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Общество23 ноября 2022 11:10

Цены в Калининграде: Женские сапоги подорожали на 10 процентов, мужские куртки и салфетки подешевели

Калининградстат представил обзор по месячной динамике средних цен на непродовольственные товары
Виктор Сергеев
Женские сапоги возглавили рейтинг подорожавших товаров за месяц.

Женские сапоги возглавили рейтинг подорожавших товаров за месяц.

Фото: Виктор Сергеев

Калининградстат опубликовал индексы потребительских цен на непродовольственные товары в Калининградской области в октябре 2022 года и сравнил их с ценами в сентябре этого года и в октябре прошлого.

ЧТО ПОДОРОЖАЛО ЗА МЕСЯЦ

В октябре на первой строчке рейтинга подорожавших непродовольственных товаров в Калининградской области оказались женские зимние сапоги. За месяц они выросли в цене на 9,75 процента. На второй позиции - утепленные комбинезоны для детей до одного года, ставшие дороже в среднем на 8,54 процента.

На третьем месте разместилась туалетная бумага, которая стала дороже более чем на 7 процентов. На четвертом – женские демисезонные пальто, которые подорожали на 7 процентов. Замыкает пятерку тарированный цемент, он подорожал почти на 7 процентов.

Женские пальто за месяц выросли в цене на 7 процентов.

Женские пальто за месяц выросли в цене на 7 процентов.

Фото: Виктор Сергеев

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО ЗА МЕСЯЦ

Наиболее значительное снижение цены в октябре в регионе зафиксировано на влажные салфетки, они подешевели на 7,64 процента. На второй позиции оказались мужские кожаные куртки потерявшие в цене 7 процентов.

Светодиодные лампы подешевели на 6,39 процента, трикотажные костюмы для детей ясельного возраста – на 5,67 процента. Кухонные бытовые плиты стали дешевле на 5,65 процента.

ЧТО ПОДОРОЖАЛО ЗА ГОД

В годовом рейтинге наиболее подорожавших товаров на первом месте оказался уголь. Твердое топливо в октябре 2022 года стоит на 71 процент дороже, чем в октябре 2021 года. Почти на 70 процентов за год подорожали одноразовые шприцы, а оконные стекла стали дороже на 54 процента. Лампы накаливания подорожали почти на 50 процентов, так же как и пена для бритья.

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО ЗА ГОД

Самым подешевевшим товаром за год в октябре стали древесно-стружечные плиты, потерявшие в цене 36,76 процента. На втором месте оказался препарат для снижения артериального давления эналаприл, он подешевел на 28,34 процента.

На третьем месте также лекарство – ацетилцистеин, ставшее дешевле на четверть. На 15 процентов подешевели обрезная доска и газовое моторное топливо.

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