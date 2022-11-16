Климатический апокалипсис: под воду уйдут Балтийск, Светлый и Зеленоградск

Многие специалисты уверены, что гораздо большую опасность для побережья сейчас представляет не изменение климата, а штормовые явления. Фото: Александр КАТЕРУША

«Климатический ад», о котором недавно говорил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, если что, почувствуют и россияне. Под угрозой, в частности, наша родная Калининградская область.

- В ближайшее десятилетие уровень воды может подняться на десятки сантиметров, - объясняет замдиректора Института физики атмосферы, академик РАН Владимир Семенов. - Это будет означать, что на пологих пляжах береговая линия может сместиться на сотни метров. К поднятию уровня воды добавляется высота волн, которую также нужно учитывать.

Море подступит к Окружной

Калининградские ученые тоже обеспокоены, хотя настроены не так пессимистично.

- Прогнозы, которые дают официальные лица, в какой-то мере вынужденные, чтобы привлечь внимание общественности и только, - уверен кандидат географических наук Николай Белов, доцент Высшей школы живых систем Института медицины и наук о жизни БФУ имени Канта. - Действительно, фиксируется ускорение повышения уровня моря, что связано не только с глобальными климатическими изменениями, но и с особенностью геологического строения нашего региона. Но это не метры, а сантиметры в год. Озвученный Гутерришем прогноз – самый пессимистичный. Если его рассмотреть в теории, то в случае апокалипсиса затопит прежде всего города Балтийск и Светлый. Однако важно понимать, что это не фильм-катастрофа, когда за одну ночь все происходит. Даже в самых пессимистичных прогнозах речь идет о десятилетиях. Расчеты существуют разные, и, соответственно, определяется разное время реагирования органов власти. Предусматривается отселение людей, какие-то компенсации и так далее.

Глобальная климатическая катастрофа отразится на той части балтийского побережья, где расположены наши любимые пляжи. Разве что Светлогорску может повезти, поскольку он расположен на высотах.

- Если рассматривать апокалиптические прогнозы, Куршская и Балтийская косы просто перестанут существовать, превратившись в цепочку островов, - говорит Белов. - Зеленоградск и частично Пионерский тоже под угрозой. Сильнейшие разрушения будут в районе Донского и Янтарного. До центра Калининграда море вряд ли дойдет, остановившись где-то в районе Окружной дороги. Все это не то чтобы научная фантастика, просто один из вариантов возможного развития событий. Ужасаться этому не стоит, а держать в уме надо. Совсем отметать подобную вероятность нельзя. Хотя прозвучавший прогноз намеренно усилен, чтобы привлечь внимание к вопросам климатических колебаний.

Пока главная угроза - штормы

В завершение Николай Белов отметил, что куда большую опасность для Калининградской области пока представляет не повышение уровня Мирового океана, а усиление штормовой активности на Балтике. Вспомнить хотя бы минувшую зиму - таких ударов стихии наш регион прежде не испытывал. В результате все калининградское побережье оказалось разрушено в той или иной степени. А хуже всего ситуация, напомним, сложилась в Куликово, где пляж оказался полностью уничтожен, сильно подмыло склоны и в итоге сотни сосен сползли вниз. Показательной стала и ситуация на Куршской косе. Там берегозащитные сооружения, которые оказывались эффективными все предыдущие годы, были снесены всего за один штормовой сезон.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Опасность сильно преувеличена»

Олег Басс, кандидат географических наук, доцент Института высоких технологий БФУ им. И. Канта:

- Опасность повышения уровня Балтийского моря для морского побережья в пределах Калининградской области в результате климатических изменения явно преувеличена. По наблюдениям за уровнем моря, которые ведутся на нашей акватории (порт Балтийск) с 1841 года, уровень до последнего времени ежегодно повышался 1,8-3,3 мм/год, причем максимальный прирост отмечался в конце ХIХ века.

Да, в настоящее время отмечается заметный прирост уровня на 3-4 миллиметра в год. Но следует отметить, что даже такой масштаб воздействия не может оказать заметного влияния на наши берега. Разрушение вызывают явления, в несколько десятков раз превышающие ежегодное повышение уровня моря - штормовые нагоны. Превышение над средним уровнем моря на 1,3-1,5 метра в сочетании со штормовым волнением приводят к разрушению берегов.

Приведу пример. Недавно геодезическими методами измерили положение среднего многолетнего уровня моря относительно верхнего среза волнорезов постройки 1924-1927 годов в районе Зеленоградска, проектные отметки которых известны из литературы. В результате определено повышение уровня +0,29 метра за почти столетний период, а существенного смещения береговой линии не наблюдается.

Разрушаемые берега нуждаются в инженерной защите от штормового воздействия!