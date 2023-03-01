Матч века, хакерская драма, битва шпионов в Берлине: Какие фильмы и сериалы будут снимать в Калининграде в этом году

Уже много лет наша область является крайне популярным местом для кинематографистов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пару месяцев назад в орденском замке Тапиау, где еще относительно недавно располагалась тюрьма, был замечен известный актер Кирилл Плетнев. Он изучал замок, рассматривал уникальную коллекцию холодного оружия, с одним из боевых топоров даже сфотографировался. Почти как персонаж фильма «Викинг», в котором сыграл актер. Но, как выяснилось, Плетнев заехал в Тапиау не только, а точнее, не столько как турист. Дело в том, что съемочная группа сериала «Оффлайн», в котором Плетнев выступает режиссером, ищет натуру для второго сезона проекта. Первый сезон, снимавшийся в том числе в Калининградской области, судя по рейтингам, имел успех у зрителей, поэтому нет ничего удивительного, что кинематографисты решили не останавливаться на достигнутом. И, по всей видимости, съемки вновь пройдут на нашей земле.

Детективы, триллеры и не только

Уже несколько лет Калининградская область является крайне популярным местом для кинематографистов. У нас снимают и мелодрамы, такие как, например, «Хочу замуж!» с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем, и детективы («Васнецова», «Кошка»), и леденящие души триллеры («Бухта страха», «Водяной», «Коса»), и мрачные ленты в жанре нуар («Налет», два сезона «Преступления»), и образцы военного кино («По законам военного времени-5», «Диверсант. Последний штурм»). Некоторые проекты становятся очень популярными. Например, многосерийная картина «Желтый глаз тигра» - о так называемой «янтарной мафии» 1990-х годов – покорила сердца зрителей в разных уголках нашей страны. Ее регулярно крутят различные телеканалы.

Словом, прибалтийская натура подходит для совершенно разных жанров. Как говорят и режиссеры, и актеры, Калининградская область очень самобытна. Здесь переплетаются совершенно разные стили архитектуры и совершенно сногсшибательная природа. А значит, великолепная картинка обеспечена. А это уже если не половина, то существенная часть успеха киноленты или сериала.

А еще рибейты

Немаловажным фактором, подогревающим интерес кинематографистов к самому западному российскому региону, является система компенсаций части затрат на съемки – так называемые рибейты. Эта система действует в области с 2017 года, и практически каждый более-менее серьезный проект получил свою долю компенсации. Рекордсменом же по части бюджетной поддержки является самый последний проект – кинолента Николая Лебедева «Нюрнберг», посвященная историческому судебному процессу 1945 года. По словам руководителя «Фестивальной дирекции Калининградской области» Ольги Акоповой, создатели этого фильма получили компенсацию в размере 10,6 млн рублей, что составило около 20 процентов от затрат на съемки в Калининградской области.

- Одним из условий предоставления рибейта было то, что премьера фильма состоится в Калининградской области, - рассказал первый заместитель председателя регионального правительства Илья Баринов.

Так и вышло. Премьера «Нюрнберга» недавно прошла в Светлогорске («Янтарь-холл» был заполнен под завязку), а начиная со 2 марта фильм можно будет увидеть в российских кинотеатрах.

И, надо сказать, это взаимовыгодное сотрудничество. Кинокомпании выигрывают в деньгах, а область увеличивает свою популярность, что сказывается на росте числа туристов, посещающих регион. Плюс во время съемочного процесса зарабатывают гостиницы, кафе, рестораны и прочий малый бизнес. А еще активные съемки позволили в Калининградской области, по сути, создать собственную киноиндустрию. У нас уже появились свои профильные специалисты, а тысячи калининградцев дебютировали в кино в качестве актеров массовки.

- При съемке самой масштабной сцены в фильме «Нюрнберг» участвовало более 650 человек, - приводит пример Ольга Акопова.

И в нынешнем году калининградские «актеры-массовики» без работы не останутся, потому что съемки кино будут продолжаться.

Новые проекты

- Если говорить о новых проектах, то в Калининградской области, вероятно, будет сниматься двухсерийная картина для Первого канала «Матч века». Съемки также пройдут в Риге или Белграде, - рассказала Ольга Акопова, уточнив, правда, что окончательного подтверждения пока еще нет.

О фильме пока практически ничего не известно, кроме того, что это будет спортивная, точнее, шахматная драма. И тут можно предположить, о чем пойдет речь. «Матчем века» называют командный шахматный турнир, который проходил в Белграде с 29 марта по 5 апреля 1970 года и в котором сошлись сборная СССР и сборная мира. Турнир этот был наполнен драматизмом. Достаточно сказать, что, проиграв первые четыре партии, советские шахматисты выиграли матч, причем с перевесом всего в одно очко. Словом, ожидается настоящая драма в формате «Движения вверх».

«Матчем века» съемки этого года не ограничатся. Есть надежда, что Кирилл Плетнев отыскал в замке Тапиау (и не только) подходящую натуру для второго сезона сериала «Оффлайн», а значит, мы увидим продолжение увлекательной истории о хакерах и темной стороне интернета.

Кроме того, в этом году у нас пройдут съемки «ГДР» (снимать его начали осенью прошлого года в Выборге, Гродно и Бресте). И если недавно Калининград выступал в роли Нюрнберга, то теперь должен сыграть роль Берлина конца 1980-х годов, где разворачивается отчаянная и бескомпромиссная схватка между спецслужбами. «Берлин бурлит - митинги и протесты, требования об объединении ФРГ и ГДР, совсем скоро падет Берлинская стена. Все это притягивает сотрудников спецслужб разных стран мира. Их главный интерес - документы Штази с досье на мировых политиков, данными об агентурной сети и другими секретами. Эти документы могли оказать кардинальное влияние на Европу, мировую политику в целом и сломать судьбы сотен тысяч людей...» Такова аннотация картины. Не правда ли, захватывает?

Премьера фильма пройдет осенью 2023 года.