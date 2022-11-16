Александр Федоров: Юбилей Канта будем отмечать всей страной

По словам Александра Федорова, сейчас вся масштабная схема Балтийского федерального университета сконцентрирована в четырех основных центрах компетенции. Фото: Александр Подгорчук

О новом кампусе

- Этим проектом мы занимались с начала 2020 года. Это была наша инициатива, в которую мало кто верил. Мы отлично отработали сюжет и очень ответственно, с четвертого раза, попали в точку с нашим калининградским архитектором Артуром Сарницем, создали действительно уникальную концепцию и дизайн.

Нам понадобилось 10 минут презентации в 2020 году, чтобы в идею поверил губернатор, пять минут презентации, чтобы в нее поверил федеральный министр, и две минуты, чтобы в нее поверил председатель правительства. Президент в нее поверил за 30 секунд. Поэтому, когда нам говорят, что есть что-то невозможное, мы не согласны.

Первые действия по строительству начнутся уже в этом году. Прошла встреча всех сторон в присутствии губернатора Калининградской области. Мы определили первые этапы действий и зоны ответственности. По распоряжению правительства, в первом квартале 2026 года мы должны ввести объект в эксплуатацию. Общая сумма, запланированная из всех источников, 18 миллиардов рублей.

О 300-летии Канта

- Указ президента № 300 о праздновании юбилея действует. Все то, что было запланировано, сейчас обретает смысл и получает финансирование. Например, мы приступаем к реализации любопытной вещи и хотели бы, чтобы в этом приняли участие широкие слои специалистов. Это создание нового памятника Канту к 2024 году. Точнее, памятника «трем критикам» - основным трудам мыслителя, где он развивает свой взгляд на природу человека и познания, этики и эстетики. Хотелось бы, чтобы те, кто будет его создавать, сформулировали новое суждение о том, что такое Кант для России и что такое Россия для Канта.

Является ли Кант недружественным России? Нет. Как я и сказал, мы, в отличие от наших коллег за пределами нашей Родины, испытываем глубокое уважение к наследию, созданному западноевропейской цивилизацией, и не занимаемся культурой отмены. Кант не просто символ. Это одна из крупнейших величин, из которых сложилась история идей всего человечества. Взять и исключить философию Канта - это немыслимое дело, никому такое в голову не придет.

В 2024 году мы не только университетом, не только городом Канта, но всей страной будем праздновать его юбилей.

Про популярные специальности

- За прошедшие три года БФУ увеличил численность студентов на три тысячи человек. Это много. Это требует и увеличения профессорско-преподавательского состава, и абсолютно других логистик управления основным процессом, и изменения инфраструктуры - откуда и появилась тематика кампуса.

Впервые за всю историю этого направления IT-специальность вышла в лидеры по конкурсу на одно место. Так что с айтишниками в России все будет неплохо. Вслед за ними [по конкурсу] у нас идут лингвисты, журналисты, политологи. Следующее место занимает медицина.

Про Военно-учебный центр

- Военно-учебный центр представляет собой инфраструктуру для реализации конституционного права и обязанности гражданина по защите Родины. Дело абсолютно добровольное, на учебу в ВУЦ существует отдельный конкурс, в этом году - четыре человека на место из числа студентов Балтийского федерального университета, начиная со второго курса.

В центре представлены все направления подготовки, за исключением медицинского. Позже появится и офицерская подготовка, потом - мы приложим к этому усилия - научный взвод. Обучение отвечает тому, чтобы человек понял, что такое армия, приобрел необходимые навыки и, не отрываясь от учебы в университете, получил военно-учетную специальность.

ВУЦ, конечно же, это в том числе и центр патриотического воспитания. В Балтийском федеральном университете военной кафедры прежде не было.

Про дружбу народов

- Мы не уронили, а, наоборот, нарастили число иностранных студентов. Если студенты из других регионов России побоялись - именно так, именно в такой формулировке - приехать в Калининград, то студенты из других стран - нет. Рост студентов из Казахстана, Узбекистана, Китая (мы перевалили за сто китайских студентов) и студентов из Индии продолжился. Да, проблемы с банковскими переводами есть, мы их решаем где-то удачно, где-то неудачно.

То, что мы поддержали рост численности иностранных студентов за прошедшую приемную кампанию на один процент и достигли 14 процентов от общего количества иногородних студентов, безусловно, успех.

О будущем университета

- Та структура университета, которая складывалась в предшествующие десять лет, была заточена под другие цели. Позволю себе такое суждение. Университет в Калининграде появился только в 2011 году. Что произошло? Университет стал федеральным и сформировал первую, очень продуманную стратегию развития. Десять лет она реализовывалась и, в принципе, достигла определенных успехов. Что-то получилось, что-то не получилось. Но университетское ядро обрело свои черты, и сейчас, опираясь на него, мы делаем следующий шаг. В этом шаге структурная реформа уже прошла. В течение полутора-двух лет мы будем доводить ее до совершенства, ликвидировать огрехи, делать ее максимально эффективной. Самый главный критерий эффективности этой системы - качество создаваемого совместно преподавателями и студентами образовательного продукта и тех компетенций, что получают наши дети. Это исключительно кооперативный труд. По отдельности ни преподаватель, ни студент не может создать образовательный продукт мирового уровня, не может создать обновленную российскую систему высшего образования.

Сейчас вся масштабная схема Балтийского федерального университета сконцентрирована в четырех основных центрах компетенции, они называются образовательно-научные кластеры. В составе каждого из них - высшая школа. Всего у нас четыре кластера, 13 высших школ и колледж. Образовательно-научные кластеры называются так: ОНК «Медбио», ОНК «Институт высоких технологий», ОНК «Институт образования и гуманитарных наук» и ОНК «Институт управления и территориального развития».

Новая композиция и отвечает на те вызовы, которые формируются в рамках того, что мы называли Болонская система, и в рамках того, что мы называем пока не очень удачным термином «Постболонская система». Во-первых, это возможность перехода с программы на программу как внутри кластера, так и между кластерами. Во-вторых, это возможность перехода из кластера в кластер после окончания бакалавриата - в новую магистратуру или даже формирование новых магистратур. Мы не исключаем такую возможность, что студенты с преподавателями предложат новые магистратуры и мы их запустим вместе с ними. Это возможность достижения очень сложного эффекта, что называется «сегодня в лаборатории - и сегодня же в аудитории». Это неразрывность науки и образования, потому что все научные лаборатории БФУ сейчас включены в кластеры, станут частью образовательного процесса и не будут больше стоять отдельно. И это, конечно, цифровая история.

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