым забавным был презент от фермеров Африки – они прислали для Пети целую тонну апельсинов.

Уже после рождения малыша и всех радостных событий его маме Елене поставили страшный диагноз - онкология. Начались обследования и лечение, химиотерапия, несколько поездок в Москву, операция, опять химия… Лены не стало в 2016 году.

Папина гордость

Пете Николаеву сейчас 11 лет, день рождения он отметил 31 октября. Учится в школе № 46. Домой носит четверки и пятерки. Учителя на него не жалуются. Да и папа гордится.

- Я увидел новости о том, что население Земли выросло до 8 миллиардов. Честно, думал, раньше это произойдет с такими темпами прироста в мире. Я делал прогноз, что это случится через 8 лет. Прогноз не оправдался. Тогда специалисты, правда, говорили, что потребуется 12 лет. А получилось, что прошло 11, - говорит папа Пети Алексей Николаев. – Вообще, мне главное, чтобы у моего Пети все было хорошо. Учится он хорошо, ходит в бассейн «Юность», это ему очень нравится. Еще занимается эстрадными танцами. Это ему уже не так сильно нравится, но успехи есть. Недавно он с группой участвовал в конкурсе и занял призовое место.

Словом, наш Петр Николаев достойно несет звание семимиллиардного жителя планеты. Так держать!

В ООН полагают, что для достижения отметки в 9 миллиардов человечеству потребуется около 15 лет.