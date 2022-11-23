Цены в Калининграде: Женские сапоги подорожали на 10 процентов, мужские куртки и салфетки подешевели

Женские сапоги возглавили рейтинг подорожавших товаров за месяц. Фото: Виктор Сергеев

Калининградстат опубликовал индексы потребительских цен на непродовольственные товары в Калининградской области в октябре 2022 года и сравнил их с ценами в сентябре этого года и в октябре прошлого.

ЧТО ПОДОРОЖАЛО ЗА МЕСЯЦ

В октябре на первой строчке рейтинга подорожавших непродовольственных товаров в Калининградской области оказались женские зимние сапоги. За месяц они выросли в цене на 9,75 процента. На второй позиции - утепленные комбинезоны для детей до одного года, ставшие дороже в среднем на 8,54 процента.

На третьем месте разместилась туалетная бумага, которая стала дороже более чем на 7 процентов. На четвертом – женские демисезонные пальто, которые подорожали на 7 процентов. Замыкает пятерку тарированный цемент, он подорожал почти на 7 процентов.

Женские пальто за месяц выросли в цене на 7 процентов. Фото: Виктор Сергеев

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО ЗА МЕСЯЦ

Наиболее значительное снижение цены в октябре в регионе зафиксировано на влажные салфетки, они подешевели на 7,64 процента. На второй позиции оказались мужские кожаные куртки потерявшие в цене 7 процентов.

Светодиодные лампы подешевели на 6,39 процента, трикотажные костюмы для детей ясельного возраста – на 5,67 процента. Кухонные бытовые плиты стали дешевле на 5,65 процента.

ЧТО ПОДОРОЖАЛО ЗА ГОД

В годовом рейтинге наиболее подорожавших товаров на первом месте оказался уголь. Твердое топливо в октябре 2022 года стоит на 71 процент дороже, чем в октябре 2021 года. Почти на 70 процентов за год подорожали одноразовые шприцы, а оконные стекла стали дороже на 54 процента. Лампы накаливания подорожали почти на 50 процентов, так же как и пена для бритья.

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО ЗА ГОД

Самым подешевевшим товаром за год в октябре стали древесно-стружечные плиты, потерявшие в цене 36,76 процента. На втором месте оказался препарат для снижения артериального давления эналаприл, он подешевел на 28,34 процента.

На третьем месте также лекарство – ацетилцистеин, ставшее дешевле на четверть. На 15 процентов подешевели обрезная доска и газовое моторное топливо.