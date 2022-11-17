Хозяева готовы пойти на уступки: Что происходит с арендой жилья в Калининграде

Из-за снижения спроса собственники гораздо охотнее делают скидки арендаторам. Фото: Олег Укладов

На калининградском рынке съема жилья вновь перемены. Федеральные эксперты регистрируют значительное снижение спроса на посуточную аренду, однако местные риелторы делают больший акцент на динамику в сфере долгосрочного съема. Мы изучили последние тенденции и узнали прогноз специалистов о туристическом потоке на новогодние праздники.

Посуточно: минус 45%

В октябре спрос на посуточную аренду квартир в Калининграде снизился на 45% по сравнению с прошлым годом, сообщает федеральный агрегатор «Авито Недвижимость». По области также наблюдается снижение, но в меньшей степени - минус 27,9%. В то же время у желающих снять жилье становятся популярнее определенные типы недвижимости. Например, спрос на студии в Калининграде вырос более чем на 20%.

- Если говорить о стоимости, то рынок слабо отреагировал на общее снижение спроса: средняя цена на посуточную аренду квартир в Калининградской области не изменилась по сравнению с октябрем 2022 года и составляет сейчас 2000 рублей в сутки. В самом городе Калининграде цена на посуточную аренду немного выросла за аналогичный период - на 2,8% и сейчас составляет 1850 рублей, - прокомментировал ситуацию Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость».

Рост рынка посуточной аренды прогнозируется к декабрю. Приближение новогодних праздников закономерно сократит объем предложения на рынке, поэтому планировать съем жилья специалисты советуют загодя.

Дисбаланса нет?

В плане долгосрочной аренды на рынке Калининграда ценник изменился не сильно. Как отмечают эксперты «Авито Недвижимость», ссылаясь на статистику, средняя цена в октябре составила 20 000 рублей, что на 13% меньше сентябрьских цифр (23 000 рублей). В области ценник тоже упал до 20 000, при этом в сентябре составлял 21 000.

- Сильного дисбаланса между спросом и предложением в сегменте аренды не наблюдается: экспозиция квартир в Калининграде и области постепенно увеличивается, а активность арендаторов в сравнении с сентябрем, наоборот, немного ослабла. Так, в Калининграде за месяц спрос уменьшился на 11,2%, в области - на 8,8%, - описал ситуацию Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимость».

Данные предоставлены опрошенными экспертами.

Совершенно другого мнения придерживаются местные специалисты. Например, президент Гильдии риелторов Калининграда Олег Перевалов отмечает, что баланс спроса/предложения по краткосрочной аренде изменился не сильно.

- Предложение по долгосрочной аренде выросло за последние полтора месяца почти в 2 раза. Спрос же упал примерно на 10-20%, - отмечает эксперт.

Что касается цен, то аренда жилья в хороших локациях и с качественным ремонтом стоит так же, как и раньше. Заметно увеличилось предложение в средних и ниже категориях со старым ремонтом - спрос на них низкий, соответственно, и цена снижается.

- Сейчас собственники гораздо охотнее готовы пойти на уступки арендаторам в плане цены, - считает Перевалов.

Бронируют за 2-3 дня

Если говорить об отелях, после очередного всплеска бронирования на ноябрьские праздники сейчас наблюдается затишье. По словам представителей туристической отрасли, это не аномалия нынешнего года, а стандартная для нашей области практика. Как правило, такая пауза может длиться до двадцатых чисел декабря.

На Новый год и Рождество эксперты ждут высокий поток отдыхающих. Главным отличием от прошлых лет директор турфирмы «Балтик Вояж» Екатерина Зотова называет отложенный спрос. Оплачивать отдых теперь решаются незадолго до его начала.

- Многие рассуждают примерно так: «Мы лучше переплатим, но купим билет ближе к вылету», - объясняет эксперт. - Внимание отдыхающих на новогодних праздниках будет сосредоточено на побережье региона, а не его восточной части. Все красиво украшено, атмосфера праздника и развитая туристическая инфраструктура - это имеет решающее значение.

Глубина бронирования сильно сократилась, согласна с коллегой Мария Войтович, замдиректора одного из крупнейших операторов региона по внутреннему туризму «Янтарная мозаика». По ее наблюдениям, сделанным в ноябре, заявка может поступить даже за 2-3 дня до даты заселения - за неделю или месяц броней сейчас почти нет.

- Никто не унывает. Все стараются подчеркивать, что ситуация стабильная в городе, регион готовится к новогодним праздникам. Магазины, отели и т. д. работают в стандартном режиме. Аэропорт открыт, поезда ходят, - напоминает эксперт. - Да, мы четко видим, что клиенты бояться заранее выкупать и бронировать, а все остальное стабильно, никакой критической ситуации нет.

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Область - на 81-м месте в стране…

Снимать квадратные метры имеют возможность меньше 20% семей

Калининградская область заняла лишь 81-е место в рейтинге аренды жилья. Такие данные опубликовали исследователи РИА «Новости».

В качестве индикатора в рейтинге выступает доля семей, состоящих из двух работающих и двух детей, которые имеют возможность оплачивать аренду двухкомнатной типовой квартиры. Арендные ставки были взяты за январь-сентябрь индивидуально для каждого региона.

Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где аренда жилья доступна для 69,6% семей. На втором месте расположилась Чукотка с 59,1%, на третьем - Ханты-Мансийский автономный округ с 56,7%. Санкт-Петербург с результатом 55% занял четвертое место.

В Калининградской области позволить себе аренду жилья могут 19,5% семей. За нами в списке располагаются Ингушетия (19,3%), Севастополь (17,7%), Чечня (17%) и Кабардино-Балкария (15,4%).

В среднем аренда квартир доступна для почти 40% семей с двумя детьми, но для этого семейный бюджет должен в среднем быть на уровне 90 тысяч рублей, отмечают эксперты. Снижение доступности аренды по сравнению с предыдущим годом наблюдалось в 72 регионах, а прирост – только в 13. В целом по России доступность арендного жилья снизилась по сравнению с 2021 годом на 5,2 процентных пункта.

- Негативная динамика была обусловлена двумя факторами: высокой инфляцией, сказавшейся на повседневных потребительских расходах, и заметным ростом арендных ставок, - объясняют составители рейтинга.