«Единая Россия»: Главы отстающих регионов по капремонту школ должны принять меры

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В ходе проведения ВКС с Минпросвещения секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак напомнил, что в 2023 году должны быть капитально отремонтированы 1527 школьных зданий, но контракты на проведение работ подписаны немногим более чем по 50% объектов.

До 20 марта во всех субъектах Российской Федерации должны быть выбраны подрядчики, участвующие в программе, заявил Турчак. В случае несоблюдения указанного срока финансирование, выделенное на программу капремонта, перераспределят на регионы, выполняющие работы качественно и в срок.

Секретарь генсовета ЕР рассказал, что в 1164 школах в этом году только приступят к ремонту. В 363 школах будут продолжать работы, начатые в минувшем году в рамках двухлетнего цикла. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Документация не размещена по 28 объектам, расположенным в следующих регионах: Алтай, Пермский край, Приморье, Кабардино-Балкария, Севастополь, Удмуртия, Иркутская, Свердловская области и Чувашия.

«Просил бы руководителей отстающих регионов срочно принять исчерпывающие меры для исправления ситуации», – заявил Турчак.

Секретарь генерального совета ЕР акцентировал внимание на приграничных субъектах страны. В Брянской, Белгородской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму успешно справляются с реализацией программы, невзирая на имеющиеся сложности.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, в зоне риска находится ряд регионов, в которых запланировано строительство новых школ. Он обратился к ЕР с просьбой об организации контроля по этим объектам.

В Дагестане Андрей Турчак и Сергей Кравцов проведут заседание с региональными властями и ответственными за строительство и ремонт школ.

Что касается срыва сроков по контрактации на капремонт школ в КБР, здесь Турчак отметил, что «Единая Россия» не нуждается в депутатах, которые должным образом не контролируют работы и не выполняют свои обязанности.

Кроме того, секретарь генсовета отметил, что в ходе предварительного голосования в ЕР проведут анализ работы действующих депутатов по партийным проектам. Его результаты будут учтены для тех, кто примет решение переизбраться на новый срок, сообщает сайт ER.RU.

Программа капремонта школ, реализуемая «Единой Россией» вместе с Минпросвещения, является частью народной программы партии. Она была запущена президентом на съезде ЕР в 2021 году. В ней принимают участие свыше 7300 школ. С 2023 года в программу были включены новые регионы.

«В Калининградской области в 2022 году в программу капремонта попали и были отремонтированы две школы: Славянская средняя школа Полесского городского округа и черняховская гимназия № 2. Регулярно «Партийный десант» совершал выезды на объекты, проводил мониторинг работ, помогал оперативно решать сложные вопросы.

В 2023 году школы региона не вошли в программу капитального ремонта. Министерством образования региона подано еще 5 заявок на получение финансирования из федеральной программы капитального ремонта школ. Выбрано пять учреждений Славского, Черняховского, Гвардейского, Озерского округов и города Калининграда. В случае одобрения заявок капремонт школ будет запланирован на 2024 год», – рассказал координатор партийного проекта «Новая школа» в Калининградской области Василий Борзенков.