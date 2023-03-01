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Звезды1 марта 2023 15:20

Матч века, хакерская драма, битва шпионов в Берлине: Какие фильмы и сериалы будут снимать в Калининграде в этом году

Впереди нас ждут несколько очень интересных проектов
Кирилл Алексеев
Уже много лет наша область является крайне популярным местом для кинематографистов.

Уже много лет наша область является крайне популярным местом для кинематографистов.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пару месяцев назад в орденском замке Тапиау, где еще относительно недавно располагалась тюрьма, был замечен известный актер Кирилл Плетнев. Он изучал замок, рассматривал уникальную коллекцию холодного оружия, с одним из боевых топоров даже сфотографировался. Почти как персонаж фильма «Викинг», в котором сыграл актер. Но, как выяснилось, Плетнев заехал в Тапиау не только, а точнее, не столько как турист. Дело в том, что съемочная группа сериала «Оффлайн», в котором Плетнев выступает режиссером, ищет натуру для второго сезона проекта. Первый сезон, снимавшийся в том числе в Калининградской области, судя по рейтингам, имел успех у зрителей, поэтому нет ничего удивительного, что кинематографисты решили не останавливаться на достигнутом. И, по всей видимости, съемки вновь пройдут на нашей земле.

Детективы, триллеры и не только

Уже несколько лет Калининградская область является крайне популярным местом для кинематографистов. У нас снимают и мелодрамы, такие как, например, «Хочу замуж!» с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем, и детективы («Васнецова», «Кошка»), и леденящие души триллеры («Бухта страха», «Водяной», «Коса»), и мрачные ленты в жанре нуар («Налет», два сезона «Преступления»), и образцы военного кино («По законам военного времени-5», «Диверсант. Последний штурм»). Некоторые проекты становятся очень популярными. Например, многосерийная картина «Желтый глаз тигра» - о так называемой «янтарной мафии» 1990-х годов – покорила сердца зрителей в разных уголках нашей страны. Ее регулярно крутят различные телеканалы.

Словом, прибалтийская натура подходит для совершенно разных жанров. Как говорят и режиссеры, и актеры, Калининградская область очень самобытна. Здесь переплетаются совершенно разные стили архитектуры и совершенно сногсшибательная природа. А значит, великолепная картинка обеспечена. А это уже если не половина, то существенная часть успеха киноленты или сериала.

А еще рибейты

Немаловажным фактором, подогревающим интерес кинематографистов к самому западному российскому региону, является система компенсаций части затрат на съемки – так называемые рибейты. Эта система действует в области с 2017 года, и практически каждый более-менее серьезный проект получил свою долю компенсации. Рекордсменом же по части бюджетной поддержки является самый последний проект – кинолента Николая Лебедева «Нюрнберг», посвященная историческому судебному процессу 1945 года. По словам руководителя «Фестивальной дирекции Калининградской области» Ольги Акоповой, создатели этого фильма получили компенсацию в размере 10,6 млн рублей, что составило около 20 процентов от затрат на съемки в Калининградской области.

- Одним из условий предоставления рибейта было то, что премьера фильма состоится в Калининградской области, - рассказал первый заместитель председателя регионального правительства Илья Баринов.

Так и вышло. Премьера «Нюрнберга» недавно прошла в Светлогорске («Янтарь-холл» был заполнен под завязку), а начиная со 2 марта фильм можно будет увидеть в российских кинотеатрах.

И, надо сказать, это взаимовыгодное сотрудничество. Кинокомпании выигрывают в деньгах, а область увеличивает свою популярность, что сказывается на росте числа туристов, посещающих регион. Плюс во время съемочного процесса зарабатывают гостиницы, кафе, рестораны и прочий малый бизнес. А еще активные съемки позволили в Калининградской области, по сути, создать собственную киноиндустрию. У нас уже появились свои профильные специалисты, а тысячи калининградцев дебютировали в кино в качестве актеров массовки.

- При съемке самой масштабной сцены в фильме «Нюрнберг» участвовало более 650 человек, - приводит пример Ольга Акопова.

И в нынешнем году калининградские «актеры-массовики» без работы не останутся, потому что съемки кино будут продолжаться.

Новые проекты

- Если говорить о новых проектах, то в Калининградской области, вероятно, будет сниматься двухсерийная картина для Первого канала «Матч века». Съемки также пройдут в Риге или Белграде, - рассказала Ольга Акопова, уточнив, правда, что окончательного подтверждения пока еще нет.

О фильме пока практически ничего не известно, кроме того, что это будет спортивная, точнее, шахматная драма. И тут можно предположить, о чем пойдет речь. «Матчем века» называют командный шахматный турнир, который проходил в Белграде с 29 марта по 5 апреля 1970 года и в котором сошлись сборная СССР и сборная мира. Турнир этот был наполнен драматизмом. Достаточно сказать, что, проиграв первые четыре партии, советские шахматисты выиграли матч, причем с перевесом всего в одно очко. Словом, ожидается настоящая драма в формате «Движения вверх».

«Матчем века» съемки этого года не ограничатся. Есть надежда, что Кирилл Плетнев отыскал в замке Тапиау (и не только) подходящую натуру для второго сезона сериала «Оффлайн», а значит, мы увидим продолжение увлекательной истории о хакерах и темной стороне интернета.

Кроме того, в этом году у нас пройдут съемки «ГДР» (снимать его начали осенью прошлого года в Выборге, Гродно и Бресте). И если недавно Калининград выступал в роли Нюрнберга, то теперь должен сыграть роль Берлина конца 1980-х годов, где разворачивается отчаянная и бескомпромиссная схватка между спецслужбами. «Берлин бурлит - митинги и протесты, требования об объединении ФРГ и ГДР, совсем скоро падет Берлинская стена. Все это притягивает сотрудников спецслужб разных стран мира. Их главный интерес - документы Штази с досье на мировых политиков, данными об агентурной сети и другими секретами. Эти документы могли оказать кардинальное влияние на Европу, мировую политику в целом и сломать судьбы сотен тысяч людей...» Такова аннотация картины. Не правда ли, захватывает?

Премьера фильма пройдет осенью 2023 года.

КультураКультура: кино